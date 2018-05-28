Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Северная Америка
Карибские страны Мексика США и Канада
Автор Редакция рубрики "Политика"

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Мир » Северная Америка » США и Канада

Самолет Boeing F-15C Eagle давно считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства в мире, учитывая его рекорд с нулевыми потерями. Однако срок службы устаревающего реактивного самолета, скорее всего, близится к концу, хотя он и остается достаточно мощным истребителем в своем классе.

Военно-воздушные силы США откладывают запланированную модернизацию самолета Eagle, такие как добавление новых систем радиоэлектронной борьбы, пишет Warrior Maven. F-15C нуждается в кардинальном обновлении авиационной конструкции, а также в структурных изменениях, которые пока что останутся в эксплуатации до середины 2020-х. По всей вероятности, ВВС США откажутся от F-15C, чтобы высвободить финансирование для более важных проектов. Однако самолет F-15E Strike Eagle Interdictor останется на службе еще долго.

На данный момент F-15C составляет примерно половину парка авиации ВВС США, потому что воздушные силы страны получили меньше половины от нужного количества самолетов Lockheed Martin F-22A Raptor. США надеятся разработать новую платформу Penetrating Counter Air, которая заменит F-15C и F-22 к 2030-м годам, в то время как Россия и Китай производят истребители пятого поколения, такие как Су-57 ПАК ФА.

После того как Су-57 получит новые двигатели второй ступени, он составит серьезную конкуренцию любому истребителю четвертого поколения благодаря своей скорости, маневренности, невидимости и способности к электронным войнам. Тем не менее у ВВС США есть план, как противостоять новому оружию ВВС России.

Американцы собираются преуспеть в использовании технологии длинноволнового инфракрасного спектра, который нынешнее поколение самолетов-невидимок не в состоянии подавлять. Вполне вероятно, что ученые смогут в будущем разработать технологию, которая позволит обходить длинноволновые инфракрасные сенсоры, но для этого, скорее всего, придется разработать совершенно новую авиационную конструкцию самолета.

Компания Lockheed Martin в настоящее время разрабатывает платформу Legion, которая позволит F-15C использовать инфракрасный поиск и отслеживать длинные волны (IRST). Lockheed Martin планирует выпускать более 130 капсул Legion, оснащенных инфракрасным датчиком IRST21 и расширенными возможностями обработки данных для обеспечения дальнего обнаружения угроз в воздухе в "средах с радиолокационными свойствами". Компания Boeing, которая является главным подрядчиком ВВС США, как ожидается, снабдит Lockheed Martin контрактом на разработку и производство капсул Legion в этом году.

Военно-морской флот США и официальные представители оборонной промышленности США ранее заявили, что длинноволновый IRST, особенно в сочетании с высокоскоростными сетями передачи данных, может создать эффективное средство против самолетов-невидимок. Эта технология станет еще более точной, если несколько самолетов, оснащенных технологией IRST, будут обмениваться информацией между собой.

Оснащенные капсулой Legion истребители F-15C смогут легко преодолеть преимущество технологии невидимости, которой обладает российский Су-57. Как только Eagle обнаружит Су-57, он сможет сразу поставить его на экран радара Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной электронной сканирующей решеткой (AESA).

Если Су-57 сможет уцелеть в воздушном бою, то оставшиеся F-15C будут в чем-то уязвимы перед сверхманевренными российскими истребителями. Тем не менее F-15C обладает отличной способностью к дальности прицела, когда пилот может стрелять в том направлении, куда он смотрит. Такая же особенность есть и у Су-57, но это может привести к полному взаимоуничтожению самолетов во время воздушного боя — это уже было показано в результате учений и полезных симуляций.

По теме:

Лучшие истребители в истории авиации. ФОТО

Зачем Пентагону российские истребители

Су-57: секреты чудо-истребителя пятого поколения

Вооружение для самолетов: От пулемета до ракеты

Пятое поколение истребителей РФ уже в небе

Анализ цены TRON Анализ цены TRON
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Американский F-35 проиграл Су-35"
Темы F-15 Legion Raptor Су-57 ПАК ФА F-15C Eagle радары оружие ВВС США самолет Lockheed Martin вооружения истребитель самолеты-невидимки
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Шутка над Мао Цзэдуном
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Армия России
Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"
Читательский топ
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Остров Крым: у Украины есть новый план
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Авторские статьи
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Новости Все >
Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину
СМИ сообщили о "плохих новостях" из России для американских истребителей
Китай захватывает рынок Ирана
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
Сердюков рассказал, зачем покупал оружие за рубежом
В НАТО поссорились из-за "Северного потока - 2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На ПМЭФ состоялось сенсационное пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии и глава МВФ Кристин Лагард.

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Мир
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Политика
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Экономика
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Мир
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении.

Китай официально обвинил США во вторжении
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Наука и техника
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова Любовь Степушова Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.05 прямолинейны Соломон Соловьев
Комментарии
Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"
ВВС США возвращают на службу летчиков-пенсионеров. Готовятся?
В НАТО поссорились из-за "Северного потока - 2"
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
"Удиви печень!": Минздрав взвинтит цены на сигареты и алкоголь
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Мнение: в Крыму возможны военные столкновения с Украиной
Как россиянам повысят пенсионный возраст в 2019 году
Названы пять продуктов, которые становятся опасными при разогревании
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Счет на миллионы: названа стоимость первого этапа реставрации картины Репина
Остров Крым: у Украины есть новый план
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Кухни в квартирах реновации будут не менее 9 кв.м﻿
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался