Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю

Американский телеканал CNBC продолжает штамповать сенсации на российскую тематику. На днях журналисты телеканала утопили в Баренцовом море сверхсекретную русскую ракету с ядерным двигателем. Да так удачно, что комментировали эту новость даже в Кремле.

А следом появилась еще одна сенсация - в госдепартаменте начали кампанию по троллингу президента России Владимира Путина. В рамках противодействия "российской агрессии", разумеется.

Прямую аналогию из обычной жизни для понятия "троллинг" подобрать несколько проблематично. Вообще, изначально это форма провокации, издевательства в сетевом общении. Но уже давно термин применяют не только в том, что касается Сети.

Так вот, согласно сообщению CNBC, в американском внешнеполитическом ведомстве создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям". По-английски, senior advisor for Russian malign activities and trends, сокращенно SARMAT. Что созвучно названию новейшего российского ракетного комплекса "Сармат", о котором Владимир Путин говорил в мартовском послании Совета Федерации. Комплексу не является помехой ни одна из систем противоракетной обороны. Кроме того, он имеет практически неограниченную дальность полета.

Впрочем, о "Сармате" было известно о до послания президента. Тем не менее, в госдепе решили, что это будет хорошим вариантом троллинга. По крайней мере, если верить сообщению CNBC.

Телеканал ссылается на помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, который во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям якобы и сообщил о новой должности. Кроме того, представитель госдепа уточнил, что название не является простым совпадением с названием российского ракетного комплекса. Из чего CNBC делает вывод о кампании троллинга американскими официальными структурами.

Впрочем, опрошенные телеканалом эксперты к новости отнеслись с недоверием. Политолог Стивен Сестанович предположил, что это нечто вроде розыграша в духе британского комика Саши Барона Коэна. В этом году он запустил шоу Who Is America?, в котором от лица вымышленных персонажей "троллит" известных людей, в том числе и политиков. Один из них после участия в шоу - и угроз в адрес съемочной

группы, после того как понял, в чем поучаствовал - подал в отставку.

Обратились и к экс-послу Майклу Макфолу. Но тот не нашелся, что сказать, заметив только, что информация о новациях в работе госдепартамента "действительно любопытная".

В общем, очевидно, что это еще один из элементов информационной войны. На Западе весьма популярна тема про "троллинг" Владимира Путина. Сказал что-то критическое по адресу США - троллит, съездил на свадьбу министра иностранных дел Австрии - троллит. Ну и все в таком же духе. Теперь вот и в Вашингтоне берут прием на вооружение - который сами же Путину и приписали. Ну и если CNBC ничего не напутала. Времена нынче такие.

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