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Автор Василий Амирджанов

США получат контрсанкционный интернационал

Мир » Северная Америка » США и Канада

Отказ США от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и введение новых жестких санкций против Тегерана не добавили оптимизма текущей картине мира. Санкции коснулись и третьих стран, которым Вашингтон грозится пакостями за сотрудничество с Исламской республикой.

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Евросоюз в шоке от внезапного демарша США, ведь путь к достижению компромисса по ядерной программе Ирана был долог и тернист, как поход Красной Шапочки к ее бабушке с пирожками. Все коту под хвост. Или почти все.

Высшее руководство Ирана объявило о мобилизации ресурсов для противостояния американской экономической агрессии. Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи призвал к "быстрым и справедливым" правовым действиям для реализации этой задачи.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через The New York Times предупредил Вашингтон о готовности Анкары к поиску новых друзей и союзников, если США не пересмотрят свою политику в отношении Турции.

Напомню, американцы не только ввели персональные санкции в отношении двух министров правительства Турции, грубо вмешавшись во внутренние дела страны, но и объявили о пошлинах на группу турецких товаров. Попутно обвалили и турецкую лиру до исторического минимума.

Президент Турции заметил, что друзьям и союзникам не пристало реагировать на попытку государственного переворота аморфным призывом к установлению стабильности. США в то тревожное время фактически отмолчались и наблюдали за тем, кто кого одолеет: мятежники или верные Эрдогану силовики. Так ведут себя люди, которые вырыли другому яму и ждут, когда же человек в нее попадет.

Обильное снабжение оружием курдских формирований в Сирии и полное игнорирование интересов Турции в этой чувствительной теме тоже не прибавляет радости Анкаре. Турция получила на своей южной границе хорошо вооруженные подразделения курдов.

Логика американцев вполне очевидна. Контроль над Турцией необходим США из-за соседства страны с Россией, и, конечно же, волнуют проливы Босфор и Дарданеллы — ворота в Черное море. США нужны эффективные рычаги давления на Турцию, особенно когда речь зашла об оружейных контрактах с Россией.

Примечательно, что само же решение Анкары закупить у Москвы С-400 и переговоры о приобретении боевых самолетов вылезли именно из истории с попыткой государственного переворота, от которого вовсю несло звездно-полосатым парфюмом.

Есть один важный нюанс. Американские зенитно-ракетные комплексы, случись что, не смогут сбить американские самолеты. Программу ЗРК не переделать. А вот русские системы ПВО сделают это легко и непринужденно, если появится угроза силового давления США на Турцию.

Реджеп Тайип Эрдоган — прагматичный политик и уловил, во что его втравили США в Сирии и чего добиваются так называемые "союзники". Отсюда и появившаяся заинтересованность Турции в скорейшем урегулировании ситуации в Сирии и твердое желание несмотря на давление из США придерживаться договоренности с Россией и Ираном по этой теме.

Президент Эрдоган заявил, что Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций. Примечательно, что его русскому коллеге Владимиру Путину пришлось несколько лет объяснять, что после России американцы обложат санкциями кого угодно. Не верили.

На фоне санкционного обострения в США, не сговариваясь или все-таки сообща оценив перспективы, Турция, Россия, Китай, Ирак, Иран и другие страны заговорили о расчетах в торговых операциях между собой в национальных валютах. Никто из государств, традиционных торговых партнеров Ирана, не собирается отказываться от контрактов с Исламской республикой. Лидеры стран сделали внятные заявления по этому поводу.

По факту, США своими же руками мобилизуют контрсанкционный интернационал. Иными словами, доллар может отойти в сторону. Причем американцы сами, находясь под химерой исключительности, организовали беспрецедентную мотивационную поддержку такому варианту решения проблемы.

Вполне вероятно, что турецкая авиабаза Инджирлик в недалеком будущем может принять русские ВКС. Немцы уже вывели оттуда свои самолеты. США демонстрацией своего неуважения к Турции всеми силами добиваются выселения с базы своих военных.

Евросоюз, разумеется, прогнется под своего исключительного союзника. Крупные европейские компании несмотря на формальные усилия Еврокомиссии замораживают контракты с Ираном. Они, вероятно, также послушно лягут и под каток американских антироссийских санкций, чтобы не лишаться рынка США.

Вот уже и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен бодро сообщила, что переговоры с Россией коллективному Западу следует проводить с позиции силы. С позициями стоило бы быть осторожнее, о чем и напомнил своей коллеге Сергей Шойгу: "Спросите у дедушек, каково это разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать".

Проблема не в симпатиях или антипатиях к США. Дело в общих правилах поведения государств в человеческом общежитии, когда никакая паранойя исключительности не сможет унизить и дискриминировать кого-либо из членов международного сообщества. Когда-нибудь такое понимание, вероятно, придет и американским политическим элитам. Ну а если не придет, то это их личные проблемы. Не только в Вашингтоне горшки обжигают.

Фото: Fotodom.ru

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Темы США Иран Турция санкции Али Хаменеи Реджеп Эрдоган ядерная программа
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