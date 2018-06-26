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Автор Редакция рубрики "Мир"

Трамп погряз в "вашингтонском болоте"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему при Трампе не получится улучшить наши отношения с США? Что представляет из себя нынешний американский политический истеблишмент? Как и почему Трамп кардинально изменился? Чем для Америки страшен союз России и Китая? И что может быть еще ужасней? Об этом в видеостудии Pravda. Ru рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук, политолог-американист, кандидат исторических наук Константин Блохин.

— Константин Владимирович, в состоянии российско-американских отношений полный застой, никакой движухи не наблюдается. Правда проскочила инициатива от Владимира Владимировича Путина — организовать встречу на высшем уровне и было какое-то непонятное предложение от Трампа вернуть Россию в формат G8. Вроде бы как Россия, по его мнению, все-таки должна находиться среди государств, определяющих судьбу мира, как они считают. Но это все на воде вилами писано, а в реальности — тишина и застой. С вашей точки зрения, почему наблюдается такая стагнация?

— Я думаю, что при администрации Трампа нам в краткосрочной и среднесрочной перспективе вряд ли получится улучшить отношения с США по ряду фундаментальных внутренних причин Америки. Первая причина — это, конечно, влиятельное антироссийское лобби в Вашингтоне.

Даже не какое-то отдельное лобби, группа людей. Американская элита, по сути, почти полностью антироссийская. Более того, вскоре еще будет и хуже ситуация, потому что сейчас там во власти происходит смена поколений.

На смену старому поколению русофобов пенсионного возраста, таких, как сенатор Джон Маккейн, Линдси Грэм и многие другие, приходит новое поколение. И это новое поколение — более агрессивное, более энергичное и более русофобское.

Ведь старое поколение маккейнов, грэмов и т. д. воспитывалось в период холодной войны. Они понимают, что противостояние с Советским Союзом было чревато концом света. А молодое поколение, можно сказать, не пуганое.

Они же воспитывались в период наибольшей мощи Соединенных Штатов в середине 90-х годов. И они до сих пор считают, что Соединенные Штаты — это гипердержава и американцев все боятся, Америка превыше всего и т. п.

И вот другие люди — во всей политологической сфере. Те немногие, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, Стивен Коэн, Патрик Бьюкенен и даже Генри Киссинджер, можно сказать, находятся на маргинальных позициях, на периферии. К ним не прислушиваются.

Есть и такие, которые хотят или думают, по крайней мере, о какой-то другой точке зрения, но боятся ее высказать прилюдно. Потому что в условиях такого неомаккартизма, охоты на ведьм, ты можешь сразу стать "ставленником Кремля", "путинским агентом".

Вторая причина, еще хуже, это то, что мы потеряли Трампа. От того Трампа, который выиграл выборы, от его предвыборных лозунгов, обещаний, от его первоначальной команды, можно сказать, не осталось и следа. Трамп обещал разобраться, "осушить вашингтонское болото", но теперь он сам в этом болоте полностью погряз.

Это глубинное государство стало обволакивать Трампа, он стал встраиваться в американский истеблишмент. Он заручился поддержкой военно-промышленного комплекса США. При нем военный бюджет вырос, как ни при ком другом. Сейчас уже 700 миллиардов долларов, и это еще не предел.

Идут разговоры об увеличении этого военного бюджета до триллиона, а затем и до 1,5 триллиона в долларов. Потому что это еще отчасти должно простимулировать американский ВПК, который должен стать драйвером американской экономики.

И более того, уже даже говорят, что для эффективного сдерживания Китая, России, КНДР, Ирана этих денег недостаточно, это капля в море. Администрация Трампа стала сверхмилитаризированная. У него там все люди, которые с ВПК заодно.

Он заручился поддержкой влиятельного произраильского лобби. Его заявления по Иерусалиму и Ирану — поддержка этого лобби, которое влиятельно как в демократической, так и в республиканской партии. Более того, можно сказать, что он сам — часть этого лобби. Его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер напрямую связаны с произраильским лобби.

В-третьих, простые республиканцы уже на его стороне. Об импичменте теперь кричат только демократы и те средства массовой информации, с которыми он поссорился еще задолго до того, как стал президентом.

— Так он все-таки свой для этого глубинного государства?

— Он уже начал становиться частью этого глубинного государства.

— И оно перевоспитывает Трампа?

— Да, встраивает, обтесывает… То есть он усилил свои позиции, а его изначальные идеи, конечно, уже улетучились.

— А как же его заявление о возвращении России в "семерку-восьмерку"?

— Так ведь это заявление тоже было сделано в пику Европе.

— То есть ничего серьезного под ним не стоит?

— Серьезного мало. Да что это даст России?… Надо понимать, что это заявление Трампа совпало с визитом Путина в Китай. Видимо, американские круги оценили всю глубину стратегического партнерства между Россией и Китаем и испугались.

Связка Россия — Китай является геополитическим кошмаром для США. А если учитывать, что эту связку Россия и Китай усиливают еще союзом с Ираном или с той же Северной Кореей, то смесь вообще взрывоопасная получается.

У Трампа появился свой центр, стратегический исследовательский, Heritage Foundation, как у Рейгана. Трамп исповедует и принцип Рейгана: мир через силу, мир посредством силы. И его политика стала агрессивнее даже, чем политика Обамы.

Его политика идет в русле двухпартийного консенсуса. То есть политика нынешней администрации является логическим продолжением предыдущей администрации. Активно развивается та же стратегия национальной безопасности.

— Но недавно, когда Трампа спросили, готовы ли вы помочь Украине освободить Крым, он ответил: это вопрос не ко мне, а к Обаме, он отдавал Крым. То есть он всячески дистанцируется…

— Он дистанцируется от Обамы, но это личное. Они — на самом деле лютые враги. Кстати, много из того, что сделал Трамп, он сделал только для того, чтобы навредить Обаме. Но есть константа американской политики. И она неизменна.

Трамп тоже считает, что Америка еще сильна, у нее еще сильные позиции и большие возможности. Также и американский истеблишмент считает, что сейчас последний шанс вернуть величие и господство США и этим шансом надо воспользоваться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Трамп погряз в "вашингтонском болоте"

Почему при Трампе не получится улучшить наши отношения с США? Что представляет из себя нынешний американский политический истеблишмент? Как и почему Трамп кардинально изменился? Чем для Америки страшен союз России и Китая? И что может быть еще ужасней? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог-американист, кандидат исторических наук Константин Блохин.

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