"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты

Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности…

Юристы американской компании Concord Management and Consulting, которую ранее обвиняли в спонсировании "фабрики троллей" в России, требуют от директора ФБР Роберта Мюллера раскрыть всю информацию о личностях информаторов, подробностях проведенных операций, а также предоставить список "всех без исключения инстанций", с которыми США "имели какие-либо отношения, повлекшие за собой вмешательство в политическую жизнь любой страны" с 1945 года.

Амбициозное требование было предъявлено Мюллеру во время суда над 13 подозреваемыми, а также тремя компаниями из России, которые связаны с Агентством интернет-расследований (российской компанией, расположенной в Санкт-Петербурге, которая известна как "фабрика троллей" и с многочисленных аккаунтов которой якобы были осуществлены бот-атаки по американским СМИ во время выборов 2016 года). Один из ответчиков — Concord Management and Consulting, российская фирма, во главе которой стоит Евгений Пригожин, приближенное лицо Кремля, известный также как "повар Путина" и фигурирующий как один из ключевых подозреваемых по делу Мюллера.

Concord наняла адвокатов в компании Reed Smith. Хотя адвокаты из Вашингтона формально и приняли участие в данном судебном разбирательстве, правительство США заявляет, что оно отказывается вести суд с участием приглашенных адвокатов и намерено вызвать ответчиков из России другими методами — с помощью вызова по повестке через генерального прокурора в Москве (что, впрочем, не удалось). 9 мая команда Мюллера взяла отсрочку на неопределенный срок, до тех пор пока решение не будет найдено.

Стоит отметить, что в этом случае адвокаты Concord не теряют времени зря, поскольку правительство обязано предоставлять обвиняемым любые доказательства, которые они намереваются использовать на суде, а также любые материалы, имеющие отношение к подготовке защиты. С этой стороны, ответчик имеет возможность получить довольно ценную информацию о том, что именно США известно об операции по троллингу, включая полный список фейковых медиааккаунтов, имена подозреваемых конспираторов, а также детали проведенных разведывательными агентствами операций, в том числе и личности американцев, причастных к изменению хода выборов в России.

Адвокаты также требуют от Мюллера определить ряд использованных им терминов: "ненадлежащее иностранное вмешательство", "огромные спонсорские средства" и "унижающий Хиллари Клинтон". Вдобавок сторона ответчика запросила информацию обо всех операциях по интервенции в политическую жизнь какой-либо страны со времен Второй мировой войны.

"Полученная информация должна будет включать в себя все достоверные данные об использовании компьютерной инфраструктуры внутри и вне США, список подставных иностранных лиц, цели проведенных операций по изменению политической системы в различных странах, информацию о поддержке "удобных" кандидатов, заказных убийствах или причастности к ним, спонсировании предвыборных программ, возможных вбросах во время выборов", — гласит письмо от Эрика Дубелье, партнера фирмы Reed Smith, отправленное в офис Мюллера в прошлом месяце.

По закону, полученная информация может быть использована ответчиком только для подготовки к защите на суде. Впрочем пока не ясно, как эти данные могут помочь лицам, которые рассматриваются в качестве "неофициальных агентов Кремля", в защите.

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