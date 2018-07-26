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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госдепартамент США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским. Госсекретарь США Майк Помпео представил документ, в котором проводит аналогию с непризнанием советскими стран Прибалтики по "декларации Уэллеса" 1940 года.

Зачем США приняли декларацию об

Данный опус уже размещен на сайте госдепартамента США. В нем госдепартамент в очередной раз указал на нарушение Россией основополагающего положения международной политики, изложенного в подписанном СССР Хельсинкском заключительном акте 1975 года: "Воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника".

По словам американских властей, "США утверждают в качестве принципа своей политики отказ в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют о готовности следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".

Помпео подчеркнул, что "Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества". В свое время в декларации Уэллеса (Самнер Уэллес, заместитель госсекретаря США в 1937–1943 годах) о признании незаконным включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 году содержались аналогичные формулировки. Та декларация была чем-то большим, чем символический жест, считают в госдепе и надеются на подобное отношение и к этому документу.

Со своей стороны, украинский президент Петр Порошенко поблагодарил власти США за декларацию, в которой Вашингтон заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. В своем Facebook Порошенко написал, что приветствует "историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки". Он также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за "бескомпромиссную позицию" по вопросам территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила это заявление с ядерным соглашением с Ираном, в которое США вошли, когда президентом страны был Барак Обама, но вышли из нее, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп. По ее словам, "знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям".

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично [экс-президент США Барак] Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил", — написала Захарова в Facebook.

Посольство РФ в Вашингтоне также прокомментировало "Крымскую декларацию" госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.

"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились в том, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", — говорится в заявлении посольства на станице в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму на полуострове ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев", там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.

Что характерно, вопрос о признании Крыма российской территорией с повестки дня в той же Европе так и не сошел. Напомним, 19 августа 2017 года в интервью изданию Berliner Morgenpost замглавы немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд заявил, что Крым никогда не вернется на Украину. "Признать Крым частью России — правильное решение. Мистер Линднер теперь это понял. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не дадут", — уверен он.

Тогда же лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости считать воссоединение Крыма с Россией долгосрочным состоянием, чтобы улучшить отношения с Москвой.

У Украины регулярно появлялись поводы для публичной истерики. К примеру, статья британской Daily Mail, где Крым называют российским, вызвала скандал в Киеве. А ранее The Telegraph опубликовала большую статью с историческим экскурсом о Севастополе, резюмировав, что этот город — душа России. Издание вспоминает, как Крым был присоединен к России более трех лет назад, как полуостров пытались захватить "зеленые человечки", но уже 9 мая толпы людей, праздновавшие в Севастополе День Победы, "восторженно встречали Путина".

Собственно, в Европе эта тема всплывает повсемествно. Пару лет назад совет итальянской области Ломбардия одобрил резолюцию с призывом к правительству Италии осудить политику Евросоюза в отношении Крыма и потребовать снятия антироссийских санкций.

Документ был внесен на рассмотрение совета партией "Лига Севера". Тогда Ломбардия стала третьим итальянским регионом (после Венето и Лигурии), поддержавшим право Крыма на самоопределение и призвавшим к отмене антироссийских санкций. Этот вопрос в итоге планировали рассмотреть Тоскана и Кипр.

В советах областей отмечали, что Евросоюз и Италия в вопросе Крыма "применяют политику двойных стандартов, исходя из геополитических мотивов", и отказываются признавать право наций на самоопределение, которое зафиксировано нормами международного права, по отношению к Крымскому полуострову, признавая при этом независимость Косова.

Стоит добавить, что тема остается актуальной и во Франции, Германии, Греции и Венгрии. Те же жители ФРГ выступают либо за отмену, либо за смягчение санкций Евросоюза против России, так как финансовый минус от введения этих мер подрывает экономику Германии. И совсем не прибавляет ей очков в глазах действительно стратегического партнера.

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