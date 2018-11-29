Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой

Удастся ли американцам найти лазейку в ДНК россиян, чтобы бактериологическое оружие убивало избирательно — только нас? США разрабатывают в странах-вассалах бактериологическое и биологическое оружие, направленное против России. Об этом и многом другом "Правде.Ру" в эфире программы "Точка зрения" рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Уже абсолютно ясно, что так называемый Центр исследований общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии работает над созданием биологического оружия. Обвинения были основаны на показаниях бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе, который сообщил, что объект создавался и финансировался США для разработки биологического оружия.

— Игорь Викторович, западную аудиторию уже давно постоянно, последовательно и целенаправленно заряжают ненавистью к России и русским. Поэтому многие люди там сразу верят во все измышления о нас и нашей стране, они просто на полном серьезе считают, что мы — воплощение зла и так далее.

— Их зомбируют и очень сильно, так же как и наших бывших соотечественников, особенно на Украине. Там сейчас тоже озлобленность растет и уже переходит всякие рамки. Хотя, при чем тут москали, когда вы сами друг друга уничтожаете?…

— Почему мы так не можем или не считаем это нужным? Надо ли нам подобную пропагандистскую работу проводить среди нашего и зарубежного населения?

— Я думаю, что нам это надо делать, надо отвечать ударом на удар.

— Эрдоган так и делает. Он очень четко отвечает. Почему мы не можем?

— К сожалению, у нас слишком много интересов на Западе, от которых мы пока еще не готовы отказаться. А главное, что там — очень много интересов наших конкретных влиятельных людей.

— Как применяется биологическое оружие?

— Всевозможными насекомыми переносится, прежде всего — кровососущими, можно распространять заболевания воздушно-капельным и всякими другими разными путями. Беспилотники сейчас очень часто используются для распыления заразы, потому что могут летать до 400 и более километров.

Поэтому они могут переносить в том числе зараженных насекомых и спокойно возвращаться. А зафиксировать маленький беспилотник очень сложно даже современным системам ПВО.

Георгадзе показывал инструкции, которые в том же Центре имени Ричарда Лугара находятся. Там достаточно ясно все сказано…

Биологические и химические агенты, которые направляются в Российскую Федерацию, перевозятся в том числе дипломатической почтой в ручной клади, обязательно запечатанные и с сопровождающими дипкурьерами, чтобы никто не мог это вскрыть и посмотреть, что там находится.

— А что происходит после того, как дипломат привез эти пробы?

— А дальше идет обычная диверсия. Поэтому у нас постоянно и возникают какие-то разные неожиданные и непонятные инфекции — то в одной области, то в какой-то другой, то в третьей…

— В этом году опять обещают какие-то новые штаммы гриппа, такое возможно?

— Всегда, каждый год что-нибудь они нам подкидывают. Фактически англосаксонские державы предъявили ультиматум всем народам, которые не говорят на английском языке: или вы будете жить так, как мы вам скажем, или вы вообще на этой планете жить не будете. Раньше был ядерный шантаж, а сейчас Запад угрожает всему остальному человечеству биологической бомбой.

— Мы как-то работаем на упреждение? У нас есть компетентные специалисты?

- Да, работаем, есть. У нас есть, конечно, свои разработки в этой области. Но я считаю, что только полный безумец может развязать на планете биологическую войну. Потому что все равно она затронет всех так или иначе. Только американцы настолько уперты и уверены, что их там за океаном никто не достанет. Но и их достанет.

— Они изучают наш геном. Даже лично Путин сказал, что они собирают образцы нашего генного материала. Они серьезно и целенаправленно работают именно на уничтожение русских?

— Да, они собирают эти образцы уже минимум 30 лет целенаправленно. В этом задействованы десятки самых разных организаций, фондов… В 90-е годы была программа "Геном человека". В частности, когда я еще был научным сотрудником, тоже участвовал в расшифровке.

Так они потребовали не только результаты исследований, они потребовали все первичные экземпляры, якобы потому что — вдруг вы нас обманываете. Для проверки результатов. Кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. Поэтому они потребовали все образцы.

— И мы предоставили?

— Все, что просили, десятками тысяч отправляли совершенно официально. А совсем недавно в Питере перехватили уже нелегальную партию порядка 20 000 — 30 000 образцов.

До этого всякие мормоны тут работали вовсю, собирали материалы по программе генеалогических исследований. Последний семинар был в Сочи всего года четыре назад. Такие же семинары до этого были на Украине, а потом там пошли вспышки и эпидемии…

— А нынешняя корь?

— Думаю, что вполне, что эта корь и другие заболевания, атипичная пневмония, которая появилась в Донбассе, в Харькове и Днепропетровске. И многие другие заболевания.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Биологическое оружие США. Как распознать и уберечься

Биологическое оружие: бойтесь англосаксов, дары приносящих