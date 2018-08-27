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Автор Василий Амирджанов

Адвокат Трампа предрек революцию в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

В то время, как мир обсуждает очередной приступ обостренной санкциофилии США, адвокат президента страны, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани ошарашил аудиторию одного из популярных американских телеканалов шокирующим признанием.

Адвокат Трампа предрек революцию в США. 391292.jpeg

Нет, это не касается подробностей интимной жизни адвоката или его подзащитного. Рудольф Джулиани, как горьковский Буревестник, сообщил общественности о тревоге за возможное начало в США революции.

Бывший мэр Нью-Йорка уверен, что если Дональд Трамп по каким-либо причинам будет отрешен от власти по итогам процедуры импичмента, то "американский народ устроит восстание".

Вот только ко всем "новичкам", WADA с пробирками, хакерам, санкциям и прочим геополитическим извращениям не хватало еще и революции. Уже и без этого информационное поле переполнено американскими истериками.

Конкуренты Трампа в стане Демократической партии США не скрывают своих намерений удалить с политической сцены неугодного им солиста. Если оппоненты действующего президента Соединенных Штатов получат большинство в конгрессе на предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборах, то до импичмента будет рукой подать.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что отрешение его от власти спровоцирует обвал на мировом рынке. Все может быть, хотя поводы для подобных радикальных действий демократов так и остаются на уровне "хайли лайкли". У них теперь все фейки, "хайли лайкли", и это воспринимается как истина.

Тут, конечно, сам Дональд Трамп подарил козырь своим оппонентам. Взял и заявил, что Америка при нем уже стала великой. Тогда, следуя классическому сюжету, Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить.

Вмешательство России в счастливые политические будни Америки так никем и не доказано. Недоброжелатели Трампа пока лишь могут зацепиться за историю с отступными его пассиям — порноактрисе Стефани Клиффорд и фотомодели Карен Макдугал.

Напомню, предвыборный фонд тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа заплатил дамам за молчание о вроде как состоявшихся интимных отношениях с будущим хозяином Белого дома. Причем никто из третьих лиц свечу не держал и не принимал участие в свиданиях. Все обвинения основаны лишь на заявлениях самих женщин. Даже синего платья с характерными следами не предоставили публике.

Сначала Трамп утверждал репликой героя юмористического сериала с участием Михаила Галустяна: "Я был не в курсе, ребят!" Однако бдительные и дотошные представители американских СМИ опубликовали аудиозапись, свидетельствующую об обратном.

Миллиардер, как следует из выводов расследования, был в курсе по меньшей мере одной из таких транзакций. Теперь все в том же образе охранника Бородача лидеру США вероятно придется просить американскую общественность "понять и простить".

Своим заявлением Рудольф Джулиани легко может спровоцировать сочинительство очередных антироссийских санкций. Если Трамп — агент Кремля, то и возможная революция в США также может выглядеть как воплощение некоего коварного плана русских хакеров.

Конечно, транспортировку Дональда Трампа из России в Соединенные Штаты в пломбированном вагоне американским следователям трудно будет доказать. Хотя вполне возможно, что кто-то всего-навсего предположит, что такая железнодорожная магистраль существует на дне Берингова пролива, и этого будет достаточно для вынесения приговора, минуя судебные инстанции.

Рудольф Джулиани не так уж сильно и преувеличивает, когда говорит о вероятности восстания. Дональда Трампа вполне могут кинуться защищать раздосадованные импичментом граждане. Оружия на руках в США предостаточно.

Можно иронизировать по поводу Трампа, шутить над его прической, колебаниями настроения, но, как говорят в самих США, он действительно уменьшил безработицу, оживил американские промышленность и сельское хозяйство.

Революция в ядерной державе, если все-таки дело дойдет до вооруженного противостояния, может дорого обойтись всему мировому сообществу. Тем более, когда ядерная держава все чаще ведет себя на мировой арене, как обезьяна с гранатой. То есть непредсказуемо, решительно и нагло.

Вероятно, ни итоги выборов в конгресс, ни последующая президентская кампания в США уже не остановят маховик разрушения прежнего миропорядка. За процессом можно только наблюдать и, по мере возможности, минимизировать его влияние на свои страны. Это и пытаются делать в странах Евросоюза, России, Китае, Иране и в других затронутых американской исключительностью государствах.

Бесспорно, это уникальный исторический процесс. По своей глобальности он не уступает уровню мировой войны. Потому и к словам Рудольфа Джулиани имеет смысл прислушаться. Ну, хотя бы для того, чтобы быть в курсе новых направлений полета трампоопасного креатива.

Фото: twitter.com/ @JonathanNBCLA

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Адвокат Трампа предрек революцию в США
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