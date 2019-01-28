В США протестуют против интервенции в Венесуэле

В Соединенных Штатах проходят протесты левых сил и антивоенных организаций против американского вмешательства в дела Венесуэлы.

26 января, в субботу, несколько сот человек по призыву Партии социалистического освобождения провели митинг перед Белым домом, скандируя "Рands of Venеzuela" ("Руки прочь от Венесуэлы"). В митинге приняли участие антивоенные активисты из организации "Код Пинк", некоторые афроамериканские радикалы и члены левого крыла Демократической партии, выступающие за "демократический социализм".

Один из руководителей Партии социалистического освобождения Юджин Пурьер, выступая на митинге, заявил, что план переворота, инспирированного Вашингтоном, на сегодняшний день провалился.

Позиция ряда американских государств и прежде всего Мексики, готовой посредничать в разрешении внутриполитического кризиса в Венесуэле, говорит о том, что время работает на Мадуро и боливарианскую революцию.

Позицию государственного секретаря США Майка Помпео, высказанную в ООН, заклеймили как грубое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Требования досрочных выборов, завяленные в ультимативной форме, являются абсолютно неприемлемыми.

Юджин Пурьер напомнил о давней традиции США вмешиваться в дела латиноамериканских государств, а порой использовать и прямую военную интервенцию для установления угодных режимов.

"Теперь многое зависит от международной общественности и от мобилизации противников американского вмешательства в дела Венесуэлы в самих США", — подчеркнул Пурьер.

Антивоенная активистка и лидер организации Код Пинк (Code Pink) Медея Бенджамен

Антивоенная активистка и лидер организации "Код Пинк" (Code Pink) Медея Бенджамен высмеяла в своем выступлении характеристику американской администрацией правительства Мадуро как тиранического. Поддерживая мирное решение внутриполитического кризиса в Венесуэле путем переговоров при посредничестве латиноамериканских государств (упоминались Мексика и Чили), Медея Бенджамен подчеркнула, что все демократические институты в Венесуэле функционируют, а так называемых "народных голосов" в процентном отношении Николас Мадуро на последних выборах получил больше, чем Дональд Трамп в США.

Медея Бенджамен отметила, что есть и в американском истеблишменте небольшая часть людей, выступающих против американского вмешательства. Это, в частности, демократ Тулси Габбард.

"Боливарианская революция" Чавеса дала народу очень многое, — отметила Медея Бенджамен. — Многие люди впервые стали жить в нормальных условиях, получили доступ к образованию и медицинскому обслуживанию".

Охарактеризовавший проявление Мадуро как катастрофическое демократ Бёрни Сандерс, тем не менее, категорически высказался против американского вмешательства, напомнив, что прежние интервенции и иные формы давления США в Латинской Америке приводили к тяжелым последствиям.

Лидер Партии социалистического освобождения Брайн Беккер (в темных очках слева) и один из руководителей Партии социалистического освобождения Юджин Пурьер (с микрофоном, правее)

Я побеседовал с участником митинга, лидером Партии социалистического освобождения Брайном Беккером.

Он отметил в беседе, что план Помпео-Трампа по смене режима в Венесуэле провалился из-за того, что у Мадуро имеется приличная база поддержки в стране, и из-за твердой позиции ряда государств, Турции, Китая и особенно Российской Федерации.

Беккер отметил, что падения Мадуро жаждут не только Соединенные Штаты, но и ряд реакционных профашистских режимов в Латинской Америке, прежде всего бразильский и колумбийский.

"В Венесуэле, где оппозиция применяет оружие и бутылки с горючей смесью, задержано властями триста с лишним человек за неделю антиправительственных выступлений, — отметил Беккер, — и поэтому в прессе стенания по этому поводу. Да у нас, когда начиналась движение "Захвати Уолл-стрит", было задержано в первые же дни более 700 человек, и никто их либеральных СМИ не обличал это. Мы видим, что двойные стандарты в основных наших СМИ налицо".

Брайан Беккер сказал, что, трубя о человеческих жертвах, погибших во время столкновений сил правопорядка с оппозицией в Венесуэле, американские СМИ практически молчат о ежедневных убийствах политических активистов в Колумбии, которые происходят непрерывно после разоружения партизанского движения ФАРК.

В Латинской Америке, помимо Кубы, Боливии и Уругвая, нынешние власти Венесуэлы поддерживает и Мексика -исключительно важное государство, выполняющее во многом роль флагмана на субконтиненте.

Комментируя желание европейцев присоединиться к американскому плану в одночасье, Брайан Беккер отметил, видимо, европейские лидеры считали, что после американского признания Хуана Гуаидо в качестве президента дальше начнется развал управления страной, но Николас Мадуро, опираясь на поддержку сторонников, удержал кормило власти. Теперь главное обеспечить переговорный процесс в стране и не допустить североамериканской интервенции.

В эти дни манифестации в поддержку народа Венесуэлы, правительства Николаса Мадуро и боливарианской революции проходят в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско, Далласе и во многих городах Соединенных Штатов.

Рано трубить победу. За то, чтобы революционное правительство смогло бы выжить и продолжить преобразования в интересах народа Венесуэлы впредь, предстоит еще побороться.

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