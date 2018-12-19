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Автор Пол Крейг Робертс

Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир

Мир » Северная Америка » США и Канада

Каким образом западным странам удается сохранять свой имидж сообщества великих демократических государств, правительства которых служат свои людям?

Западная демократия как вариант

На самом деле, ни одно правительство западной страны, за исключением, возможно, Венгрии и Австрии, не служит своему народу и не отстаивает интересы людей. Так кому служат западные правительства? Вашингтон служит Израилю, военно-промышленному комплексу, финансовым интересам Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям.

Все остальные страны Запада служат Вашингтону.

Нигде на Западе интересы людей не принимаются в расчет. Рабочий класс США не смог простить предательства демократов, которые стали создавать рабочие места не в США, а в странах Арии. В результате простые американцы избрали своим президентом Дональда Трампа. После его победы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон сбросила американский народ со счетов, назвав всех тех, кто голосовал за Трампа, "изгоями общества".

Демократы, как и республиканцы, служат власти, а не народу. В Европе мы видим процесс подавления демократии, и это происходит по всему континенту.

Британский премьер-министр Тереза Мэй превратила Brexit в подхалимство перед Европейским союзом. Она предала британский народ, но все еще остается на своем посту и не болтается на фонарном столбе. Тем не менее, британцы осознали, что их правительству нет никакого дела до интересов народа.

Греки проголосовали за левое правительство, которое пообещало защитить их от ЕС, МВФ и крупных банков, но правительство быстро предало свой народ, заключив ряд соглашений о жесткой экономии, которые окончательно разрушили то, что осталось от суверенитета и уровня жизни Греции. В результате ЕС превратил Грецию в страну третьего мира.

Французы уже несколько недель буйствуют на улицах городов, выражая своя ярый протест против французского президента, который служит всем, но только не самим французам.

Протесты вспыхнули и в бельгийском Брюсселе, где половина членов правительства подали в отставку в знак протеста против подписания пакта, который предполагает создание рабочих мест не для бельгийцев, а для мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Азии. Коррумпированные правительства, подписавшие этот пакт, защищают интересы иностранцев, а не их собственных граждан и служат на деньги Джорджа Сороса.

Почему простые граждане так бессильны, что их правительства могут поставить интересы иностранных государств выше своих национальных интересов? На это есть множество причин. Главная из них состоит в том, что власти проводят особую пропаганду, настраивая людей на принятие вредоносных мер, которые государство принимает против людей. Более того, людей зомбируют таким образом, чтобы они не противились мерам, которые причиняют им вред.

Иными словами, пока угнетенные народы Европы не начнут оказывать сопротивление полиции, которая служит правящей элите и получает удовольствие от жестокого обращения с теми, на чьи налоговые отчисления они получают свою зарплату. Пока народ не станет забирать оружие у полиции, чтобы покончить с коррумпированными политиками, Европа останется территорией угнетенных наций.

Вопрос заключается в том, насколько сильно власти западных стран промыли мозги своим людям и заключили их в своеобразную "матрицу", и в том, насколько народ силен, чтобы восстать против властей и начать защищать свою свободу.

Сопротивление уже происходит во Франции и Бельгии, но правительство, предавшее Грецию, до сих пор работает. Американцев уже заставили считать, что Россия, Китай, Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла — это их враги. Когда совершенно ясно, что главный враг американского народа — это правительство, заседающее в Вашингтоне.

Американцы давно живут в "матрице". Их будут уничтожать, если они попробуют из нее выбраться. Вашингтон является великим мастером пропаганды, которая поразила и российское правительство, члены которого тупо полагают, что потакание Вашингтону является ключом к успеху России.

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