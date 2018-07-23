Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Северная Америка
Мексика Карибские страны США и Канада
Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший президент США Билл Клинтон заявил в своем недавнем интервью, что он не должен лично извиняться перед Моникой Левински, бывшей стажерке Белого дома, чья жизнь резко изменилась в результате сексуального скандала, который привлек внимание всего мира.

Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги. 389932.jpeg
Моника Левински. Фото: REX/Shutterstock

"Нет, я не должен… Я никогда с ней не разговаривал. Но я не раз открыто говорил, что мне жаль. Я извинился перед всеми во всем мире", — сказал Клинтон в интервью NBC, явно подразумевая, что этого достаточно.

Бывший президент, который стал более известным своими любовными похождениями, чем политическими достижениями, выставил в роли пострадавшей стороны себя, а не Левински.

"Многие факты были опущены, чтобы вся эта история сработала, — заявил он. — Я думаю, отчасти потому, что они были разочарованы тем, что получили все эти серьезные обвинения против президента, но его избирателям не было до всего этого никакого дела."

Билл Клинтон пожаловался, что он оставил свой пост президента, будучи разоренным финансово из-за расходов, связанных с юридическими последствиями его действий.

"Никто не верит, что я бесплатно выпутался из этого. Я оставил Белый дом, имея на руках долги в 16 миллионов долларов," — сказал Билл Клинтон.

Сегодня состояние Билла Клинтона оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Эти деньги он заработал своими лекциями, за многие из которых Билл Клинтон, как бывший президент США, получал гонорары из шестизначных чисел.

В мартовском эссе журнала Vanity Fair Моника Левински писала, что "то, что произошло между Биллом Клинтоном и мной, не было сексуальным насилием, хотя мы теперь признаем, что это было грубым случаем злоупотребления властью".

С момента грандиозного скандала прошло много лет, но Монику Левински до сих пор воспринимают как женщину, которую президент Соединенных Штатов использовал для собственного удовольствия.

Билл Клинтон в настоящее время занимается продвижением своей новой книги "Президент пропал без вести". Это вымышленный политический триллер, который он написал совместно со знаменитым автором Джеймсом Паттерсоном.

Во время интервью на NBC Клинтон также сказал, что скандал с Левински не стал бы для него проблемой, если бы он вновь был избран президентом США сейчас. Паттерсон, который также находился в студии, сказал, защищая Клинтона, что с момента скандала с Левински прошло 20 лет.

"Это было 20 лет назад, хватит уже! — сорвался он на журналиста. — Давайте поговорим еще о Джоне Кеннеди или о Линдоне Джонсоне".

Клинтон ухватился за данный аргумент. "Вы думаете, что президент Кеннеди должен был уйти в отставку? Считаете ли вы, что президент Джонсон должен был уйти в отставку?" — вопрошал он, как будто бы в свое оправдание.

Скандал с Моникой Левински прогремел на весь мир в 1998 году. Изначально Клинтон пытался все отрицать и говорил, что он и Моника Левински никогда не оставались в Овальном кабинете вдвоем. Клинтон не знал на тот момент, что Левински уже все успела рассказать своей подруге Линде Трипп. Левински сообщила ей, что у нее был секс с президентом Клинтоном девять раз в марте 1997 года, причем Клинтон как минимум один раз использовал в качестве инструмента сигару.

Трипп и Левински познакомились в Пентагоне, куда Левински перевели после того, как помощники Белого дома стали подозрительно относиться к ее продолжительным визитам в Овальный кабинет.

Клинтона, которому сейчас 71 год, с тех пор обвиняли в сексуальных домогательствах по меньшей мере к четырем другим женщинам, одна из которых утверждает, что он изнасиловал ее в гостиничном номере в Арканзасе, когда он работал губернатором.

Читайте также:

Страсти и пороки Гарри Потера и Моники Левински

У нас возможна Моника Левински?

Моника Левински начала говорить

Самые гениальные любовницы в истории. Часть II

"Моникагейт"-2: Борец с борделями оказался их…

Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Семья Клинтон погрязла в изменах и драмах
Темы США Белый дом харассмент Билл Клинтон секс-скандал Моника Левински Овальный кабинет сексуальные домогательства
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Православие
Бог отдает этот мир человеку
Читательский топ
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Туристы на Балеарах "убили" систему "все включено"
Сейчас читают
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Газ
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Что нас ждет без Благодатного огня?
Наследие
Что нас ждет без Благодатного огня? Видео 
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора Видео 
Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты
Аналитика
Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты
Новости Все >
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
Уткин раскрыл подробности скандального ухода с Первого канала
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Медведев рискнул критиковать Чечню и весь Кавказ
Коллекторы скоро не смогут даже пугать должников
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.

Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Спорт
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Министерство обороны
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Украина
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Спорт
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Происшествия
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Общество
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
Любовь Степушова Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие Любовь Степушова Василий Амирджанов Нетаньяху не хватает хлора Василий Амирджанов Соломон Соловьев Шаг во Льве, два шага в Раке Соломон Соловьев
Комментарии
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Смерть: "Я слышал крики Салмана Радуева во время экзекуций"
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Флот НАТО вошел в порт Одессы как домой
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
США создадут военные базы для контроля Антарктиды
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги

С момента грандиозного скандала прошло много лет, но Монику Левински до сих пор вспоминают... Тем более, в ее день рождения.

Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался