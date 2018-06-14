Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?

Американские СМИ называют "историческим" саммит в Сингапуре с участием лидеров США и КНДР. Успех Дональда Трампа на переговорах с Ким Чен Ыном освежил в памяти многих экспертов дипломатический триумф 36-го президента США Ричарда Никсона, который в 1972 году подружился в Пекине с Мао Цзэдуном на фоне холодной войны между Кремлем и Поднебесной.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: www.whitehouse.gov

В то время как Белый дом пребывает в состоянии эйфории и Трамп говорит, что "итоги саммита превзошли все ожидания", на Капитолийском холме ситуацию оценивают со скептицизмом. В частности, сенатор-республиканец от штата Джорджия Дэвид Пердью счтает, что "процесс ликвидации ядерных программ КНДР будет долгим и непрямолинейным". По его мнению, этот процесс займет по меньшей мере несколько месяцев, а может продлиться годы.

И тем не менее начавшийся между США и КНДР диалог может постепенно привести к созданию доверительных отношений между двумя столицами. Пока лидеры двух стран пообещали поочередно посетить с визитами Вашингтон и Пхеньян. Следующим шагом может стать установление дипломатических отношений и открытие посольств двух стран в обеих столицах.

В перспективе в КНДР может прибыть десант американских бизнесменов для создания здесь совместных предприятий. Поворотным пунктом для притока многомиллиардных американских инвестиций в экономику КНДР может стать открытие в Пхеньяне первого кафе "Макдоналдс".

Одновременно США могут объявить безвизовый режим для граждан КНДР, а Пхеньян, который сейчас запрещает своим гражданам выезжать за рубеж, может разрешить своим подданным посещать США.

В любом случае начавшийся "медовый месяц" в отношениях двух бывших непримиримых врагов — США и КНДР — очень напоминает историю примирения США и Китая в 1972 году. Тогда успеху переговоров Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в Пекине предшествовала многомесячная челночная дипломатия советника по национальной безопасности США Генри Киссинджера, который достиг почти невозможного: получил у китайского лидера "добро" на "исторический" визит главы Белого дома в столицу Поднебесной.

Успех миссии Никсона в Пекин был ошеломляющим, так как до этого момента США были заклятым врагом Китая. После победы китайской революции Вашингтон не признал КНР, а в мае 1957 года Пентагон разместил на Тайване атомные боеголовки, что в Пекине расценили как враждебный акт.

Примечательно, что в обеих случаях примирения — США и КНДР в 2018 году и США и КНР в 1972 году — особую роль сыграли спортивные состязания. В 1971 году американские и китайские спортсмены играли в настольный теннис во время международного турнира в Японии, после чего КНР пригласила сборную США в Пекин для участия в турнире по пинг-понгу.

Нынешняя дружба Дональда Трампа и Ким Чен Ына также была бы невозможной без спортивных соревнований. Все началось с того, что в январе 2018 года КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Участие спортсменов КНДР в этой Олимпиаде окончательно растопило лед недоверия между Пхеньяном и Сеулом. А Южная Корея поспешила передать эстафету дружбы Вашингтону. Так начались прямые закулисные переговоры между США и КНДР, которые в итоге привели к успеху в Сингапуре.

Еще одна важная деталь. Успешный визит Никсона в Пекин состоялся в разгар холодной войны между СССР и КНР. Мао Цзэдун, прекративший дружить с Москвой после антисталинского доклада Хрущева в 1956 году, так и не простил Кремлю "предательства идей великого Сталина". И даже смена власти в Кремле в 1964 году не привела к потеплению. Все попытки Брежнева подружиться с Мао завершились провалом.

А вот лидеру "империалистической Америки" это удалось. И в Кремле не скрывали своего опасения: а вдруг Поднебесная пойдет на сговор с США против СССР? Такие же опасения сейчас, несомненно, испытывают в Кремле и сегодня в отношении намерений Пхеньяна. Слишком быстрое сближение Пхеньяна с Вашингтоном может нарушить нынешнюю расстановку сил на Корейском полуострове, и тогда Трампу трудно будет побороть соблазн установить свои правила игры в этом регионе.

Москва и Пекин постараются не допустить такого сценария. Главное, чтобы молодой и неопытный лидер КНДР не наступил на те же грабли, что руководство ГДР в 1990 году, когда бывшая страна Варшавского пакта была поглощена соседней более мощной Федеративной Республикой Германией.

Сегодня интрига такова: если Пхеньян лишится своего главного козыря в виде ракетно-ядерного арсенала, то Южной Корее не составит особого труда расшатать экономику КНДР и в итоге потребовать воссоединения двух корейских государств.

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