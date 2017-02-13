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Автор Дмитрий Нерсесов

США создают новую систему союзов

Мир » Северная Америка » США и Канада

За первые недели своего президентства Дональд Трамп очень четко обрисовал базовые контуры своей внешней политики. Во всяком случае, теперь ясно, кого он считает ближайшими партнерами и союзниками США. Это Британия, Япония, Израиль. Данные государства, судя по всему, войдут в "лагерь Трампа", с их помощью и поддержкой Вашингтон будет разыгрывать партии с другими глобальными игроками: КНР, Россией, Евросоюзом.

США

Первыми, кто побывал в Белом доме с приходом туда нового хозяина, стали британский премьер Тереза Мэй и ее японский коллега Синдзо Абэ. На очереди — глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху, он прибудет в Вашингтон 15 февраля.

Обратите внимание: лидеры трех стран едут к Трампу, против которого ополчилось полмира. "Либеральный интернационал" и подконтрольные ему СМИ из кожи вон лезут, чтобы сделать Трампа неприкасаемым, превратить его в какого-то изгоя, почти прокаженного, которому неприлично жать руку. В этих условиях нужно обладать мужеством, чтобы приехать в Белый дом, не дожидаясь "приличного повода" для встречи на каком-нибудь международном мероприятии. Мэй, Абэ, Нетаньяху прекрасно понимают, что их визиты выглядят как своего рода "целование руки" императору.

Это почти средневековый жест, исполненный символизма, как принесение присяги на верность. Теперь с достаточной долей уверенности можно полагать, что Лондон, Токио, Тель-Авив будут основными союзниками Вашингтона на мировой арене. Это новый стиль, стиль Трампа. Ему нужны пусть немногочисленные, но преданные и понятные, сильные и решительные союзники, на которых можно положиться. Он отказывается от непомерно раздутых, бесформенных и безответственных "многосторонних коалиций" глобального масштаба, слабость к которым питал его предшественник. В чем-то эти коалиции были полезны: они, например, затушевывали роль США, размывали ответственность Вашингтона. Но они слишком дорого стоили, а кроме того, в них растворялись интересы Америки. Они создавали множество проблем, не решая ни одну из них.

Стиль Трампа выглядит более традиционным, для кого-то — устаревшим, но он имеет одно неоспоримое преимущество. Он понятен и предсказуем, а эти качества обладают наибольшей ценностью в практической политике. Трамп четко определил ближайших союзников, на которых он намерен опираться. Это значит, что у него есть четкая внешнеполитическая программа, для реализации которой ему нужны Британия, Япония, Израиль, напрямую связанные с США и свободные от многосторонних уз Евросоюза, Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств.

На этом фоне отчетливо заметно полное отсутствие Европы: из лидеров стран ЕС ни один до сих пор не побывал на приеме у Трампа. Это и понятно: там попросту не с кем говорить, по крайней мере, до выборов в Германии и Франции.

Что ж, такова реальность. Евросоюз, похоже, утратил статус серьезного глобального игрока. Трамп не стесняясь дал понять, что без Британии Европа его не интересует ни как торговый партнер (Трансатлантический проект Обамы похоронен), ни как военно-политический союзник (НАТО "устарел").

Что же касается России и Китая, то тут ситуация несколько сложнее. С Москвой и Пекином Трамп, по-видимому, намерен разыграть интересные партии. Для этого, собственно, ему и нужны Британия, Япония и Израиль. Чтобы попробовать разобраться в сути предлагаемых партий, нужно посмотреть, кто обозначен Трампом как враги. Это Иран, Северная Корея и ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ, организация запрещена в России).

Начнем с Ирана. Трамп заявил о намерении пересмотреть условия "ядерной сделки" с Тегераном. На это Тегеран тут же произвел два ракетных испытания. Налицо провоцирование Вашингтона, который в ответ вернул иранцам статус "главного мирового спонсора терроризма" и запустил процедуру введения новых санкций против ИРИ.

Все это создает трудности для России. Ведь ИРИ — наш ближайший союзник в войне в Сирии. У Москвы и Тегерана общий враг — ИГ. Но это враг и для Трампа.

Трамп весьма прозрачно намекает Кремлю: откажитесь от союза с Ираном, и я поддержу вас в войне против международного терроризма. При этом учтите: я готов сделать последний шаг, чтобы превратить Иран в ракетно-ядерную державу, сняв с него обязательства по "ядерной сделке".

Этот сигнал был воспринят в России, и эксперты принялись обсуждать, следует ли нам отказаться от дружбы с Ираном в пользу партнерства с США. Какие будут сделаны практические выводы, пока не известно. Но тот факт, что Трампу одними словами удалось пошатнуть казавшиеся такими прочными основы российско-иранского союза, говорит о большом потенциале трамповской дипломатии. Нельзя исключать, что для борьбы с ИГ и противостояния Ирану Вашингтон предложит новый союз: РФ, США и Израиль, к которому логично "пристегиваются" Турция, Саудовская Аравия и Египет. Главное содержание этого предложения — российско-американское партнерство на Ближнем Востоке, без чего проблемы региона не решить.

Что касается Северной Кореи, то и на этом направлении приход Трампа был отмечен провокациями: Пхеньян только что (и тоже весьма кстати) провел очередное успешное испытание ракеты средней дальности. Это дает новой американской администрации повод начать активно формировать систему противодействия северокорейской угрозе. Отсюда — ставка на союз с Японией, после чего можно ожидать постепенного обесценивания многостороннего механизма решения северокорейской ядерной проблемы с участием РФ и КНР.

Трамп уверен, что ракетно-ядерные упражнения Пхеньяна — это дело рук Пекина. Китайцам он не доверяет. Американо-японское стратегическое партнерство, которое, скорее всего, должно быть дополнено Южной Кореей, видится сегодня из Вашингтона как наиболее адекватный механизм сдерживания КНДР (читай — КНР). Причем не только в том, что касается ядерного потенциала Пхеньяна, но и в вопросах экспансии Пекина в Тихом океане.

Можно ожидать, что Трамп с радостью поддержит давно уже проявившееся стремление Японии скинуть с себя все военные ограничения. В этом случае Токио превратится в мощнейшего военно-политического союзника, способного брать на себя серьезную ответственность в регионе. Если дело пойдет к этому, к обновленному союзу США и Японии наверняка с охотой присоединится и Австралия, что создаст серьезную систему противодействия Китаю, или, что-то же самое, — основу для более конструктивного диалога с ним.

Если Израиль и Япония способны выступить в роли необходимых союзников США каждый в своем регионе, то Британия, скорее всего, назначена первым партнером в НАТО, а также на глобальном уровне. Лондон призван взять на себя часть военно-политической ответственности за контроль в тех регионах, где нет необходимости в прямом присутствии сил США или такое присутствие слишком обременительно для американской казны. Речь может идти, в частности, о Персидском заливе, а также о Ближнем Востоке в целом.

Итак, Лондон, Токио, Тель-Авив — вот опорные точки новой внешнеполитической стратегии Вашингтона. Вряд ли этот список будет дополнен в ближайшее время. Из этого придется исходить, в частности, Кремлю при планировании собственной внешней политики и подготовке первой личной встречи Путина с Трампом.

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"Трамп хочет взять Китай через Россию"
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