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Автор Василий Амирджанов

Госдеп считает своих граждан неадекватными

Мир » Северная Америка » США и Канада

В который раз госдеп США напомнил своим гражданам об опасностях, которые могут их настигнуть, реши они поехать в Россию. Несколько десятков тысяч американцев все-таки отважились проверить предыдущие утверждения их дипломатического ведомства и рванули в Россию на Чемпионат мира по футболу FIFA.

То, с чем столкнулись гости главного футбольного турнира планеты словами и не передать. Болельщики из англосаксонских стран, наиболее напуганные своими властями, налегают во всю на кухню народов России. Распитие пива чередуют с прогулками по городам, принимающим чемпионат. И ужас — ничего с ними страшнее утреннего похмелья не происходит.

Тем не менее американские дипломаты предупреждают своих соотечественников, что не следует посещать Северный Кавказ, в том числе гору Эльбрус. Конечно же, и Крым. Как же без него? Там, по мнению литераторов из госдепа, американцев ждет терроризм, уличные беспорядки и прочие безобразия.

А стоило бы американцам наведаться в Крым — и не только как туристам. Например, чтобы помянуть погибших американских врачей, которые прибыли туда добровольцами поддержать Россию во время Крымской войны 1853-1856 годов. Американские полевые хирурги работали в лазаретах, гибли под британскими и французскими пулями наравне с русскими солдатами и матросами.

Однако в администрации США всё продолжают говорить об оккупации и кичатся тем, что не признают итоги референдума в Крыму 2014 года. То есть когда Североамериканским Штатам как воздух было необходимо признание их независимости, Россия была хороша. Когда британский флот был готов нанести удар по Штатам и не сделал этого из-за присутствия русской эскадры — тоже были молодцами.

И демократия конъюнктурная, и память короткая. Захват сербского Косова подразделениями НАТО и его передача бандитам, торгующим человеческими органами и наркотой, — это демократично и отвечает европейским ценностям, а вот прямое волеизъявление крымчан, оказывается, нет.

Разумеется, как и в других странах мира, и в России, и в ее регионах, включая и Крым, есть свои проблемы, ноги которых растут еще из прошлого. Девяностые годы тоже неслабо проехались катком по Тавриде, но лечение старых ран началось и пока что тревожных симптомов не наблюдается. По крайней мере, крымчане, с которыми я регулярно общаюсь, про дуло автомата и какие-либо другие сцены из тиражируемых гиперактивными СМИ страшилок и слыхом не слыхивали.

На саммите G7 президент США вдруг огорошил своих коллег заявлением про Крым. Виноват во всем, по его словам, Барак Обама, а полуостров — русский, потому что на этой территории говорят по-русски. Это заявление не могло не заставить вздрогнуть и киевское руководство, ведь огромная часть населения Украины говорит и думает по-русски.

На фоне заявления по Крыму, желания США урегулировать тему ядерного бодания с КНДР и заявленного намерения главы Белого дома встретиться с президентом России начало создаваться впечатление, что вот-вот все наладится. В конце концов, все поженятся, а дочку Васей назовут, ан нет — большая игра продолжается.

Спустя почти полтора месяца после приостановки финансирования экспериментальной студии повторного фейка "Белые каски", американцы возобновили ее финансирование. Еще 6,6 миллиона американских долларов должны лечь на алтарь борьбы со здравомыслием.

Ну, хотя бы пугали своих граждан Кинг-Конгом в шапке-ушанке или Годзиллой с профилем Путина на груди. По крайней мере, было бы по-голливудски зрелищно и задорно. А так всё старые песни про демократию и химическое оружие. Вот уж, действительно, скучно, девочки! Врать ведь тоже надо талантливо, а то прямо позор какой-то.

Страшилки про Россию, которые своей прямолинейной тупостью превосходят диалоги героев знаменитых американских мультиков про Бивиса и Батхета, становятся раз от раза все дряхлее. Но делать же что-то надо, когда в соцсетях трафиком из России множатся опровержения.

Потому и становится все более очевидным, отчего так лютовали англосаксонские политики по поводу проведения ЧМ-2018 в России. Резонно опасались, что после дорогостоящего медийного прессинга Матрицы их соотечественники своими глазами смогут увидеть реальность.

Надо искренне считать своих граждан, которые сейчас наслаждаются в России футбольным хайпом, неадекватными, чтобы призывать их не верить ни своим глазам, ни ушам, ни чувствам, ни разуму.

Созданная информационная Матрица трещит по швам, но защищается как может, пытаясь при этом всеми силами изображать счастливое лицо. Остановиться невозможно, как в вышедшей из-под контроля пьянке. Каким будет следующий сериал от авторов нашумевших историй про русских хакеров, отравителей из ГРУ и Лары Крофт — расхитительницы пробирок с мочой, скоро узнаем. Врать же не мешки ворочать. Вот такой бардак обмана.

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