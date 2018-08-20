Мария Бутина: у США лицо Гестапо

Из страны с исключительными представлениями о правах человека продолжают приходить новости о содержании в американской тюрьме российской гражданки Марии Бутиной.

Училась девушка, обогащала свой интеллект передовыми знаниями в области американской демократии и государственного устройства. Общалась с представителями власти, не стеснялась делать фото и на фоне государственных учреждений США.

Вот эти самые фото на фоне зданий, в которых заседают американские политики и учат весь остальной мир добродетели, стали одной из улик против Марии Бутиной. Выходит, что даже Покемонов в Овальном кабинете Белого дома ловить безопаснее, чем русскому человеку сфотографироваться на фоне здания конгресса США.

Бутиной "светит" по совокупности обвинений до 15 лет тюрьмы. В том числе и за "сговор с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США". Кто с кем сговорился, пока не сильно понятно простому человеку. Прямо по Михаилу Булгакову: "Простите, кто на ком стоял?"

Российские дипломаты рассказывают о недопустимом обращении с российской гражданкой в тюрьме. Трудно с ними не согласиться. Девушку постоянно будят ночью, ограничивают в предоставлении медицинской помощи и не выводят на прогулку за пределы американского цугундера.

Сон при ярком свете — явно не самый лучший признак гуманного обращения с человеком, которого суд еще не признал виновным. Собственно, и столь частому шмону с полным раздеванием, которому периодически подвергается Мария Бутина на американской зоне, сильно бы удивились видавшие виды зэки.

Опытные рецидивисты с увесистым багажом ходок наверняка были бы обескуражены, узнав о ее постоянном содержании в одиночной камере. Можно подумать, что Мария Бутина — по меньшей мере, соратница Бен-Ладена или готовила референдум в США о присоединении страны к Российской Федерации.

По сообщению русских дипломатов, Мария Бутина провела 12 часов в некой карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна. Ну здравствуй, американское Гестапо! Вечер в ранчо, арестанты!

Даже если вменяемое ей и пока никем не доказанное нарушение американского законодательства имело место быть, то весьма странное отношение к подозреваемому. У девушки банально выбивают признательные показания. По счастью, "выбивают" — пока только фигура речи. Хотя психологический прессинг, судя по новостям из страны восторженной демократии, уже практически на уровне рукоприкладства.

Вероятно, чтобы американским властям довести сюжет до катарсиса, Марию Бутину этапируют в Гуантанамо, поместив к таким же бесправным гражданам. В этом американском концлагере многие сидельцы годами без приговора суда ожидают своей участи в перерывах между экзекуциями.

Есть робкая надежда, что пытать водой и применять другие изуверские изобретения самой гуманной страны в мире к Марии все-таки не станут. Хотя все может быть, все может статься.

Знаменитый норвежский заключенный Андерс Брейвик, который успешно добивается от своего тюремного начальства компенсаций за недостаточно горячий кофе и не слишком быстрый интернет в камере со всеми удобствами, явно был бы в шоке.

Что же российские правозащитники, которые даже во сне борются за права человека? Совет по правам человека при президенте России обратился к американской стороне с обращением. Мол, давайте жить дружно и соблюдать принципы гуманизма. Все, как в начале бессмертного произведения Марка Твена: "Том!… Нет ответа".

Сейчас хайповые правозащитники заняты другим важным делом. Пишут посты в соцсетях, переживая за пойманного с поличным бомбиста, который оказался вдруг выдающимся режиссером. Ну, не могут же в США нарушать права человека, когда они практически сами их придумали. Америка же готова бороться за эти самые права до последнего человека.

Как-то внезапно защитники всех угнетенных бросили гнить во французской тюрьме и своего выдающегося художника Петра Павленского. А так шумели, так возмущались, когда того приняли русские правоохранители за поджог дверей одного из зданий ФСБ. Правда их можно понять — драка с французами без должного гешефта неинтересна.

Вот и молчат отечественные гуманисты. Ляпни они про Бутину и все — следующий грант уйдет конкурентам по непримиримой борьбе за все хорошее и против всего плохого. Разумеется, эти понятия трактуются согласно представлениям их иноземных заказчиков.

Можно, конечно, поинтересоваться у Марии Бутиной, зачем ее понесло в страну и в ту сферу, где, будучи русским гражданином, можно быть легко обвиненным даже в убийстве Джона Кеннеди. Но уже все случилось, и с этим положением вещей все равно придется что-то делать.

Известных сидельцев в тюрьмах США уже и без Бутиной сейчас немало. Количество похищенных американскими спецслужбами наших соотечественников тоже впечатляет. Реакция же России пока ограничивается лишь протестами, выражением озабоченности и гневом представителей министерства иностранных дел в их комментариях для прессы.

К сожалению, уже не впервые заметно некое ощущение беспомощности России в отстаивании интересов своих граждан за рубежом. Разумеется, я помню про стратегию Кутузова в отношении неприятеля, но вот как-то бы не хотелось, чтобы русские граждане в чужих странах в правах человека стеснение имели, а обидчики оставались бы безнаказанными.

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