Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было

В 1950-е годы в США, среди деревенских парней была распространена игра "цыпленок". Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок.

Естественно, любой здоровый и адекватный человек понимает, насколько это опасная и глупая игра (которая иногда заканчивалась катастрофой).

В то же время, Адлай Стивенсон, дважды кандидат в президенты от демократической партии США, создал термин "политика балансирования". Этот термин был впоследствии определен Джоном Фостером Даллсом, рассказывают журналисты Lewrockwell.

Политика балансирования — это, по сути, та же игра в цыпленка. Единственное ее отличие заключается в том, что в нее играют серьезные мужчины в костюмах и она куда более опасна не только для этих мужчин.

В то же время существует поверье, что люди, занимающие высокие посты и находящиеся у власти, должны быть более рациональными и более умными, чем тинейджеры, которые решили схлестнуться в схватке на автомобилях, подобно средневековым рыцарям. Однако в реальности же все обстоит иначе. Поведение людей в костюмах — это полная идиотия, а их игры подвергают опасности жизни многих миллионов людей.

Политика балансирования стала довольно распространенным явлением в годы холодной войны между США и СССР. Впрочем история циклична, и нечто похожее мы можем наблюдать и сейчас.

Политическое обострение между США и СССР происходило в 1960-е, и никто из них не хотел отступать, потому что, как сказал Даллс, он бы проиграл.

Ситуация ухудшилась с наступлением карибского кризиса в 1962 году, когда СССР был замечен за транспортировкой ядерных боеголовок. Президент Кеннеди блокировал Кубу, и весь мир 12 дней жил в страхе ядерного апокалипсиса.

Кеннеди, конечно, собрал совет старших военных чинов, в который входили наиболее уважаемые и опытные генералы армии США. Их совет рекомендовал Кеннеди "как можно скорее первому нанести удар". Они также заявляли, что в СССР, несомненно, рука правительства тоже лежит на "красной кнопке", но победит лишь тот, кто нажмет ее первым.

Впрочем несмотря на их единогласное мнение, по которому стоило уничтожить Союз, Кеннеди верил в то, что ядерного апокалипсиса можно избежать. Он связался с председателем совета министров СССР Никитой Хрущевым, которому, с его стороны, военные советники также рекомендовали как можно скорее ударить по "противнику".

Однако, к счастью, у обоих лидеров были довольно ясные умы и им удалось прийти к общему соглашению.

Стоит отметить, что такого развития событий не ожидал никто. Поскольку практически никогда в истории не было таких случаев, когда два враждующих лидера отбросили в сторону свои эго и гордость и смогли бы спокойно договориться, взяв на себя ответственность за миллионы жизни за своими спинами.

Естественно, военные чиновники обеих стран были категорически против такого решения. Им хотелось выиграть в игре в цыпленка даже несмотря на результаты такого безрассудства.

Еще одной стороной, принявшей такой расклад, стал Фидель Кастро. Хотя его страна стала бы первой, кто пострадал в ходе конфликта. Он был крайне недоволен тем, что никто не спросил его мнения во время переговоров двух лидеров. Поэтому он был намного менее уверен в будущем народа Кубы, да и всего человечества в целом. Он тоже хотел быть признанным игроком на этом политическом поле.

Кастро также был военным, и, как показывает история, военные обычно "сначала стреляют, а лишь затем задают вопросы".

За всю историю человечества Наполеон, Сталин, Гитлер, Черчилль, Паттон, Макартур и многие другие "люди власти" демонстрировали, что они готовы принести любое количество жертв, для того чтобы выйти из войны с ничего не стоящим званием Победитель.

Проблема любой войны в том, что обе стороны (как мы могли это видеть во время действий на Кубе) равны и каждая из них в полной мере заслуживает называться победителем. А победитель — это такое состояние, которое неминуемо приведет к сильнейшему разрушению и стоит многих жизней. История полна таких примеров, когда национальные лидеры продолжали войну до тех пор, пока не испустит дух последний из солдат. Потом в ход шли женщины и дети — уже после того, как приходило осознание того, что все шансы на победу, казалось бы, улетучились.

В то же время история знает крайне мало кеннеди и хрущевых. Зато долго можно перечислять наполеонов, паттонов, макартуров и прочих. Все они — великие стратеги и тактики. Однако все они виновны в том, что позволили своему эго затмить разум и положили слишком многое на алтарь победы, которая к некоторым так и не пришла.

Также стоит упомянуть, что в 1962 году министр обороны США вовсе не был военным, его можно расценивать как бизнесмена. Как бизнесмен Роберт МакНамара верил в то, что слепую агрессию всегда можно заменить разумной торговлей и переговорами. И он был тем инструментом, который поддерживал желание Кеннеди о переговорах с Советами.

И снова, этот человек — исторический раритет. В современных США этот пост (исторического раритета) теперь занимает генерал Бешеный пес Маттис, а также советник по национальной безопасности Джон Болтон — один из наиболее одержимых людей, которые когда-либо были замечены на этом посту.

Вдобавок к этому можно выделить антипод — президента, который описывает свое отношение к Ирану так: "Я бы их к чертям разбомбил" (не совсем дипломатично).

Таким образом, правительство США выбрало в качестве основной политики игру в цыпленка, и снова США провоцируют русских. Во время ракетного кризиса на Кубе Китай был в полной готовности, чтобы сместить преимущество в сторону России. Подобного расклада мы можем ожидать и теперь.

Хотя единственное различие между 1962-м и современностью заключается в том, что весь мир уже расценивает США как агрессора — не защитника демократии, как они сами себя называют. И сегодня у США не так много козырей.

Итак, если ситуация на Кубе была исторической аномалией, можно ли ее расценивать как закономерность?

Вообще, США не первые, кто затеял политику балансирования. Это достаточно обычная ситуация, когда одна нация или империя начинает меряться силой с другой, пока одна из них не сорвется и не начнет войну. До того, как началась Первая мировая война, вся Европа готовилась к бою и войну спровоцировало одно единственное событие — убийство.

В 1941 году Япония лишь напала на один-единственный порт — Перл-Харбор, в связи с чем США вступили в войну.

Американская революция началась с противостояния американских колонистов и британцев, во время которого кто-то, возможно, из-за нервного напряжения спустил курок, в связи с чем начался полный хаос.

Список таких, казалось бы, незначительных поводов к войне достаточно велик. В теории, все войны за последние сто лет можно связать с политикой балансирования, которая рушилась после одного малейшего прокола. В каждом случае война должна была быть короткой и быстрой, а также победоносной для тех, кто ее стремился навязать.

В итоге сегодняшние лидеры снова затеяли игру в цыпленка. Когда политика балансирования вновь разрушится, причиной тому станет незначительное событие, после чего мир снова окунется в кровавую ванну. И как всегда после войны, все будут задаваться вопросом: "Как вообще ситуация могла выйти из-под контроля?"

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