Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги

Бывший президент США Билл Клинтон заявил в своем недавнем интервью, что он не должен лично извиняться перед Моникой Левински, бывшей стажерке Белого дома, чья жизнь резко изменилась в результате сексуального скандала, который привлек внимание всего мира.

Моника Левински. Фото: REX/Shutterstock

"Нет, я не должен… Я никогда с ней не разговаривал. Но я не раз открыто говорил, что мне жаль. Я извинился перед всеми во всем мире", — сказал Клинтон в интервью NBC, явно подразумевая, что этого достаточно.

Бывший президент, который стал более известным своими любовными похождениями, чем политическими достижениями, выставил в роли пострадавшей стороны себя, а не Левински.

"Многие факты были опущены, чтобы вся эта история сработала, — заявил он. — Я думаю, отчасти потому, что они были разочарованы тем, что получили все эти серьезные обвинения против президента, но его избирателям не было до всего этого никакого дела."

Билл Клинтон пожаловался, что он оставил свой пост президента, будучи разоренным финансово из-за расходов, связанных с юридическими последствиями его действий.

"Никто не верит, что я бесплатно выпутался из этого. Я оставил Белый дом, имея на руках долги в 16 миллионов долларов," — сказал Билл Клинтон.

Сегодня состояние Билла Клинтона оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Эти деньги он заработал своими лекциями, за многие из которых Билл Клинтон, как бывший президент США, получал гонорары из шестизначных чисел.

В мартовском эссе журнала Vanity Fair Моника Левински писала, что "то, что произошло между Биллом Клинтоном и мной, не было сексуальным насилием, хотя мы теперь признаем, что это было грубым случаем злоупотребления властью".

С момента грандиозного скандала прошло много лет, но Монику Левински до сих пор воспринимают как женщину, которую президент Соединенных Штатов использовал для собственного удовольствия.

Билл Клинтон в настоящее время занимается продвижением своей новой книги "Президент пропал без вести". Это вымышленный политический триллер, который он написал совместно со знаменитым автором Джеймсом Паттерсоном.

Во время интервью на NBC Клинтон также сказал, что скандал с Левински не стал бы для него проблемой, если бы он вновь был избран президентом США сейчас. Паттерсон, который также находился в студии, сказал, защищая Клинтона, что с момента скандала с Левински прошло 20 лет.

"Это было 20 лет назад, хватит уже! — сорвался он на журналиста. — Давайте поговорим еще о Джоне Кеннеди или о Линдоне Джонсоне".

Клинтон ухватился за данный аргумент. "Вы думаете, что президент Кеннеди должен был уйти в отставку? Считаете ли вы, что президент Джонсон должен был уйти в отставку?" — вопрошал он, как будто бы в свое оправдание.

Скандал с Моникой Левински прогремел на весь мир в 1998 году. Изначально Клинтон пытался все отрицать и говорил, что он и Моника Левински никогда не оставались в Овальном кабинете вдвоем. Клинтон не знал на тот момент, что Левински уже все успела рассказать своей подруге Линде Трипп. Левински сообщила ей, что у нее был секс с президентом Клинтоном девять раз в марте 1997 года, причем Клинтон как минимум один раз использовал в качестве инструмента сигару.

Трипп и Левински познакомились в Пентагоне, куда Левински перевели после того, как помощники Белого дома стали подозрительно относиться к ее продолжительным визитам в Овальный кабинет.

Клинтона, которому сейчас 71 год, с тех пор обвиняли в сексуальных домогательствах по меньшей мере к четырем другим женщинам, одна из которых утверждает, что он изнасиловал ее в гостиничном номере в Арканзасе, когда он работал губернатором.

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