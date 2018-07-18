Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон

Первая полноформатная встреча президентов России и США несмотря на негодование части американской политической элиты все-таки состоялась. Твиттерная дипломатия как форма коммуникаций более подходит для общения с безответственной частью американского истеблишмента, нежели для лидеров государств, от действий которых зависит завтрашний рассвет.

Уильям Браудер. Фото: Википедия

Было бы в принципе глупо не встречаться и не обсуждать проблемы в двухсторонних отношениях странам, чьи ядерные арсеналы способны несколько раз уничтожить планету. Благо, таких, мягко говоря, недальновидных мизерная часть от населения планеты. В принципе, такие деятели легко уместятся в одном из кварталов Вашингтона.

Европейские лидеры приветствовали начавшийся диалог, потому что Европа в отличие от США знает цену последствиям конфликтов, спровоцированных претензиями на исключительность и азартом геополитических игр.

В Соединенных Штатах поднялся вполне ожидаемый крик, подогретый долгой песней о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Арнольд Шварценеггер буквально заклеймил позором своего президента. Сравнил Дональда Трампа с "маленькой вареной макарониной". И не такая уж маленькая, если уж на то пошло.

Негодовали некоторые сенаторы, конгрессмены и бывший глава ЦРУ. В общем, бедлам во внутриполитическом курятнике США с замороженными "ножками Буша".

Отчего же поднялся такой шум? Неужели есть что-то более важное, нежели мир между государствами, у которых есть увесистая ядерная кнопка? Если Штаты паниковали от наличия у КНДР незначительного количества ракет с не вполне очевидными техническими характеристиками, то откуда тогда такое бесстрашие в отношении перспективы вооруженного конфликта с Россией?

Пекутся о якобы вмешательстве в выборы. Оно не только не доказано американской судебной системой, но и признано на экспертном уровне, что никакие из озвученных фантазий не могли в принципе подорвать чистоту волеизъявления американских граждан.

О приличиях и корректности в отношении законно избранного президента США вообще речи уже не идет. Большинство американских избирателей, которые отдали свои голоса Дональду Трампу, тоже оказались людьми второго сорта. Те, кто приветствовал начавшийся предметный диалог двух лидеров, как и президент США, были записаны в предатели. Чтобы понятнее — во врагов народа.

История с обвинениями в сексуальных домогательствах, когда, основываясь только на болтовне о событиях 20- или 30-летней давности, без суда легко выносились приговоры людям, — показательный пример. С тех пор подобная практика стала трендом и во внутриполитической борьбе в США. Позднее она была аккуратно спроецирована и на межгосударственные отношения.

Ругали Трампа. Но хоть кто-нибудь в принципе осведомлен, о чем конкретно говорили два президента? Кроме общих фраз о темах, обсуждаемых на встрече, ничего из конкретного не попало ни в одну ленту новостей. Вообще ничего!

Арнольда Шварценеггера возмутило предполагаемое взаимодействие России и США в теме помощи сирийским беженцам? Тогда, простите, дорогой товарищ Терминатор, если вы против помощи несчастным людям, которые пострадали от войны, то какой вы гуманист после этого? Или перспектива установления тишины на Голанских высотах покоя не дает? Или вы против того, чтобы были созданы механизмы, сводящие на нет применение ядерного оружия?

Если не понравился внешний вид своего президента, ну пригласил бы его к себе в качалку, чтобы тот не выглядел "макарониной". Зачем же так хамить, унижать свою собственную страну и соотечественников? Ведь столько кинолент воспитывали у американцев почитание своего лидера, каким бы тот ни был. А тут такая травля.

Даже ложь под присягой президента Билла Клинтона по делу о превращении его рабочего кабинета из овального в оральный не пошатнула его репутацию, а тут уже в предатели записали. А если Моника Левински была агентом русского ГРУ? А что? А вдруг?

Трамп, по замыслу его критиков, должен был признаться, что выиграл выборы у себя в стране с помощью Путина. Тем не менее уже продолжительное время никто в США даже не в состоянии что-либо подобное доказать в суде самого правого из правовых государств в мире. Ну, как сами себя Штаты позиционируют.

Полагаю, что изоляция Трампа от прямых контактов с Путиным строилась на вполне оправданных страхах. К примеру, перспектива передачи даже краткого содержания уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — опасный козырь в руках Дональда Трампа против его недоброжелателей.

Генеральная прокуратура России уже отчиталась о готовности направить в США запрос, чтобы допросить сотрудников американских спецслужб и государственных служащих в рамках расследования хищения полутора миллиардов долларов из России.

Подобное развитие событий может стать фатальным для политической карьеры Хиллари Клинтон и многих ее соратников. На пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин озвучил некоторые любопытные детали.

Выходит, что 400 миллионов долларов, перечисленные Браудером на счета избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, неуплата налогов в России, что примечательно и в США, последующие транзакции — это даже не наркотой в Гарлеме торговать. Это много серьезнее.

Американским правоохранителям долго не удавалось определить в тюрьму легендарного мафиози Аль Капоне. Даже многочисленные преступления его бандитского клана никак не получалось доказать в суде, пока не появился смышленый налоговый инспектор.

Может, именно поэтому суетятся некоторые американские парламентарии и бывший директор ЦРУ? Непосредственное участие в махинациях Браудера явно пахнет цугундером. Вот и стоит неистовый крик. Кто-то просто участвует в травле, полагая, что это приличный флешмоб, а кому-то совсем не хочется сменить свой дорогой костюмчик на клифт лагерный и махнуть на американскую лесосеку.

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