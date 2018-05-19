Как американские деньги попадают к террористам? Расследование

Это, может, и выглядит как сюжет для фильма: в аэропорту ловят человека, у которого в чемодане оказался миллион долларов наличными, — однако это реальная история. Кто-то называет это "самым громким скандалом Миннесоты". Эта история происходит каждую неделю в международном аэропорту Миннеаполиса, сообщает Сельвин Дьюк, журналист из The New American, который решил осветить расследование этого инцидента.

Фото: REX

Поимка "миллионера" привела к шокирующему открытию: была обнаружена утечка довольно крупной суммы денег — свыше 100 миллионов долларов за прошлый год. Эти деньги регулярно отправлялись в Среднюю Азию и Северную Африку.

Часть этих денег — это налоги простых американцев, которые попали в руки террористических группировок.

Что самое интересное, практически до середины марта об этом инциденте не было ни слова ни в одном СМИ, ни один официальный орган об этом ничего не рассказывал. Однако 15 марта кто-то все же допустил неосторожность, и на эту историю тут же "накинулись" журналисты из Fox 9. Как они сообщили, этот инцидент — часть системы "Хавала". Это исламистская система теневого банкинга, когда деньги из бизнеса в одной стране с помощью курьеров попадают в другую, где "нет банковской инфраструктуры и, как следствие, нет ни законов, ни порядков, регулирующих подобные денежные отношения".

К расследованию присоединился и бывший детектив из полиции Сиэтла, Глен Кёрнс, который отследил путь денег из "Хавала" до Сомали, который в данный момент контролируется террористической группировкой "аш-Шабаб", что затем подтвердил и новостной источник Fox 9.

Затем открылись куда менее приятные факты. Из статьи Fox 9: "Кёрнс копнул немного глубже и вышел на след тех, кто отправлял деньги десятками тысяч долларов, — ими оказались государственные чиновники этих стран".

"Но как же им удалось беспрепятственно проводить трансфер таких больших сумм денег?" — задается вопросом журналист.

"Некоторые источники сообщили нам, что "это часть куда более масштабного мошенничества, это результат мошенничества с детскими садами", — ответил Кёрнс.

Пять лет назад Fox 9 также оказались первыми, кто рассказал о "мошенниках из детского сада". В Миннесоте, как оказалось впоследствии, тогда была распространена мошенническая схема, по которой некоторые предприятия обманывали государство, буквально выкрадывая миллионы долларов на субсидии, выделявшиеся для помощи слабо обеспеченных семей прямо у правительства из-под носа.

Для того чтобы эта схема работала, детским садам необходимо было зарегистрировать как можно больше слабо обеспеченных семей, на которых выделялись средства из бюджета по социальной поддержке.

Разоблачить эту схему удалось благодаря данным с камер наблюдения, где было видно, как ежедневно несколько людей с детьми и без приходили в детский сад, а затем, спустя несколько минут, уже выходили из него и направлялись домой.

Иными словами, учреждение регулярно получало субсидии за полнодневное пребывание детей, которые, как оказалось, не задерживались в саду более, чем на несколько минут.

На еще одной пленке было запечатлено, как некий мужчина с пачкой конвертов направлялся в тот же детский сад. Возможно, в этих конвертах лежали деньги за "молчание" людей, участвующих в схеме.

"Вот так работают налоги в США", — возмущается Дьюк.

Но, что самое неприятное, отмечает Кёрнс, — это то, что уже абсолютно не важно, возвращались ли эти деньги обратно, в бизнес, в США, поскольку, как только деньги попадали на территорию, контролируемую "аш-Шабабом", террористы брали процент.

Fox 9 утверждают, что схема мошенничества с детскими садами еще более распространена в Сомали среди иммигрантов. Десять подобных заведений уже были закрыты, и еще дюжина находятся под подозрением.

Стоит также отметить, что в преступной схеме принимал участие и высокопоставленный чиновник — выходец из Сомали. Fox 9 сообщают, что именно тогда Фоция Али была принята в члены городского совета города Хопкинс-Парк.

Она находилась под следствием, ее подозревали в присвоении более одного миллиона долларов с помощью детского сада Salama Child Care Center в южном Миннеаполисе. "Али поддерживала предложения производить выплату субсидий из спонсируемого федерального фонда Child Care Assistance Program (CCAP). Ее детский сад умышленно назвал ложную цифру в 80 детей и получал спонсирование даже в те дни, когда он должен был быть закрыт", — написали в Star Tribune в прошлом году. На данный момент Али отбывает срок в федеральной тюрьме.

"Эта история наглядно демонстрирует, как коррупция и мошенничество процветают там, где государство мало заинтересовано в гражданах", — считает Дьюк.

"Естественно, мошенничество гораздо проще скрыть за "благими намерениями", за благотворительными фондами и организациями, поскольку они прибыльнее всего. Если бы ими управляли не чиновники, а само общество, то было бы куда проще выявить мошенников, отличить их от честных людей", — рассуждает журналист.

Что же до Миннесоты, то сам собой напрашивается вопрос: почему такой крупный, вопиющий случай мошенничества получил такую незначительную огласку? Одна из наиболее очевидных причин — неспособность правительства принимать и исправлять свои ошибки, оно прикрывается статичными СМИ.

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