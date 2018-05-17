Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Свои проблемы молодежь США хочет решать за счет американских ресурсов, а не за счет того, "что кого-то сковырнули в Бразилии или в России", сказал политолог "Правде.Ру".

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Идеи Карла Маркса живы и вдохновляют молодых американцев, пишет Артур Герман в рубрике "Мнение" в Fox News. И главная из них — о революции и разрыве с традиционными ценностями Америки толерантностью и либерализмом. В качестве доказательства автор цитирует выдержки их статьи молодежного издания Teen Vogue под названием "Кто такой Карл Маркс: встречайте ученого-антикапиталиста". Авторы этой статьи предлагают подросткам использовать идеи Маркса для понимания того, как складывался социально-политический климат в США.

С развалом Советского Союза "борьба между свободой и коммунизмом" перешла на новое поприще — в американские колледжи, институты и в СМИ, указывает Герман, и "теперь идеи Маркса продвигают не Россия или Китай, а радикально настроенные студенты, профессура и их союзники в массмедиа". По словам журналиста, недавний опрос учебных программ колледжа показал, что "Маркс сегодня является самым научным экономистом в американских колледжах". А привлекает нынешних студентов в работах Маркса "идея о революции и судном дне для капиталистической буржуазии".

Артур Герман призывает Америку вести новую холодную войну, но не с Россией, а с призраком коммунизма в сердцах и умах молодых американцев.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, за последние десять лет в США постоянно повышается плата за обучение в университетах, страховая медицина становится менее доступной, а платная — более дорогой. Повышается налог на имущество для наемных рабочих, при этом он уменьшается для сверхбогатых с Уолл-стрит. Если продолжать в том же духе, то призрак превратится в реальную силу и рано или поздно погубит американский истеблишмент, а вместе с ним и олигархические элиты, сказал политолог.

Вопрос о внутреннем недовольстве страной стоит в США очень остро. Именно поэтому Дональд Трамп победил на выборах, а Берни Сандерс с социалистическими лозунгами лидировал в Демократической партии на праймериз, продолжил Василий Колташов в интервью "Правде.Ру". "Американские власти уничтожили все наследие социальных реформ Рузвельта. Они атаковали профсоюзы и ликвидировали их. Они вернули капитализм в состояние XIX века, что вызывает неописуемую ненависть у молодежи", — заметил эксперт "Правды.Ру". По словам Василия Колташова, множество молодых американцев лишены перспектив в жизни, они знают, что будут жить хуже, чем жили предыдущие поколения.

Однако политолог заметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру": то, что неолибералы называют "наступлением страшного коммунизма Маркса-Ленина-Сталина", на самом деле, является лишь стремлением общества вернуть социальное государство, которое первым описал Карл Маркс. "Но это не революционный, а реформистский пакет марксизма", — сказал Василий Колташов в интервью "Правде.Ру".

"В американском обществе назрел запрос на государственное регулирование деятельности транснациональных компаний, которое бы гарантировало экономический рост и решало американские проблемы за счет американских же ресурсов, а не за счет того, что кого-то сковырнули в Бразилии или хотят сбросить в России. Неолиберальный капитализм не годится для воспроизводства населения, потому что молодые люди не могут заводить семьи. Не могут же они все становиться ЛГБТ-героями, чтобы надеяться на помощь государства. А с нормальной ориентацией они интересны государству лишь тем, что способны платить налоги", — сделал вывод Василий Колташов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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