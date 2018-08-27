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Автор Василий Амирджанов

Маккейн завещал России санкции

Мир » Северная Америка » США и Канада

Уход человека из жизни — всегда трагедия. По крайней мере, для его родственников уж точно. Вроде бы о покойном принято говорить либо хорошее, либо ничего. Исключением всегда будут известные личности. Так уж устроен мир. Всегда будет место для обсуждения почивших деятелей искусства, науки и, конечно же, политиков.

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25 августа 2018 года скончался американский сенатор Джон Маккейн. Ушел в окружении своих родных и близких после тяжелой болезни. На манер Уинстона Черчилля сенатор продумал все нюансы своих проводов в мир иной. Даже и не хочется представлять, каково это знать о своем скором конце и не сойти при этом с ума.

Сенатор счел уместным присутствие на своих похоронах бывших президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, отказав в приглашении действующему американскому лидеру Дональду Трампу. У них там свои разборки и "хайли лайкли" с "Новичком".

Очень странно, что в числе получивших разрешение на участие в траурной церемонии не был заявлен посол России в Соединенных Штатах Америки. Ведь именно борьба со "злобными русскими" последнее десятилетие придавала политику сил и наполняла глобальным смыслом его жизнь.

Стоит заметить, что "Правда.Ру" — единственное русское СМИ, в котором почивший сенатор выступил с обращением к гражданам России. Редакция издания предоставила Джону Маккейну такую возможность. Тем самым, видимо, осуществила его мечту со времен противостояния Союза ССР и США — напечататься в "Правде".

Российской аудитории давно известна русофобская линия Джона Маккейна. Этой парадигме сенатор придерживался всю свою жизнь, начиная с вьетнамского плена, когда его боевой самолет был сбит советским летчиком.

Разумеется, новость о кончине "большого друга" России прокатилась волной и по Facebook. Комментарии пользователей русского сегмента этой социальной сети, по обыкновению, были разнообразны. Все-таки человек был заметной фигурой.

Если о Джейн Псаки многие уже позабыли, то Джон Маккейн всегда оставался на вершине воображаемого хит-парада.

Посты одних оппонентов Джона Маккейна выглядели как пляски ненависти уровня майданных скакунов. Другие можно определить как признания в любви самому последовательному и искреннему врагу. Где-то посередине в этой оценочной шкале расположилось подавляющее большинство пользователей — сдержанное сочувствие и констатация заслуг сенатора на ниве русофобии.

В свое время в одном из интервью Владимир Путин высказал свое мнение о Джоне Маккейне. Президент России обратил внимание, что не осуждает сенатора за его принципиальную антироссийскую позицию. Он также с сожалением добавил, что это позиция человека, который мыслит категориями прошлого и не может избавиться от стереотипов холодной войны прошлого века.

Догмы и упрямство всегда мешают собеседникам услышать друг друга. Такие закрытые в своих идеологических рамках люди, как сенатор Маккейн, встречаются — и нередко. Иной раз они могут в угоду своей непоколебимой линии заявить, что и Земля плоская, и вода сухая, да и каждая третья рюмка водки отрезвляет. Так уж они устроены, и с этим ничего уже не поделать. Такие люди есть в любой стране.

Собственно, этот феномен был предельно точно описан Александром Дюма в образе Портоса с его жизненным кредо: "Я дерусь, потому что я дерусь!"

Джон Маккейн все-таки прожил интересную жизнь. Застал время, когда Америка была великой на фоне управляющих Россией американских советников. Насладился полупартизанским состоянием русской армии, упадком промышленности, науки и жирной попытки захвата энергетического сектора страны, внезапно победившей саму себя.

Это ничего, что мечты сенатора о послушной России так и не сбылись. Надеюсь, что никогда и не сбудутся. Джон Маккейн хотя бы в 90-е годы прошлого века испытал тот самый катарсис геополитического чикатило, глядя на плоды недальновидности и открытого предательства партийных и квазилиберальных элит, приведших СССР к катастрофе.

Наверняка американского летчика Джона Маккейна помянут и во Вьетнаме. Все-таки много жителей страны уцелело после применения напалма американскими ВВС. Вспомнят сенатора и другие жертвы установления демократии в понимании США. Тем более, что Маккейн был настоящим гуманистом и искренне полагал, что война — лучшее решение многих проблем.

России же Джон Маккейн как политическое завещание оставил увесистый пакет очередных санкций, названных единомышленниками сенатора его именем еще при жизни политика. Иными словами, сенатор и с того света или тьмы, как уж у него получится, будет по-прежнему доставать Россию. Поистине инфернальная последовательность.

Иной раз понятный и предсказуемый враг предпочтительнее двуличного союзника. Принципиальность и последовательность присуща, увы, немногим политикам. Маккейн был одним из таких настойчивых, которые настолько погружаются в борьбу, что перестают замечать переходы в состояние идефикс.

Как бы кто ни относился к Джону Маккейну, его имя уже вписано чугунными буквами в историю деградации российско-американских отношений наравне с другими государственными деятелями США эпохи маккартизма.

Кто из представителей американской политической элиты примет на себя заботу о знамени русофобии, расскажут новости на сайте "Правда.Ру". Издания, которое считал достойным один из самых непримиримых недоброжелателей России за последние десятилетия.

Фото: REX/Shutterstock

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