Трамп переживает, что русские его не хотят

В США еще не преодолели пандемию с манией вмешательства в президентские выборы, а тут новая напасть — Дональд Трамп разволновался по поводу возможного влияния России на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Причем Москва, по словам президента Соединенных Штатов, будет выступать на этот раз на стороне Демократической партии.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" — написал президент США в Twitter.

То, что "не хотят", — это он в точку. Как вообще можно хотеть женатого мужчину? Нонсенс. А вот по поводу жесткости, немного слукавил. Он хотел бы быть жестким в глазах параноидального американского политического бомонда, которому явно не по душе демократические процедуры в собственной стране.

Выбрали президента и сами его превратили в статиста. Повязали по рукам и ногам, так что даже футбольный мяч, подаренный ему президентом России, воспринимается как угроза национальной безопасности США и вероломное предательство.

Отсюда и лавирование с путающимися "показаниями". То Трамп доверяет Путину, то американской разведке, то им обоим, то никому вообще. Однако по-прежнему президент США находится под колпаком у Мюллера. Того самого спецпрокурора, который ведет расследование о якобы сговоре Трампа с Путиным и предполагаемом вмешательстве в президентские выборы русских хакеров.

"Якобы" и "предполагаемом", потому что вообще ничего не доказано в суде. А известно, что США — вроде бы демократическое государство, где до вердикта никто никого не может голословно объявить преступником.

По крайней мере, эта парадигма вдалбливалась в умы многих поколений американцев, но сейчас она как-то становится все менее востребованной. Зачем какие-то суды, когда теперь можно до какого-либо расследования высылать дипломатов, отбирать чужую собственность, вводить санкции и бомбить суверенные страны?

Если у американских парламентариев в порядке вещей заявлять о целесообразности допроса переводчика президента США, то скоро они могут потребовать установить в клозете Трампа систему видеонаблюдения, чтобы ни один жест, ни один важный звук не ускользнули от бдительной общественности.

Теперь и Дональд Трамп в духе своих недоброжелателей кинул ответку демократам, фактически связав их с Кремлем. Ну, чтобы те готовились отмываться, если на промежуточных выборах одержат победу. В этом, наверное, и суть, и стратегия, и катарсис самой свободной от всего разом страны.

Трамп, как хороший специалист по части шоу, своим заявлением в Twitter, по сути, предложил к своему образу русского шпиона добавить и собирательный — радистки Хиллари, которая должна стать главным объектом внимания прокурора Мюллера.

"Трамп", — подумал Мюллер. "Сам ты Трамп!" — подумала Хиллари.

В любом случае, при таком повороте сюжета определенно выиграет спецпрокурор Мюллер, которому продлят контракт на производство новых серий американского внутриполитического блокбастера. Процесса вмешательства, замешательства — одним словом, политического блендера.

Хоть бы с голливудскими продюсерами посоветовались, а то так аудитория заскучает и переключит телеканал, вещающий эту нескончаемую унылую мыльную оперу. Я о тех продюсерах, которых еще не выгнали с работы за обвинения в домогательствах к статуе Свободы. А что касается доверия внутри Штатов, то там сейчас верить никому нельзя. Мюллеру — можно. Наверное.

А тем временем, проходя мимо кинотеатра, Штирлиц прочел слова, написанные крупными буквами: "Чужой против хищника".

— Боже, как же мне надоели эти американские выборы! — подумал Штирлиц.

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