США задействуют Украину для давления на Европу

Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Дональда Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать этот дрейф в 2019 году советуют через Украину и Балканы. Есть ли в этом опасность для России?

Heritage Found опубликовала шесть рекомендаций для президента Дональда Трампа и конгресса в 2019 году для реализации в Европе. Их дает политический аналитик по европейским делам в Центре свободы Маргарет Тэтчер Даниэль Кочис.

2019 год станет ключевым для политики США в Европе, пишет автор. Ее определят парламентские выборы в ЕС в мае, национальные выборы в Греции, Польше и Украине. 29 марта ближайший союзник Америки в Европе, Великобритания, выйдет из Европейского Союза, а НАТО отметит свое 70-летие, "продолжая создавать надежную коллективную оборону, особенно для стран-членов Восточной Европы".

Стратегия национальной безопасности США, по мнению Кочиса, определяет три приоритета для Европы:

— углубление сотрудничества с союзниками для продвижения общих принципов и противодействия внешней агрессии и подрывной деятельности;

— устранение барьеров для роста торговли;

— выполнение обязательств по обороне, в том числе укрепление сдерживания России в Восточной Европе.

В этой связи автор полагает, что США, во-первых, должны продолжать оказывать давление на ЕС и Германию, чтобы они изменили "изменили курс" по трубопроводу "Северный поток-2". Во-вторых, присутствовать в регионе Черного моря, где "военная оккупация Россией Крыма и агрессия в районе Керченского пролива вызывают нестабильность". И, в третьих, "США не могут позволить себе отвести взгляд от Балкан, единственного региона в Европе с незаконченным историческим дискурсом".

Поставленные задачи прокомментировал для "Правды.Ру" научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований, кандидат исторических наук Константин Блохин.

— Изменит ли Германия позицию по "Северному потоку-2", или, все-таки, он важнее для Европы, чем интересы США?

— Европа уже проходила этот путь. Во время холодной войны администрация Рональда Рейгана так же пыталась давить для того, чтобы заблокировать постройку трубопровода "Дружба". Тогда была Европа слабее, а Советский Союз представлял собой куда более грозную военную силу, нежели сегодня Российская Федерация, поэтому американцам не удалось ничего сделать.

Сегодня администрация Трампа пытается провернуть тот же трюк. Понятно, что Германия на словах поддерживает антироссийские настроения Вашингтона, она солидарна по Крыму, украинскому вопросу, Сирии, санкциям. Но "Северный поток-2" является отдельной темой для Берлина. Это вопрос энергетической независимости Германии и Евросоюза. Немцы понимают, что американцы хотят лишить Европу российских дешевых углеводородов, поставить ее и Европу под контроль через поставки своего СПГ или СПГ от союзников Америки — из Ближнего Востока.

Если это произойдет, то это будет сигналом для усиления военно-политического контроля Вашингтона над Европой с целью изоляции ее от России. Несмотря на все, я думаю, что "Северному потоку-2", все-таки, быть.

— Как, по-вашему, как США будет действовать в регионе Черного моря?

— Здесь мнение Кочиса не отражает полный спектр мнений Вашингтона. Для Дональда Трампа Украина стоит на первом месте с конца. А для части американского истеблишмента Украина — это инструмент ослабления Российской Федерации. Но я не думаю, что Америка готова на усиление эскалации напряженности из-за Украины. В акваторию Черного моря могут войти американские военные корабли. Но мы знаем, что согласно доктрине Монтрё, они там могут находиться не более 21-го дня.

Усиление военных действий на Донбассе чревато нашим более активным вовлечением в украинские дела. А если мы вовлечемся, может произойти смена антироссийского режима в Киеве. Да, возможно, будет усиление напряженности, но полномасштабная война вряд ли возможна. На это просто у Украины нет возможностей — ни финансовых, ни военных.

— Что касается Балкан, что там у США за интерес? Ведь там нет никакой угрозы от Сербии и остальные бывшие союзники СССР - все давно приручены и прикормлены.

— Активизация Вашингтона на Балканах связана с причиной дрейфа Европы от США. Мы знаем, что Трамп отражает настроение части американского истеблишмента. Есть такое настроение, что НАТО не нужен США, это обременение для страны. Трамп сам говорил, что "давайте выйдем из НАТО". В условиях нежелания части американского истеблишмента усиливать свое присутствие в Европе, я думаю, что Балканы представляют уникальную возможность для того, чтобы создать там очаг напряженности, на который могут решиться только Соединенные Штаты. Этот очаг напряженности является такой некой точкой входа, неким предлогом для того, чтобы в любой момент вмешаться в дела европейских государств.

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