Путин нравится Трампу искренностью

Во всем мире продолжается обсуждение встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Ее итоги и возможные последствия все оценивают совершенно по-разному. Как же на самом деле? И зачем это было нужно Трампу, на которого гневно обрушились все политические силы его страны? Как будут теперь развиваться наши отношения? На эти и другие вопросы в видеостудии "Правды.Ру" ответил телеведущий и писатель Роман Бабаян.

Фото: kremlin. ru

— На самом деле, тема очень интересная и важная для всего мира. Политическая элита США восприняла встречу президентов России и США резко в штыки. Зачем Трампу вообще эта встреча была нужна?

— Вот это тот самый вопрос, который я задавал очень многим людям, приходившим и ко мне в программу: "Зачем это нужно Трампу?" Ведь говорят же, что Трамп какой-то весь из себя особенный: особый президент, нетипичный политик, да и вообще не политик, а бизнесмен и т. д. Да, это все действительно так. Многие эксперты даже говорят, что Трамп — чуть ли не дурачок какой-то. Но это категорическая ошибка. Категорическая. Я вообще считаю, что Трамп — это новое явление в политике.

Перед встречей с Путиным он же встречался еще на саммите НАТО с различными европейскими лидерами. Потом прилетел в Лондон и там поговорил с премьером и с королевой. Мне кажется, что главная особенность Трампа в том, что он абсолютно искренний. И вот в этом-то и заключается корень всей этой конфронтации и ненависти, которую к нему испытывают очень многие товарищи.

Политик должен быть искренним? Ну, не знаю, не уверен… Когда на пресс-конференции стояли вдвоем Путин и Трамп, кто-то из журналистов задал вопрос нашему президенту: "Вы доверяете Трампу?" Путин сказал: "Я вообще никому не доверяю. А Трамп является президентом США, я — президентом России, мы отстаиваем интересы России и США". И тут Трамп успокоился, потому что Путин тоже сказал правду.

Трамп — действительно абсолютно искренний человек. И он не любит ни Меркель, ни премьера Канады, ни премьер-министра Британии. Ровно потому, что он понимает, что они — лицемеры. Поэтому они его раздражают. Это черта его характера, вот он такой по жизни. И он говорит то, что думает, а они никогда не говорят того, что они думают.

Именно отсюда и проистекают резкие заявления, и именно поэтому рождаются все их страхи. Они просто друг друга ненавидят. Трамп потому так и хотел встретиться с Путиным, что ему казалось и он продолжает быть в этом уверен, что Путин — точно такой же искренний, как и он. По крайней мере, не такой лицемер, как эти, с которыми он имеет дело практически каждый день.

— Трамп — все-таки командный игрок?

— Когда искренний человек приходит в политику, у него априори возникают проблемы. Вот где он может найти точно таких же искренних ребят, которые будут с ним на одной волне и станут выполнять все его указания, делать с ним то дело, которое он задумал? Это же очень большая проблема.

— Но ведь он же девелопер. В этой сфере надо найти участок, найти финансирование, договориться с властями и со всеми-всеми. У него должны быть умение договариваться и огромный опыт в этом.

— Здесь уже проблемы совершенно другого уровня. Представим: сегодня тебя избирают, ты становишься президентом Соединенных Штатов, России или любой другой страны. Что ты будешь делать? Надо прежде всего создать команду. То есть ты попробуешь подтянуть на определенные позиции людей, которых ты знаешь. Это нормально абсолютно.

На это направление ты поставишь человека, с которым ты работал когда-то где-то. И ты в нем уверен, что он будет делать ровно так, как надо делать. На другие направления — еще кого-то, еще кого-то… Он был этим самым девелопером. Кого из этой отрасли он может притащить с собой в Белый дом, для того чтобы они с ним занимались большой политикой? Вряд ли там такие люди найдутся.

Здесь должны быть уже совершенно другие люди, специалисты в другой сфере — в политике. И поэтому он начинает искать определенных людей, которые работали с определенными президентами и вроде как неплохо себя зарекомендовали. Потом они приходят, начинается работа, в ком-то он разочаровывается и увольняет. А своей команды у человека нет. Он, по большому счету, на сегодняшний день один против всех этих ребят, которые против него выступают единым фронтом.

— У него есть стратегическая задача?

— Стратегическая задача у него на сто процентов есть. Он — человек искренний. В последней речи на встрече с американскими избирателями он говорил, что "America — first, я сделаю Америку снова великой". Это все понятно, он же по пунктам все разложил. Он же и пошел в политику не для того, чтобы зарабатывать деньги, с деньгами у него все нормально. Он пошел в президенты, чтобы что-то изменить в лучшую сторону.

Я уверен в этом, он абсолютно искренне хочет это сделать. Но у него есть еще, конечно, одна сверхзадача: он рассчитывает, что он это сделает и его имя будет вписано золотыми буквами в историю Соединенных Штатов. Тогда простые американцы его поддержат и второй раз проголосуют за него. Но главное — остаться в истории Америки со знаком плюс.

— Это очень важный момент. Но с Путиным он явно не внутреннюю политику обсуждал, а внешнюю. С Путиным у него есть стратегия? Трамп считает, что первой потенциальной угрозой для США стал Китай?

— Совершенно верно, он с Путиным вроде бы как обсуждал внешнюю политику. Но это именно "вроде бы как". Если посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах, то мы увидим, что тема России и определенные проблемы, которые существуют сегодня в мире, активно используются именно для внутренней политики, для достижения определенных целей внутриполитического американского ландшафта.

Китай — однозначно угроза для Соединенных Штатов. Трамп об этом много раз говорил, так оно и есть. Но с военной составляющей Китай не так опасен американцам. С военной точки зрения единственная страна, которая может нанести непоправимый ущерб США, — это Россия. Поэтому встреча с Путиным дает ему нужные результаты. А главный результат: он, как и задумывал, заработал определенные очки и козыри на внешнем периметре, чтобы потом использовать их во внутриполитической американской ситуации.

Мне кажется, Трамп еще будет переизбран на второй срок. Это абсолютно упертый человек, который знает, куда идет. Он не обладает, может быть, хорошими ресурсами в виде команды и каких-то специфических знаний, но он знает, куда ему надо двигаться. И его с этого пути очень сложно сбить, он будет идти в этом направлении.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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