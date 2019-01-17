Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру

Зачем посольству США в Хельсинки понадобился большой склад недалеко от аэропорта Мальми, и что находится в грузовых контейнерах, которые прибыли в Хельсинки из Багдада?

Посольство США использует старое складское помещение в Мальми в неизвестных целях, о чем стало известно после того, как информация о складе появилась в Wikileaks.

В базе данных Wikileaks появились сообщения о таинственных грузах, которые прибыли из посольства США в Багдаде в пункты назначения, разбросанные по всему миру. Заказы на поставку посольства США являются публичными документами, но Wikileaks поместил их в базу данных с возможностью поиска, что облегчает их анализ.

В газете Helsinki Times недавно появились две интересные публикации, в которых говорится о складском помещении, расположенном через дорогу от главного входа в аэропорт Малми. Не стоит и говорить о том, что охранники склада отказались отвечать на какие-либо вопросы о его использовании. В публикациях также говорится и о непонятном грузе, который прибывает в посольства США в разных городах мира регулярными грузовыми рейсами из Багдада. Двенадцать партий, каждая весом по 5 тысяч килограмм, были зарегистрированы в Хельсинки и 23 других западноевропейских посольств США - в среднем по 2 500 килограммов на посольство США в каждой стране, куда был направлен груз.

Причина такого огромного объема поставок посольств США из Багдада пока неизвестна, но это известие появилось после публикации в Wikileaks сообщений о том, что консульство США во Франкфурте служило закупочным и распределительным центром для распространения шпионского оборудования среди других посольств США по всему миру. В связи с этим, логично было бы предположить, что посольство США в Багдаде также использовалось в качестве основного распределительного центра для проведения секретных операций.

Согласно Wikileaks, посольство США в Багдаде отправило сотни тонн груза по всему миру, причем более 300 000 килограммов было зарегистрированы только для поставки в сами США. Входящая дипломатическая почта между посольствами автоматически засекречивается как почта правительства США.

В списке заказов на поставку на 80 страницах подробно описываются перевозки грузов автомобильным и воздушным транспортом между городами Басра на юге Ирака и Эрбиль на севере. Никаких подробностей о содержании груза не указано, но в документах говорится, что конвои грузовых автомобилей и транспортных средств были специально наняты посольством США в Багдаде для данных целей.

Что касается информации об использовании складского помещения посольством США в Финляндии, то эта информация просочилась вскоре после публикаций о масштабных закупках посольства США. В опубликованном списке из более чем 16 тысяч различных предметов упоминаются записывающие устройства, замаскированные под ручки, зажигалки, очки, часы и даже пуговицы обычной рубашки.

Несмотря на то, что информация о закупках посольства США являются публичной, новая база данных Wikileaks позволяет осуществлять поиск по определенной стране, что доказывает участие посольства США в секретных разведывательных операциях в определенных частях мира.

Данные Wikileaks показывают, что основным пунктом назначения грузов шпионского оборудования является Латинская Америка. Головные уборы со встроенными в них камерами, USB-накопители, приборы ночного видения и бинокли были среди товаров, закупленных для посольства США в Колумбии.

Еще в 2017 году документы, опубликованные в Wikileaks, показали, что американское консульство во Франкфурте служило секретной базой для проведения цифровых шпионских операций. Используя базу данных по закупкам посольства США, немецкое издание Der Spiegel выяснило, что консульство служило основным покупателем шпионского оборудования для дипломатических миссий США по всей Европе.

Последние публикации Wikileaks еще больше подчеркивают роль посольств США в шпионской деятельности по всему миру. В сообщениях говорится, что более 80 посольств США по всему миру размещают у себя радио- и электронное оборудование АНБ и ЦРУ. Эта служба известна как Special Collection Service, что можно перевести как "специальная служба по сбору данных". Данная информация порождает еще больше вопросов о том, что замышляют американцы в отношении складского помещения в Финляндии.

Почему же выше упомянутые грузы были отправлены из посольства США в Багдаде?

База данных по заказам товаров и услуг посольства США по всему миру показывает, что через Багдад проходят тонны грузов. Между США и Ираком может, конечно же, проводиться пересылка военных товаров, но записи показывают, что посольства США в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, в Африке также получают грузы из Багдада.

Заказы на отправку более 540 тонн груза в США были сделаны в мае 2018 года, сообщает Wikileaks. В этом же документе показаны другие основные направления, включая 120 тонн грузов в Европу и 24 тонны в Южную Африку, Южную Америку и Центральную Африку. Для сравнения, между международными аэропортами Багдада, Басры и Эрбиля было перевезено только 2.5 тонны груза. Таким образом, экспорт предметов неизвестного предназначения из Ирака представляется основным видом деятельности.

Содержание грузов до сих пор неизвестно, хотя договор на поставку может предполагать и обычные товары, например, предметы домашнего обихода, ковры, электротовары, постельное белье, кухонные принадлежности, мебель, холодильники, книги, посуду, и тд. Тем не менее, практика перевозки предметов домашнего обихода через континенты кажется странной. Также остается неясным, идет ли речь о многочисленных мелких поставках или о небольшом количестве крупных.

Переезд дипломатов и их семей в столь опасный регион в больших масштабах кажется маловероятным. Транспортировка военного персонала и военных грузов туда и обратно обычно осуществляется через авиабазы США в Ираке, а не через администрацию посольства. Таким образом, отбросив данные предположение, можно только догадываться о содержании таинственных поставок.