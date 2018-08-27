Маккейн завещал России санкции

Уход человека из жизни — всегда трагедия. По крайней мере, для его родственников уж точно. Вроде бы о покойном принято говорить либо хорошее, либо ничего. Исключением всегда будут известные личности. Так уж устроен мир. Всегда будет место для обсуждения почивших деятелей искусства, науки и, конечно же, политиков.

25 августа 2018 года скончался американский сенатор Джон Маккейн. Ушел в окружении своих родных и близких после тяжелой болезни. На манер Уинстона Черчилля сенатор продумал все нюансы своих проводов в мир иной. Даже и не хочется представлять, каково это знать о своем скором конце и не сойти при этом с ума.

Сенатор счел уместным присутствие на своих похоронах бывших президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, отказав в приглашении действующему американскому лидеру Дональду Трампу. У них там свои разборки и "хайли лайкли" с "Новичком".

Очень странно, что в числе получивших разрешение на участие в траурной церемонии не был заявлен посол России в Соединенных Штатах Америки. Ведь именно борьба со "злобными русскими" последнее десятилетие придавала политику сил и наполняла глобальным смыслом его жизнь.

Стоит заметить, что "Правда.Ру" — единственное русское СМИ, в котором почивший сенатор выступил с обращением к гражданам России. Редакция издания предоставила Джону Маккейну такую возможность. Тем самым, видимо, осуществила его мечту со времен противостояния Союза ССР и США — напечататься в "Правде".

Российской аудитории давно известна русофобская линия Джона Маккейна. Этой парадигме сенатор придерживался всю свою жизнь, начиная с вьетнамского плена, когда его боевой самолет был сбит советским летчиком.

Разумеется, новость о кончине "большого друга" России прокатилась волной и по Facebook. Комментарии пользователей русского сегмента этой социальной сети, по обыкновению, были разнообразны. Все-таки человек был заметной фигурой.

Если о Джейн Псаки многие уже позабыли, то Джон Маккейн всегда оставался на вершине воображаемого хит-парада.

Посты одних оппонентов Джона Маккейна выглядели как пляски ненависти уровня майданных скакунов. Другие можно определить как признания в любви самому последовательному и искреннему врагу. Где-то посередине в этой оценочной шкале расположилось подавляющее большинство пользователей — сдержанное сочувствие и констатация заслуг сенатора на ниве русофобии.

В свое время в одном из интервью Владимир Путин высказал свое мнение о Джоне Маккейне. Президент России обратил внимание, что не осуждает сенатора за его принципиальную антироссийскую позицию. Он также с сожалением добавил, что это позиция человека, который мыслит категориями прошлого и не может избавиться от стереотипов холодной войны прошлого века.

Догмы и упрямство всегда мешают собеседникам услышать друг друга. Такие закрытые в своих идеологических рамках люди, как сенатор Маккейн, встречаются — и нередко. Иной раз они могут в угоду своей непоколебимой линии заявить, что и Земля плоская, и вода сухая, да и каждая третья рюмка водки отрезвляет. Так уж они устроены, и с этим ничего уже не поделать. Такие люди есть в любой стране.

Собственно, этот феномен был предельно точно описан Александром Дюма в образе Портоса с его жизненным кредо: "Я дерусь, потому что я дерусь!"

Джон Маккейн все-таки прожил интересную жизнь. Застал время, когда Америка была великой на фоне управляющих Россией американских советников. Насладился полупартизанским состоянием русской армии, упадком промышленности, науки и жирной попытки захвата энергетического сектора страны, внезапно победившей саму себя.

Это ничего, что мечты сенатора о послушной России так и не сбылись. Надеюсь, что никогда и не сбудутся. Джон Маккейн хотя бы в 90-е годы прошлого века испытал тот самый катарсис геополитического чикатило, глядя на плоды недальновидности и открытого предательства партийных и квазилиберальных элит, приведших СССР к катастрофе.

Наверняка американского летчика Джона Маккейна помянут и во Вьетнаме. Все-таки много жителей страны уцелело после применения напалма американскими ВВС. Вспомнят сенатора и другие жертвы установления демократии в понимании США. Тем более, что Маккейн был настоящим гуманистом и искренне полагал, что война — лучшее решение многих проблем.

России же Джон Маккейн как политическое завещание оставил увесистый пакет очередных санкций, названных единомышленниками сенатора его именем еще при жизни политика. Иными словами, сенатор и с того света или тьмы, как уж у него получится, будет по-прежнему доставать Россию. Поистине инфернальная последовательность.

Иной раз понятный и предсказуемый враг предпочтительнее двуличного союзника. Принципиальность и последовательность присуща, увы, немногим политикам. Маккейн был одним из таких настойчивых, которые настолько погружаются в борьбу, что перестают замечать переходы в состояние идефикс.

Как бы кто ни относился к Джону Маккейну, его имя уже вписано чугунными буквами в историю деградации российско-американских отношений наравне с другими государственными деятелями США эпохи маккартизма.

Кто из представителей американской политической элиты примет на себя заботу о знамени русофобии, расскажут новости на сайте "Правда.Ру". Издания, которое считал достойным один из самых непримиримых недоброжелателей России за последние десятилетия.

Фото: REX/Shutterstock

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