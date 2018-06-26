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Автор Редакция рубрики "Мир"

Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных

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В американских тюрьмах содержится более двух миллионов заключенных, или каждый 743-й человек. В коммунистическом Китае, население которого в пять раз превышает население Соединенных Штатов, количество заключенных на 500 тысяч меньше. В Соединенных Штатах проживает только пяти процентов населения мира, но при этом в США находится 25 процентов всего заключенного в тюрьмах населения планеты.

Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных. 388644.jpeg
Фото: flickr.com

Как пишет Дейв Ходжес, автор блога The Common Sense Show, американская тюремная система — это сплошной расизм и беззаконие, но американские политики получают большую финансовую выгоду от ее существования. Причем владельцы этой порочной системы контролируют большую часть средств массовой информации, поэтому никто никогда ничего не узнает о проблемах тюрем из репортажей CNN.

В 1972 году в США было менее 300 тысяч заключенных. К 1990 году их количество выросло до миллиона, а к настоящему времени этот показатель удвоился. Как предполагает автор, за индустрией роста приватизированных тюрем стоят чьи-то очень большие интересы.

Согласно Калифорнийскому фонду пенитенциарных учреждений, заключенные приносят прибыль компаниям, которые заключают контракты с тюрьмами. Тюрьмы зависят от этого дохода. Корпоративные акционеры, которые зарабатывают деньги на работе заключенных, лоббируют присуждение более длинных тюремных сроков, чтобы увеличить свою бесплатную рабочую силу.

Люди, которые контролируют приватизированные тюрьмы в Соединенных Штатах, также контролируют и средства массовой информации. По этой причине широкая общественность ничего не знает о том, что творится в американских тюрьмах, и рабский труд можно использовать там практически свободно.

Тюремный промышленный комплекс при этом демонстрирует существенный рост, который подпитывается инвесторами с Уолл-стрит и ведет к перенаселению тюрем.

По данным Left Business Observer, высоко приватизированная система федеральных тюрем в США производит 100 процентов всех военных шлемов, поясов для боеприпасов, пуленепробиваемых жилетов, идентификационных жетонов, рубашек, брюк, палаток, сумок и принадлежностей для столовых. Таким образом, можно увидеть очень прочную связь между частными тюрьмами и деятельностью правительства США, поскольку рабский тюремный труд используется для производства оружия. Тюрьмы также производят 93 процента всех красок и кистей; 92 процента кухонных плит; 36 процентов бытовой техники; 30 процентов наушников/микрофонов/динамиков и 21 процент офисной мебели.

В тюрьмах США сегодня содержатся почти 75 тысяч несовершеннолетних граждан, и их количество стремительно растет. Такое явление получило название "из школы в тюрьму", поскольку школы все чаще отказываются заниматься даже небольшими вопросами дисциплины и прибегают к помощи полиции.

В 2015 году в Чикагской государственной школе было арестовано 5574 школьников. В других крупных городах США похожая ситуация. При этом на долю чернокожей молодежи приходится 74 процента школьных арестов, а 22,5 процента арестованных молодых людей — это латиноамериканцы.

Как только ребенок рассматривается в системе правосудия, то общество, как правило, видит ему одну дорогу — в тюрьму. У детей отбирают их будущее, а арестовывают их в основном из-за школьных драк или за обладание небольшим количеством марихуаны. Федералы арестовывают даже распространителей медицинской марихуаны и тех, кто ее употребляет, поскольку Уолл-стрит хочет, чтобы в приватизированных тюрьмах было больше заключенных. Это главная причина, по которой в Америке проживает 25 процентов заключенного под стражу населения мира.

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