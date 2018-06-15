Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"

Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном ожидаемо вытеснила на второй план состоявшийся сутками ранее перформанс американского лидера на встрече глав государств G7 в Канаде. Однако для мировых процессов саммит в Квебеке имеет не меньшее значение, чем рукопожатие американского президента с северокорейским вождем, поэтому канадский визит Трампа продолжают обсуждать аналитики.

Патрик Джозеф Пат Бьюкенен. Фото: REX/Shutterstock

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон (Stephen Collinson) опубликовал статью "Трамп переворачивает американскую внешнюю политику вверх ногами: сегодня непросто быть союзником Америки, зато везет ее противникам".

Отношения Америки с основными союзниками осложнились благодаря введенным Трампом тарифам на поставки стали и алюминия из Канады, Мексики и стран Европейского союза, пишет автор.

Он цитирует министра иностранных дел Канады Христю Фриланд: "Обращаюсь к многочисленным друзьям Канады в Америке: вы действительно считаете, что Канада, ваш партнер по НАТО, представляет угрозу вашей безопасности? Все это печально, и мы оскорблены".

Словно в ответ на оскорбленные чувства главы внешнеполитического ведомства Канады ветеран американской политики Патрик Джозеф Бьюкенен опубликовал в своем блоге статью "Что стоит за раздражением Трампа".

"На встрече G7 в Канаде президент Дональд Трамп охарактеризовал Америку как "свинью-копилку, за счет которой каждый может поживиться", — пишет американский консерватор. — После отъезда из Квебека помощник Трампа, директор Национального торгового совета Белого дома Питер Наварро добавил к сказанному президентом несколько прощальных слов по поводу главы Канады Джастина Трюдо: "В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, ведущего недобросовестную дипломатию с президентом Дональдом Трампом и стремящегося нанести ему удар в спину. Именно так поступил этот слабый и нечестный Джастин Трюдо".

Находясь в Сингапуре, Трамп развил тему "свиньи-копилки" в "твите", который также цитирует Патрик Бьюкенен: "Почему в качестве президента Соединенных Штатов я должен позволять странам десятилетиями наращивать и без того огромный профицит торгового баланса, в то время как на США лежат практически все расходы на НАТО, защищающее эти страны?"

"Эти ремарки хорошо объясняют, что движет Трампом и что порождает его раздражение и гнев, — пишет Патрик Бьюкенен. - Наши элиты рассматривают Америку как "незаменимую страну", ведущую мировую державу, которой предначертано защищать демократию, противостоять диктаторам и агрессорам, поддерживать либеральный мировой порядок. Они считают процветание и мощь Соединенных Штатов блестящими инструментами для выстраивания будущего планеты".

У Дональда Трампа иной взгляд на страну и ее роль. "Трамп видит, как Америку доят союзники, безопасность которых обеспечена за наш счет. При этом они проводят такую торговую политику, которая повышает их благосостояние также за счет Америки. В то время как наши элиты играют в хозяев Вселенной, Трамп сознает, что мир смеется у нас за спиной, а союзники используют наше великодушие и идеализм для решения собственных национальных задач".

Всем разгневанным критикам Трампа бывший советник президента Никсона Патрик Бьюкенен напоминает: "Трамп обещал вести переговоры с Путиным и улучшать отношения с Россией. Он обещал заставить наших союзников по НАТО тратить больше средств на обеспечение их собственной безопасности. Он пообещал прекратить участие нашей страны в ближневосточных войнах и держаться от них в стороне, обещал начать сокращение торгового дефицита. Вот за что голосовала Америка".

"Решающие схватки между национализмом Трампа и глобализмом еще впереди, как и критические испытания для самого Трампа. И наш раздраженный президент отдает себе в этом отчет", — заключает Патрик Бьюкенен.

Читайте также:

Патрик Бьюкенен о причинах заката Запада

Патрик Бьюкенен о роли России и Запада

Патрик БЬЮКЕНЕН: Новый президент — новый мир