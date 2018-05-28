СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Самолет Boeing F-15C Eagle давно считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства в мире, учитывая его рекорд с нулевыми потерями. Однако срок службы устаревающего реактивного самолета, скорее всего, близится к концу, хотя он и остается достаточно мощным истребителем в своем классе.

Военно-воздушные силы США откладывают запланированную модернизацию самолета Eagle, такие как добавление новых систем радиоэлектронной борьбы, пишет Warrior Maven. F-15C нуждается в кардинальном обновлении авиационной конструкции, а также в структурных изменениях, которые пока что останутся в эксплуатации до середины 2020-х. По всей вероятности, ВВС США откажутся от F-15C, чтобы высвободить финансирование для более важных проектов. Однако самолет F-15E Strike Eagle Interdictor останется на службе еще долго.

На данный момент F-15C составляет примерно половину парка авиации ВВС США, потому что воздушные силы страны получили меньше половины от нужного количества самолетов Lockheed Martin F-22A Raptor. США надеятся разработать новую платформу Penetrating Counter Air, которая заменит F-15C и F-22 к 2030-м годам, в то время как Россия и Китай производят истребители пятого поколения, такие как Су-57 ПАК ФА.

После того как Су-57 получит новые двигатели второй ступени, он составит серьезную конкуренцию любому истребителю четвертого поколения благодаря своей скорости, маневренности, невидимости и способности к электронным войнам. Тем не менее у ВВС США есть план, как противостоять новому оружию ВВС России.

Американцы собираются преуспеть в использовании технологии длинноволнового инфракрасного спектра, который нынешнее поколение самолетов-невидимок не в состоянии подавлять. Вполне вероятно, что ученые смогут в будущем разработать технологию, которая позволит обходить длинноволновые инфракрасные сенсоры, но для этого, скорее всего, придется разработать совершенно новую авиационную конструкцию самолета.

Компания Lockheed Martin в настоящее время разрабатывает платформу Legion, которая позволит F-15C использовать инфракрасный поиск и отслеживать длинные волны (IRST). Lockheed Martin планирует выпускать более 130 капсул Legion, оснащенных инфракрасным датчиком IRST21 и расширенными возможностями обработки данных для обеспечения дальнего обнаружения угроз в воздухе в "средах с радиолокационными свойствами". Компания Boeing, которая является главным подрядчиком ВВС США, как ожидается, снабдит Lockheed Martin контрактом на разработку и производство капсул Legion в этом году.

Военно-морской флот США и официальные представители оборонной промышленности США ранее заявили, что длинноволновый IRST, особенно в сочетании с высокоскоростными сетями передачи данных, может создать эффективное средство против самолетов-невидимок. Эта технология станет еще более точной, если несколько самолетов, оснащенных технологией IRST, будут обмениваться информацией между собой.

Оснащенные капсулой Legion истребители F-15C смогут легко преодолеть преимущество технологии невидимости, которой обладает российский Су-57. Как только Eagle обнаружит Су-57, он сможет сразу поставить его на экран радара Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной электронной сканирующей решеткой (AESA).

Если Су-57 сможет уцелеть в воздушном бою, то оставшиеся F-15C будут в чем-то уязвимы перед сверхманевренными российскими истребителями. Тем не менее F-15C обладает отличной способностью к дальности прицела, когда пилот может стрелять в том направлении, куда он смотрит. Такая же особенность есть и у Су-57, но это может привести к полному взаимоуничтожению самолетов во время воздушного боя — это уже было показано в результате учений и полезных симуляций.

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