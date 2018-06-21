США наигрались в права человека

19 июня США объявили о своем выходе из Совета по правам человека при ООН. Об этом официально объявила постоянный представитель страны в этой международной организации Никки Хейли. Как она сформулировала, приверженность Вашингтона соблюдению прав человека "не позволяет оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая превращает права человека в издевку".

Прямо как в короткой, но емкой притче о выборе коровы, которой уместнее мычать в данной парадоксальной ситуации.

Сам Совет по правам человека был создан как площадка для выработки решений по гармонизации представлений о том, что хорошо, а что плохо. В СПЧ вполне логично сочетаются мнения стран, для которых приемлемы разные формы регулирования человеческого общежития. Чтобы прийти к какому-то общему решению, наверное, надобно разговаривать, а не корчить из себя капризную институтку.

Как уже становится традицией, после начала торговой войны, которую объявили США практически всему миру, ближайшие союзники диспансера демократии выразили свои сожаления и обеспокоенность. Правильно беспокоятся.

Уже давно не удивляет довольно странная трактовка прав человека североамериканскими гуманистами. Учить весь мир приличиям, имея свои тайные тюрьмы с содержанием в них подозреваемых без предъявления обвинения — бесценно!

Так и любого гражданина США можно по-тихому отправить в Гуантанамо и больше не вспоминать о нем. Биться за права человека до последнего человека — отличное оправдание любым инициативам Вашингтона в достижении главной цели — закрепления уверенности в исключительности собственных интересов.

Россия, давно объявившая мораторий на смертную казнь и даже не выносящая такого рода приговоры в судах, вызывает у тех же Штатов непомерную озабоченность. В самих США продолжают приводить в исполнение смертные приговоры и, не стесняясь общественности, похищают, лишают свободы и пытают захваченных по всему свету граждан иностранных государств.

Тема издевки в заявлении представителя США при ООН сама по себе выглядит как психоделический троллинг. Визуализация поговорки про перекладывание с больной головы на здоровую.

Защищать пограничный режим государства — нужное и правильное дело. Но зачем же при этом у нелегалов отбирать детей? Бомбить гражданское население чужой страны во имя мира — тоже по нынешним временам в порядке вещей.

Сербам до сих пор аукаются американские бомбардировки во время попытки освобождения их от независимости. Отторжение Косова, их исконной территории, поощрение реальных бандитов из пришлых албанцев, которые торговали людьми и их органами, тоже трактовались американскими защитниками прав человека как катарсис вселенской справедливости.

Американцев не смущают юридические нормы своих союзников из некоторых стран Персидского залива. Не издают ни звука в их адрес, когда те отрубают людям конечности вместе с головами. Ни децибела критики по поводу казней гомосексуалистов. Но и при этом они преподносят как вселенскую трагедию нежелание властей России разрешить гей-парады и пропагандировать среди несовершеннолетних радости диверсификации своих частей своего тела.

Российский гражданин имеет полное право делать все, что пожелает с тем местом, где ноги теряют свое гордое имя, но только не хвастаться этим перед малолетними жителями страны. Этого нюанса в законодательстве переживальщики вроде как и не замечают.

Во время слета G7 президент США Дональд Трамп заметил в своей реплике для репортеров, что именно эта группа государств "правит миром". Один такой государственный деятель прошлого тоже свято верил, что Германия — превыше всего. Однако разочарование в своих представлениях об устройстве мира стало для него фатальным.

С выходом США из СПЧ при ООН девальвируется еще одна площадка для дискуссии по глобальным темам. До этого было ЮНЕСКО. Чем культура и просвещение насолили звездно-полосатым — загадка.

Тут либо американцы всерьез уверовали, что они способны навязывать другим странам свою матрицу представлений о прекрасном без каких-либо для себя последствий, либо это очередной финт Дональда Трампа в стиле "это плохая сделка, я заключу новую — хорошую сделку".

В пользу избранной администрацией США бизнес-парадигмы в международных отношениях говорит и спектакль, предшествовавший встрече американского президента с лидером КНДР. Политические маневры филейными частями, угрозы, шум, отмены встречи, а потом внезапно Ким стал "хорошим парнем" и ему пообещали "Макдоналдс" в Пхеньяне.

Торг торгом, но вряд ли США оставят в прошлом свои методы в достижении всеобщего благоденствия на планете на основе своих представлений о том, как оно надо. Показная борьба американцев с изнасилованиями массовыми ответными надругательствами, как и прежде, останется основной схемой достижения их краткосрочных целей. Вот только бы скорее пришло откровение, что другой планеты и человечества для американцев у людей нет.