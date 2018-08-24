Почему Патрушев незаменим на переговорах с США

Мы наблюдаем выдвижение Николая Патрушева на роль первого переговорщика с США. В чем причина ставки на силовика и будет ли он успешным в переговорах? Что сегодня в отношениях с Россией волнует американцев и каковы наша тактика и стратегия в условиях американской перестройки?

"Признайтесь, и мы все простим"

В четверг, 23 августа, в Женеве в развитие июльского хельсинского саммита на высшем уровне состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Как пишет CNN, Болтон призвал Патрушева признаться, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, и в этом случае обещал подписать совместный итоговый документ. Но Патрушев признаваться не захотел. Если бы он призвал США в лице Болтона не вмешиваться в выборы на Украине и в Сирии, а также в других странах, это было бы отличным ответом.

Болтон, тем не менее, пообещал, что если не будет новых "вмешательств", то не будет новых санкций. С трудом верится в вероятность такого решения, поскольку прежнее российское вмешательство до сих пор не доказано, а санкции — это всего лишь метод экономической войны по вытеснению крупного бизнеса России с мировых рынков.

Почему Патрушев?

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, "Патрушев принадлежит к числу переговорщиков, которые скорее говорят "нет", нежели "да", это не та фигура, которая ищет компромиссов, она артикулирует позиции и говорит о том, что эти позиции являются неизменными". "Вторая важная вещь — это некий принцип равенства. Ваш помощник по национальной безопасности — наш помощник по национальной безопасности", — заметил американист в интервью "Правде.Ру".

По мнению эксперта "Правды.Ру", "Москва и Вашингтон, учитывая условия охоты на ведьм в США, утечек информации, хотят создания доверительного канала связи, обмена мнениями вне публичных пространств". Патрушев — как раз такой идеальный человек, который это обеспечит. Болтон — тоже. "На уровне доверенных людей, которые могут без метаний выполнять штатные поручения с мотивацией продолжения диалога, сейчас и ведется общение", — сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Владимир Васильев.

"По делам их судите о них"

Как явствует из официальных сообщений, коллеги по цеху в Женеве говорили о Сирии, Украине, о соблюдении и продолжении действия договоров об СНВ, ракетах средней дальности. "В целом, я бы сказал, что мы достигли значительного прогресса", — цитирует Болтона CNN. Как явствует из его интервью Breitbart, Сирия и Иран являются на сегодняшний день главными темами российско-американских переговоров.

Путин, по словам американского советника, "не оспаривает легитимность израильского контроля над Голанскими высотами", однако "признание США аннексии Израилем Голанских высот пока не на столе". "Без сомнений, цель Соединенных Штатов, Израиля и президента Путина заключается в исключении иранских войск и иранских ополченцев из наступательных операций, которые они проводят в Сирии и Ираке. Также, откровенно говоря, нужно прекратить поддержку Ираном "Хезболлы", — сказал Болтон в интервью News ABC перед поездкой в Израиль в воскресенье, 26 августа.

Однако, по мнению Владимира Васильева, "американцам было сказано, что это не иранские, а американские войска находятся в Сирии нелегитимно и поэтому именно они должны покинуть территорию Сирии". Американцы это однозначно расценили как-то, что Россия хочет общаться на равных, заметил эксперт "Правды.Ру". Не случайно вслед за встречей было объявлено, что санкции против России будут введены 27 августа.

Заметим, что после Москвы Болтон полетел в Киев с присутствием на национальном празднике — Дне независимости. Символично — в плане присутствия полной зависимости от США. По Украине Патрушев и Болтон договорились продолжить консультации, но эта тема никак не раскрывается в СМИ.

Пока в США перестройка, отношения будут в тени

Между тем на родине Болтона подозревают в связях с 29-летней активисткой неправительственной организации "Право на оружие" Марией Бутиной, обвиненной в том, что она является российским агентом влияния. В США силовики вне зоны критики, но к Болтону это не относится, потому что он из окружения Трампа.

Владимир Васильев полагает, что в американскую политику впервые за последние сто лет пришли миллиардеры, крупные деньги Уолл-стрит. "Трамп — это первая ласточка, он пробивался с грубой неотесанной силой. Дальше в этот прорыв уже могут прийти другие, рафинированные представители Уолл-стрит, и мы увидим, как они будут крутить Америкой", — отметил американист в интервью "Правде.Ру".

"Приходят люди, которые многое могут переломать, и они уже начали ломать стены экономических отношений, систему безопасности, различные договоренности. Это принцип формирования нового правящего политического класса, поэтому так раскачивается политическая лодка. С этой точки зрения, нам нужны такие отношения, которые долго будут оставаться в тени", — сказал Владимир Васильев "Правде.Ру".

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