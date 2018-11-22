Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?

Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад — грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она имела место, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.

Все мы были прикованы к телевизионным экранам (это было моим первым воспоминанием, да еще каким!), и все стали свидетелями варварского и абсурдного покушения, которое с самого начала было положено считать необъяснимым. Мы были обречены на немоту, обречены оставаться с широко закрытыми глазами перед лицом первого, обозреваемого в прямой трансляции всем миром спектакля иллюминатов.

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В данном случае под определением "иллюминаты" я предполагаю некую смесь из секретных служб (согласно лорду Байрону, агентства — это одержимые группы дьявольских духов, читайте "Манфреда"), разжигателей военных конфликтов, сил, управляющих СМИ, магов, заменивших шпионов, актеров и подложных монахов времен барокко (тут перечитайте "Трех мушкетеров"). Исходя из таких возможностей, они могли захватить власть в свои руки и манипулировать реальностью как им вздумается. Они использовали раба-солдата, такого как Освальд (также, как они использовали секс-рабынь, подобных Мерилин), чтобы создать Бен-Ладена — образ фальшивого злодея.

Как известно моим читателям, Шекспир дает нам ключи к зловещей современности, проявившейся во всей красе к концу шестидесятых: "Гамлет", "Макбет", "Буря" полны скрытых посланий, проливающих свет на вопросы наших дней. Обратимся на этот раз к "Королю Лиру", к строкам, где говорится о некоем агенте, пешке по имени… Освальд:

Мне ты хорошо известен: услужливый ты раб,

Покорный порокам госпожи твоей,

В желаниях разврата и вреда.

Освальду выносится следующий диагноз: он пешка, используемая в фальшивом нападении, он услужливый раб, на которого взвалят все преступления, как на Бен-Ладена, чье имя означает на немецком… "нагруженный" (в настоящее время семья Бен-Ладена приехала в Йемен из Испании, где они говорили на диалекте "ладино", давшему имя этому печально известному семейству, которое после взрывов находилось под охраной Буша и получило разрешение непосредственно после 11 сентября покинуть Штаты на частном самолете!).

Заговоры связаны с технологиями: гидравлика, оптика и типография являются такими ключами, которые помогают понять причины расцвета эпохи барокко. А уж все хитроумные приспособления наших времен я не в силах и перечислить.

Король Лир и Освальд, Король Лир и МакЛохан: игра важна для Маршала МакЛохана — великого католического мыслителя из плеяды Гуттенберга. И вместе с символическим убийством первого ирландского по происхождению и католического президента мы попадаем в новую электронную галактику, ушедшую далеко вперед от галактики Гуттенберга. И начиная с момента этого убийства, мы находимся в ужасной матрице вечно изменяющихся картинок-образов, всегда подстроенных событий и никогда не объясняемых скандалов. Описание такой барочной черной магии мы можем найти и у великого Вильяма, и у Пьера Корнеля в его "Комической иллюзии", и, конечно, у великих испанских поэтов ("Жизнь — это мечта", как сказал Кальдерон). В той почти уж постхристианской эпохе, населенной астрологами, одержимыми садовниками и изготовителями линз (тех, что искажают реальность), а также алхимиками, мы обнаружим, что мы — "то вещество, из которого делаются мечты". Именно в этом состоит секрет шекспировской грусти. Подобно Гамлету, мы жертвы фальшивого царствования теней (его отец король умирает, задремав!), мы жертвы "беспочвенного сотворения зрительных образов" (перечитайте "Бурю") — то есть основного наплыва медиа-индустрии и системы контроля, в которую верит всякий.

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Но вернусь к Кеннеди. Он был убит 22/11 прямо перед масонским храмом в Далласе — городе, расположенном на 33 параллели, как и Лос Аламос, Бермуды, Триполи, Дамаск, Багдад, Тибет, Нагасаки и другие места стратегической и оккультной важности. Ритуальное значение этого подлого и "необъяснимого" убийства было замечательно описано Джеймсом Шелби Доунардом и Маклом А. Хоффманом ІІ в их мастерском эссе "Убить Билла 33" — читатели могут найти этот великий текст на страницах интернета. Он подчеркивает элемент афанизма, практикуемого на высших уровнях политического зла — имеется ввиду исчезновение или пытки во время специфической аутопсии мертвого тела, принадлежащего VIP персонам. Это практикуется со времен… Осириса!

Но что значило для иллюминатов это логическое и ритуальное убийство? Жертвоприношение считается искупительным, когда помогает злу, когда пролагает путь новым преступлениям, вооруженным вмешательствам и войнам по всему миру. И изменения, происшедшие в 60-е подготовили разложение белой христианской западной культуры, суть которых содержалась в краткой фразе: "секс, наркотики, рок-н-ролл". В этом заключался упадок белой европейской и американской расы, конец моральных критериев и начало конца нашей промышленности и культуры с ее высокими стандартами. Мы вошли в темное владение субкультуры, андеграунда и мягкого сатанизма (а иногда и не такого мягкого), исключение тут составляла область, оберегаемая Советами. Там они еще предпочитали Шостаковича группе "Битлз", по крайней мере, пока уровень рождаемости был высоким — до перестройки, до открытия границ для Запада.

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Убийство президента Кеннеди (чье прекрасное семейство поразило в Париже генерала Де Голля), какими бы ни были его недостатки, предполагает, говоря словами писателя Джеймса Дугласа, также существование области "необъяснимого"; это то, что секретные службы, скрытые агенты ЦРУ и политические представители того, что осталось от Америки, приводят под знаменатель разрушения, отвращения и всемирной матрицы. Линдон Б. Джонсон, масон высшего уровня, пришел к власти, осквернил молодежь, деморализовал страну, запустил колесо войны и практиковал бешеный антикоммунизм во Вьетнаме (при бомбардировках погибло три миллиона человек!), а также в Боливии и других станах. Он прикрыл печально известную и вполне осознанную атаку израильскими вооруженными силами американского корабля "Либерти" в 1967 и заставил молчать офицеров флота и их семьи, которые тщетно боролись за свои права. Дьявольский Джонсон из Техаса тоже потрудился над осквернением своего народа, запустив иммиграционные процессы, извратив и тело, и душу собственной страны, как будто был самым настоящим черным магом. Но именно для таких целей послужило ритуальное убийство Кеннеди с объявлением избранного козла отпущения. Чертов Линдон (тут опять на память приходит Кубрик и его "Барри Линдон") Б. Джонсон, который предал Америку, был бы так описан у Шекспира:

Вот раб, чья ничего не стоящая гордость

Обитает в ненадежной славе того, кто следует за ней.

Теперь на смену Джонсону пришел Обама, чья подконтрольная иллюминатам политика хуже бушевской! Как говорит мистер Дуглас, Обама — это не новый Кеннеди; достойный сожаления Обама — это, возможно, новый Джонсон, действующий против интересов белого населения и христианских меньшинств Америки, и берущий под свое покровительство секты тоталитарной олигархии (именно те же мерзкие банды, которые ненавидит Владимир Путин) во всем мире. Вам лишь стоит открыть глаза и души, чтобы понять, что происходит вокруг.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.

Мф. 25:11

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