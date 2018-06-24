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Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий

Мир » Северная Америка » США и Канада

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.

Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий. 388482.jpeg
Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Он считает, что благодаря прямоте и бесцеремонности Дональда Трампа сейчас совершается переход к новому состоянию мирового сообщества, оно войдет в гораздо более честную эпоху отношений.

— Последний саммит G7 ознаменовался прежде всего большим скандалом. Такого саммита вообще еще никогда не было. Трамп просто зажигает…

— Да, такого развеселого саммита до сих пор еще не было, совершенно верно. Дональд Трамп — вообще мой любимый политик сейчас. Он, на самом деле, очень откровенный, циничный и прагматичный человек со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И он, когда пришел на это хозяйство, сразу сказал: ребят, а чего это мы платим? Давайте сделаем так, что они будут платить. И в результате атлантическая солидарность, которая была несокрушимой крепостью до Дональда Трампа, сейчас трещит по всем швам и превращается в противоположность.

Потому что Дональд Трамп, как лакмусовая бумажка, позволил проявить все то, что было скрыто и камуфлировалось лицемерными высказываниями западных политиков. Потому что он от лица США начал делать заявления, которые и раньше подразумевались, но не высвечивались и не педалировались.

— Но ведь всегда все действия США были направлены на собственную экономическую выгоду и политические преимущества.

— Совершенно верно, но вслух говорилось о другом — высоких целях, демократии и т. д. А Трамп говорит правду.

— Не перегнет ли он палку? Ведь европейские политики уже заявили, что раз он так себя ведет, то уже невозможно скрывать разногласия.

— Да, в том числе, конкретно министр иностранных дел Германии именно об этом сказал. Надо молиться, чтобы он не перегнул. Потому что это и есть тот переход, качественный скачок к новому состоянию мирового сообщества, когда оно войдет в гораздо более честную эпоху отношений.

— "Дружба дружбой, а табачок врозь", называется…

— Совершенно верно, на самом деле, так и было всегда. Только часто скрывалось под высокопарными заявлениями. А честный американский парень Дональд Трамп с самого начала прямо и четко сказал, что он пришел make America grate again (сделать Америку вновь великой). Поэтому европейские и канадские пошлины — плохие, а американские пошлины — замечательные.

С его точки зрения, все это верно. Он ведет себя просто как человек, продающий здания, потому что он готов вам рассказать, какое это великолепное здание. Не обращайте внимание на этих муравьев и старую конструкцию, уставшее железо, что называется. Вот просто купите его, потому что оно хорошее. Это я вам говорю, верьте мне. Trust me!

— У них теперь все говорят: верьте мне. Это стало очень серьезным аргументом.

— Совершенно верно. Так же как — hard probability (с большой долей вероятности). Именно этот способ ведения мировой политики сейчас доставляет много иронического удовольствия, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, вызывает чувство опасности, потому что подобного рода политика до добра не доводит.

Известно, какими намерениями выложена дорога в ад. И мы понимаем, что мы находимся в преддверии этого ада. Я имею в виду глобального мирового столкновения.

Вся совокупность мелких военных конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем в основном в зоне Ближнего Востока, на Украине и в других местах, в один момент может слиться в один глобальный конфликт. Тогда от этого уже никуда не деться.

— Между Европой и Америкой, которые в последнее время очень дружили против России, крепнут разногласия.

— Там дружба всегда была сложноподчиненная. Сейчас Европа и США приходят к пониманию, которое посетило Россию уже довольно давно. Во-первых, Россия является для консолидированного западного мира, как они себя называют, ложной целью.

США инициировали демонизацию России исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от сложностей во взаимоотношениях с Китаем. Китай сейчас действительно представляет очень серьезную опасность для западной цивилизации в том смысле, что Китай не изменяется.

Россия является частью западного мира, но той ее частью, которую не очень жалко. Западный мир легко может от нее отказаться в угоду своим собственным интересам. Именно поэтому с нами часто и обходятся так нелицеприятно. Но что нас не убивает, делает нас сильнее, что последняя санкционная политика снова доказала.

Настоящим же оппонентом и угрозой для западного образа жизни является Китай. И на Западе это прекрасно понимают. Только сказать Китаю то, что они говорят России, они не могут. По той простой причине, что взаимная зависимость очень серьезная.

В Давосе в 2017 году Си Цзиньпин озвучил геополитические амбиции Китая, причем сделал это в очень неприемлемой для западного уха форме. Это означает, что Китай вышел на тропу войны и это уже даже не скрывает.

Он себя считает достаточно могущественным с экономической, политической, военной и социальной точек зрения. Он считает себя глобальным геополитическим игроком, который может игнорировать интересы США. Поэтому именно Китай является сейчас основной целью США.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы США Европа саммит G7 троллинг Алексей Мухин Дональд Трамп Инна Новикова Большая семерка Необычная неделя
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Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.

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