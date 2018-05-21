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Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему Америку преследуют военные неудачи

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Не так давно министерство обороны США выпустило обращение "Notice to Airmen (NOTAM)" (обращение к пилотам), которые регулярно совершали полеты над китайской авиабазой в восточноафриканском поселении около Джибути.

Почему Америку преследуют военные неудачи. 387061.jpeg

3 мая 2018 года Дана Уайт, спикер Пентагона, сообщила о том, что лазеры с восточноафриканской базы регулярно задевают американских пилотов (уже зарегистрировано десять случаев). Это привело к двум прецедентам легких телесных повреждений у экипажа C-130. Уайт также отметила, что участились инциденты с применением лазерного оружия над воздушным пространством в Восточной Африке, что вынуждает американских чиновников составить официальную жалобу. Также министерство обороны США должно обратиться с предупреждением к военным летчикам.

Это обращение было выпущено как раз после того, как пилоты в очередной раз попали под прицелы лазеров с военного объекта. "Я обязана предупредить вас о том, что мотивация подобных действий со стороны Китая нам пока неясна, — отмечает Уайт. — Однако все обстоит очень серьезно, и именно поэтому мы были вынуждены предпринять первый дипломатический шаг на пути к выходу из сложившейся ситуации".

Напомним, что ранее бытовало мнение, что китайские "хакерские" атаки могли стать причиной многих авиакатастроф армии США в прошлом году. В результате, почти все аналитики сошлись во мнении, что данная гипотеза — лишь попытка американских военных скрыть собственные ошибки.

Впрочем наиболее вероятным ответом на вопрос о причине частых крушений военных самолетов может стать недостаточно серьезное отношение к обслуживанию и ремонту устаревшей техники.

Итак, давайте сначала взглянем на перечень авиакатастроф армии США за 2018 год, по данным "Википедии".

  • 21 января: вертолет армии США AH-64 Apache разбился во время учений на базе в пустыне Мохаве, штат Калифорния. Оба пилота погибли.

  • 14 марта: самолет армии США F/A-18E/F Super Hornet разбился всего в миле от посадочной полосы у базы Naval Air Station Key West во Флориде. Оба члена экипажа погибли сразу после неудачного катапультирования.

  • 15 марта: вертолет армии США HH-60 Pave Hawk разбился в Западном Ираке. Погибли все семь членов экипажа.

  • 3 апреля: самолет армии США AV-8B Harrier разбился сразу после взлета у авиабазы в Джибути.

  • 4 апреля: вертолет армии США CH-53E Super Stallion разбился у полигона Naval Air Field El Centro. Погибли четверо членов экипажа.

  • 5 апреля: самолет армии США, часть звена парадной авиационной группы F-16 разбился в Неваде. Пилот погиб.

  • 13 апреля: самолет армии США F-22 Raptor был серьезно поврежден в ходе неисправности, возникшей во время взлета. Едва оторвавшись от земли, самолет упал на "брюхо" и какое-то время скользил по земле до полной остановки.

  • 24 апреля: самолет армии США F-16 разбился во время аварийной посадки. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

  • 2 мая: самолет армии США Lockheed WC-130H Hercules разбился в штате Джорджия. Самолет рухнул на трассу 21. Предположительно, на борту произошло внезапное возгорание, из-за которого погиб весь экипаж.

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Harrier — устаревшая модель самолета, которая используется уже порядка 50 лет. За все время его эксплуатации в негодность по различным причинам пришли уже 172 самолета, по данным "Википедии". Более того, многие образцы авиатехники армии США также уже достаточно устарели. Их ремонт и обслуживание — довольно трудоемкий и затратный процесс.

Таким образом, сложно сказать, насколько пагубным могло оказаться воздействие лазера на военную технику США. Многие эксперты вообще не связывают падения американской авиатехники с какими-либо внешними факторами, утверждая, что это целиком и полностью происходит по причине использования устаревших моделей, которые недостаточно тщательно обслуживались долгое время.

Как отмечает источник The War Zone, длительные проблемы с расчетом бюджета на оборонную промышленность, а также неспособность министерства обороны США принимать правильные, взвешенные решения привели к тому, что мы имеем — использование устаревшей техники, не получающей должного обслуживания. Это делает практически невозможным безопасное использование военного воздушного флота.

Вдобавок все авиакатастрофы, произошедшие с военной техникой США в этом году, не случайность. Как признались сами военные, в их арсенале имеются истребители нового поколения, но их использование обходится намного дороже, чем их более "старых" альтернатив. Более того, в связи с тем, что они все спроектированы по новой стелс-технологии, за ними "труднее вести наблюдение во время полета".

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Можно сказать, что армия США буквально боится использовать новую технику, сообщает The War Zone. Например, в 2012 году новейший истребитель F-22 едва не разбился по причине допущенной пилотом-новичком ошибки в расчетах. В результате ремонт самолета обошелся армии в 35 миллионов долларов и занял около шести лет.

Тем временем между министерством обороны США и конгрессом происходит разлад, в ходе которого обе организации пытаются снять с себя ответственность за происходящие инциденты. Министерство обороны пытается доказать, что выделяемого бюджета недостаточно на содержание авиатехники, а конгресс утверждает, что денег достаточно и что вина лежит на плечах офицеров высшего ранга, не способных принимать взвешенные решения и адекватно распределять выделяемые средства.

Вскоре было принято решение по снятию истребителей F-22 с производства. Был предложен новый образец — F-35, который должен был заменить все устаревшее оборудование. Тем не менее, в итоге получилось примерно следующее: министерство обороны, по всей видимости, стало тратить выделяемые на обслуживание имеющейся техники (в том числе и снятых с производства F-22) деньги на сборку новых самолетов F-35. В связи с подобным способом распределения бюджета, уже очень скоро мы сможем увидеть либо значительное сокращение производства F-35, либо его полную остановку, отмечает The War Zone.

Таким образом, все имеющиеся внутренние проблемы в армии США, вероятнее всего, и стали причиной ее военных неудач.

Почему Америку преследуют военные неудачи. 387064.jpeg

Многие аналитики убеждены, что все недавние авиакатастрофы произошли именно по вине Пентагона, который оказался неспособен принимать взвешенные решения по управлению бюджетом. Вдобавок сам конгресс намерен и дальше урезать средства, выделяемые на содержание оборонной промышленности, чтобы избежать бесконтрольной растраты бюджета. Впрочем аналитики также считают, что в конце концов Пентагон сумеет добиться своего и снова потребует выделения средств на новые дорогостоящие военные контракты по производству вооружения.

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