Как была организована прослушка Белого дома

Департамент внутренней безопасности США подтвердил в конце мая 2018 года, что вблизи Белого дома было обнаружено устройство, используемое для подслушивания сотовых телефонов и других электронных устройств, принадлежащих главным правительственным чиновникам, включая президента Трампа. Происхождение этого устройства установлено не было. Представители департамента не уточнили, кто его установил и для каких целей.

Устройства Stingray (переводится как "скат") используются для захвата радиосигнала, передаваемого с мобильных устройств для установления точного местоположения конкретных людей. Некоторые модели этих устройств также обладают способностью прослушивать разговоры пользователей, переводя устройство на более старые и незащищенные беспроводные каналы 2G, и даже устанавливать вредоносное ПО на телефон.

В Вашингтоне живут и работают тысячи военнослужащих, АНБ, ЦРУ, ФБР и остальной части аппарата национальной безопасности. Используемая ими телефонная связь и каналы обмена данными зашифровываются, но ничего не подозревающие граждане легко могут стать жертвой хакеров.

Американская разведка и правоохранительные органы используют аналогичное оборудование для прослушивания в полевых условиях. Такие устройства могут стоить от одной до 200 тысяч долларов США в зависимости от размера. Они могут быть большими, как портфель, и маленькими, как сотовый телефон. Как правило, полиция использует устройства Stingray для расследований преступлений, связанных с домашним насилием.

Устройства могут быть установлены на транспортных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вертолетах и самолетах, что позволяет полиции получать конкретную информацию о местонахождении любого конкретного телефона, вплоть до его нахождения в определенном здании или гостиничном номере.

Устройства Stingray работают по принципу захвата сигнала самого сотового телефона, а не сигнала с сотовой вышки, и таким образом получают точную информацию о местонахождении владельца.

Законодательные органы США высказывали опасения по поводу использования устройств Stingray в Вашингтоне еще в 2014 году, когда несанкционированные устройства были найдены неподалеку от Белого дома, Верховного суда, Департамента торговли и Пентагона. Однако же исполнительная власть уклонилась даже от обсуждения этого вопроса.

Аарон Тернер, президент консультационной службы по безопасности мобильных устройств Integricell, говорит, что Вашингтон наводнен неавторизованными устройствами перехвата сотового сигнала. Иностранные посольства не попадают под эту слежку, потому что они находятся на суверенной земле, добавил он.

Тернер также заявил, что у каждого посольства стоит свое собственное оборудование на их сотовых вышках, которое они используют, чтобы следить за "интересными людьми, которые приходят на их территорию". Оборудование русских настолько мощно, что оно может отслеживать цели на расстоянии в милю, добавил он.

Чтобы нейтрализовать устройства слежки типа Stingray, необходимо полностью модернизировать инфраструктуру беспроводной связи, но это очень дорогостоящая инициатива, которая может привести к конфликту с разведывательными и правоохранительными органами США.

Другими словами, об использовании прослушивающих устройств в Вашингтоне и других городах США знают все, но никто ничего не может с этим поделать.

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