Почему Америку преследуют военные неудачи

Не так давно министерство обороны США выпустило обращение "Notice to Airmen (NOTAM)" (обращение к пилотам), которые регулярно совершали полеты над китайской авиабазой в восточноафриканском поселении около Джибути.

3 мая 2018 года Дана Уайт, спикер Пентагона, сообщила о том, что лазеры с восточноафриканской базы регулярно задевают американских пилотов (уже зарегистрировано десять случаев). Это привело к двум прецедентам легких телесных повреждений у экипажа C-130. Уайт также отметила, что участились инциденты с применением лазерного оружия над воздушным пространством в Восточной Африке, что вынуждает американских чиновников составить официальную жалобу. Также министерство обороны США должно обратиться с предупреждением к военным летчикам.

Это обращение было выпущено как раз после того, как пилоты в очередной раз попали под прицелы лазеров с военного объекта. "Я обязана предупредить вас о том, что мотивация подобных действий со стороны Китая нам пока неясна, — отмечает Уайт. — Однако все обстоит очень серьезно, и именно поэтому мы были вынуждены предпринять первый дипломатический шаг на пути к выходу из сложившейся ситуации".

Напомним, что ранее бытовало мнение, что китайские "хакерские" атаки могли стать причиной многих авиакатастроф армии США в прошлом году. В результате, почти все аналитики сошлись во мнении, что данная гипотеза — лишь попытка американских военных скрыть собственные ошибки.

Впрочем наиболее вероятным ответом на вопрос о причине частых крушений военных самолетов может стать недостаточно серьезное отношение к обслуживанию и ремонту устаревшей техники.

Итак, давайте сначала взглянем на перечень авиакатастроф армии США за 2018 год, по данным "Википедии".

21 января: вертолет армии США AH-64 Apache разбился во время учений на базе в пустыне Мохаве, штат Калифорния. Оба пилота погибли.

14 марта: самолет армии США F/A-18E/F Super Hornet разбился всего в миле от посадочной полосы у базы Naval Air Station Key West во Флориде. Оба члена экипажа погибли сразу после неудачного катапультирования.

15 марта: вертолет армии США HH-60 Pave Hawk разбился в Западном Ираке. Погибли все семь членов экипажа.

3 апреля: самолет армии США AV-8B Harrier разбился сразу после взлета у авиабазы в Джибути. 11 Фото ВВС США в небе и на земле

4 апреля: вертолет армии США CH-53E Super Stallion разбился у полигона Naval Air Field El Centro. Погибли четверо членов экипажа.

5 апреля: самолет армии США, часть звена парадной авиационной группы F-16 разбился в Неваде. Пилот погиб.

13 апреля: самолет армии США F-22 Raptor был серьезно поврежден в ходе неисправности, возникшей во время взлета. Едва оторвавшись от земли, самолет упал на "брюхо" и какое-то время скользил по земле до полной остановки.

24 апреля: самолет армии США F-16 разбился во время аварийной посадки. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

2 мая: самолет армии США Lockheed WC-130H Hercules разбился в штате Джорджия. Самолет рухнул на трассу 21. Предположительно, на борту произошло внезапное возгорание, из-за которого погиб весь экипаж.

Harrier — устаревшая модель самолета, которая используется уже порядка 50 лет. За все время его эксплуатации в негодность по различным причинам пришли уже 172 самолета, по данным "Википедии". Более того, многие образцы авиатехники армии США также уже достаточно устарели. Их ремонт и обслуживание — довольно трудоемкий и затратный процесс.

Таким образом, сложно сказать, насколько пагубным могло оказаться воздействие лазера на военную технику США. Многие эксперты вообще не связывают падения американской авиатехники с какими-либо внешними факторами, утверждая, что это целиком и полностью происходит по причине использования устаревших моделей, которые недостаточно тщательно обслуживались долгое время.

Как отмечает источник The War Zone, длительные проблемы с расчетом бюджета на оборонную промышленность, а также неспособность министерства обороны США принимать правильные, взвешенные решения привели к тому, что мы имеем — использование устаревшей техники, не получающей должного обслуживания. Это делает практически невозможным безопасное использование военного воздушного флота.

Вдобавок все авиакатастрофы, произошедшие с военной техникой США в этом году, не случайность. Как признались сами военные, в их арсенале имеются истребители нового поколения, но их использование обходится намного дороже, чем их более "старых" альтернатив. Более того, в связи с тем, что они все спроектированы по новой стелс-технологии, за ними "труднее вести наблюдение во время полета".

Можно сказать, что армия США буквально боится использовать новую технику, сообщает The War Zone. Например, в 2012 году новейший истребитель F-22 едва не разбился по причине допущенной пилотом-новичком ошибки в расчетах. В результате ремонт самолета обошелся армии в 35 миллионов долларов и занял около шести лет.

Тем временем между министерством обороны США и конгрессом происходит разлад, в ходе которого обе организации пытаются снять с себя ответственность за происходящие инциденты. Министерство обороны пытается доказать, что выделяемого бюджета недостаточно на содержание авиатехники, а конгресс утверждает, что денег достаточно и что вина лежит на плечах офицеров высшего ранга, не способных принимать взвешенные решения и адекватно распределять выделяемые средства.

Вскоре было принято решение по снятию истребителей F-22 с производства. Был предложен новый образец — F-35, который должен был заменить все устаревшее оборудование. Тем не менее, в итоге получилось примерно следующее: министерство обороны, по всей видимости, стало тратить выделяемые на обслуживание имеющейся техники (в том числе и снятых с производства F-22) деньги на сборку новых самолетов F-35. В связи с подобным способом распределения бюджета, уже очень скоро мы сможем увидеть либо значительное сокращение производства F-35, либо его полную остановку, отмечает The War Zone.

Таким образом, все имеющиеся внутренние проблемы в армии США, вероятнее всего, и стали причиной ее военных неудач.

Многие аналитики убеждены, что все недавние авиакатастрофы произошли именно по вине Пентагона, который оказался неспособен принимать взвешенные решения по управлению бюджетом. Вдобавок сам конгресс намерен и дальше урезать средства, выделяемые на содержание оборонной промышленности, чтобы избежать бесконтрольной растраты бюджета. Впрочем аналитики также считают, что в конце концов Пентагон сумеет добиться своего и снова потребует выделения средств на новые дорогостоящие военные контракты по производству вооружения.

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