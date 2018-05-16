Краткая история пыток в США

Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в Сенате, на которых будут подняты вопросы о секретной жестокой тюрьме в Таиланде, а также об уничтожении записей настоящих пыток на допросах подозреваемых.

Фото: flickr.com

Многие называют период управления ЦРУ Джиной Хаспел как "одну из самых темных страниц истории США", период так называемых "допросов с пристрастием". Многочисленные акты жестоких допросов США были проведены во времена бушующих в Африке войн. Подчиненные Хаспел допрашивали всех: мужчин, женщин и даже детей.

Геноцид и рабство

Обычно, пытки — это вид жестокого преступления против человека, который свойственен развивающимся странам.

Впрочем, пытки и США идут рука об руку еще со времен первых колонизаторов. Стоит понимать, что американцы — это нация, которая выросла на геноциде, рабстве и ужасающей жестокости. Пытки долгое время были главным козырем в арсенале США, благодаря которому страна сейчас является одной из самых сильных.

Даже отцы-основатели, конституционно запретившие любые преступления против личности, назвавшие их "жестокими и противоестественными", сами совершали ужасные деяния как против коренных американцев, так и против черных рабов. Вспомнить того же Томаса Джефферсона, который взывал к "истреблению или удалению" индейцев Вирджинии.

Еще более жестокие пытки и издевательства постигли черных рабов, которых их хозяева и работорговцы подвергали наиболее жестоким наказаниям, ломая не только их тело, но и душу, ломая их характер, делая их покорнее.

Мир боли

На заре XX века американские пытки стали приобретать новые масштабы, когда происходили завоевания бывших испанских колоний, в том числе и на Филиппинах, где, впрочем, оккупанты США столкнулись с военными судами за свои преступления.

Однако у себя дома американцы продолжали издеваться, варить заживо, снимать кожу со своих черных рабов.

Уже во время Второй мировой войны США со своими пытками отошли на второй план, поскольку жестокость нацистов Германии и ее союзника Японии не знала границ. Несмотря на то что в итоге все они получили по заслугам, США не побрезговали воспользоваться и перенять некоторые особенно опасные проекты и методы у своих бывших врагов. Речь идет о шпионаже, биологическом оружии, контроле разума, а также многих других изобретениях войны.

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Чуть позже, в период холодной войны, арсенал США пополнился и их собственными изобретениями, в числе которых находится и знаменитый проект MK-ULTRA. Более того, Штаты активно поддерживали диктаторские режимы в горячих точках по всему миру, используя свой шпионский и пыточный потенциал.

Пособие по пыткам

В ранние 1960-е ЦРУ, а затем и военные США выпустили своеобразные пыточные пособия, которые выдавались служащим для инструктирования их о том, как правильно похищать, допрашивать, устранять и подавлять противника. Эти пособия представляли огромное количество методов пыток, со многими из которых США познакомились как раз во время войны.

Один из самых прославленных (дурной славой) оперативников США времен холодной войны Дэн Митрионе вел свою деятельность в Латинской Америке, где он помогал местным властям ловить и пытать бездомных в звуконепроницаемых камерах в подземельях Монтевидео, чтобы научить их "темному искусству" пыток. Именно Митрионе впоследствии и вдохновил множество других силовиков США, которые теперь стали считать нормой использование силы, а также пытки под предлогом обеспечения национальной безопасности.

В период после трагедии 11 сентября идеология Буша в корне изменилась: пытки стали официальной административной доктриной. Президент долгое время рассуждал о том, что международные и местные законы больше не актуальны, поскольку началась новая война — война с терроризмом

"Если заключенный погиб — вы что-то сделали неправильно"

Пытаясь оправдать свои темные деяния, один из представителей ЦРУ Джонатан Фредман заявил: "Главное, чтобы заключенный не умер. Если заключенный погиб — вы что-то сделали неправильно".

Стоит также вспомнить и о тюрьме "Гуантанамо", куда доставляли мужчин и детей для допросов. Это происходило во времена "антиисламистского рейда" Буша. Многие из заключенных попали в эту тюрьму, потому что их продали, кого-то насильно отловили. Сам Буш называл этих людей "худшими из худших". Как отмечает Лоуренс Уилкерсон, который был начальником штаба госсекретаря Колина Пауэлла, Буша, вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфелда, все знали, что большинство заключенных "Гуантанамо" были невиновны, но их не выпускали по политическим причинам.

В то же время заключенных этой тюрьмы жестоко пытали, избивали, топили и держали в постоянном стрессе и страхе. Им не давали спать, пытали громким шумом, а также держали в условиях экстремальной температуры и антисанитарии.

Профессиональные врачи, ведущие психиатры и психологи также активно участвовали в этих пытках. Многие из них они сами придумывали.

"ЗЛОупотребление насилием"

Война с терроризмом набирала обороты и уже достигла тех стран, которые не могли иметь вообще никакого отношения к событиям 11 сентября. Однако оперативники США арестовывали мужчин, женщин и детей и подвергали их пыткам.

Одной из наиболее известных стала пыточная тюрьма "Абу-Грейб", располагающаяся недалеко от Багдада, в Ираке. В ней жестокие избиения, сексуальные унижения, угрозы смерти и прочие преступления против личности были в порядке вещей. Именно там были изнасилованы мужчины, по крайней мере один ребенок и несколько женщин. Изнасилованы их стражами.

Людей в "Абу-Грейбе" заставляли спать в затопленных камерах на полу без матрасов; они должны были передвигаться на четвереньках, абсолютно голыми; их заставляли лаять, как собак. На заключенных натравливали собак, их заставляли проклинать Ислам, есть свинину из грязных туалетов.

Когда об "Абу-Грейбе" стало известно общественности, то было проведено расследование и оказалось, что, как докладывает американский Красный Крест, от 70 до 90 процентов заключенных в этой тюрьме были абсолютно невиновны.

Пытки до смерти

Инцидент со смертью Гала Рахмана в секретной тюрьме ЦРУ Salt Pit в Афганистане пролил свет на факт существования многих секретных тюрем по всему миру. В них заключенных до конца их дней оставляли прикованными цепями, их засовывали в тесные коробки, лишали сна.

В 2002 году одной из таких тюрем, Detention Center Green, стала управлять Джина Хаспел. Именно она сыграла ключевую роль в уничтожении многочисленных видеоматериалов о пытках ЦРУ.

США также не брезговали принимать на работу персонал из стран, где активно нарушались человеческие права и часто совершались преступления против личности: Китай, Узбекистан, Саудовская Аравия, Ливия. Эти люди допрашивали заключенных в "Гуантанамо".

Безнаказанность Буша — шанс для Трампа

Перед прошлыми выборами на пост президента США была надежда, что Барак Обама, сказавший, что он положит конец пыткам, сдержит свое слово. Однако, как оказалось впоследствии, он не только не расследовал злодеяния оперативников Буша, но даже активно защищал их от правосудия за их преступления. Вскоре, появились данные о том, что пытки в "Гуантанамо" продолжились даже под его надзором, хотя ранее он изъявлял желание их остановить и запретить.

Следующий президент, Дональд Трамп, наоборот, пообещал продолжить пытки над "возможными террористами" и "разбомбить их к чертям". Впрочем, несмотря на все его агрессивные заявления хуже в "Гуантанамо" не стало.

Шаг во тьму?

В настоящее время пока ни одна из организаций или оперативников не были осуждены и не попали в руки правосудия. Впрочем, возможно, это связано с тем, что подобные преступления против личности стали для самих американцев нормой. По результатам опроса, проведенного в 2016 году американским Красным Крестом, почти половина американцев не имеют ничего против пыток возможного противника с целью получить нужную информацию. И это несмотря на многочисленные заявления ветеранов разведки и военных структур о том, что пытки не производят должного эффекта, они не работают.

Массмедиа, а также правительство, впрочем, стремятся не употреблять в речи слово "пытки", они их отрицают. Возможно, властям просто стыдно за свои преступления, и они не хотят поднимать такую мрачную историю.

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