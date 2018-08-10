Российская элита благословила Путина на "полную ответку"

Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России породил новую дискуссию по этому поводу. Стоит напомнить, что очередные ограничения, которые уже 22 августа должен ввести Вашингтон, официально связываются конгрессом с "делом Скрипалей".

Российские официальные лица уже прокомментировали этот анонс. К примеру, в посольстве РФ в США заявили, что "8 августа нашему советнику-посланнику в госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервнопаралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери".

Впрочем, даже американские аналитики расценивают новый виток санкционной войны не столь однозначно и категорично. В The Washington Post пишут, например, что новые санкции "вывели Россию из себя", но при этом отмечают, что "новый конфликт с Вашингтоном может укрепить популярность президента Владимира Путина на родине".

В общем, понятно, что даже до некоторых американских экспертов доходит, что "дело Скрипалей" — это какой-то уже совершенно притянутый с потолка повод, в котором не то, что доказательств нет, а есть только некие обобщения и домыслы. И российское общество тоже все это прекрасно видит.

Подчеркнул это в своем комментарии и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил следующее: "Для России неприемлема увязка новых санкций Вашингтона с "делом Скрипалей". Однако в Москве сохраняется надежда на выстраивание конструктивных отношений с США".

Впрочем, помимо пресловутого отравления в Британии, есть и второе объяснение, которое дала представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, нынешний пакет санкций — это "попытка настройки правительства РФ на лучшее поведение". На этот комментарий ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая поинтересовалась: "Что же это за набор-то, при помощи которого "настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал?"

Версию геополитической подоплеки вновь объявленных санкций дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, "речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе Великобританию и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз "отбиваются от рук", демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану. Иначе объяснить эту ничем не обоснованную, вырванную из контекста реального хода следствия и деструктивную для двусторонних отношений инициативу просто невозможно".

Поддержал своего коллегу из верхней палаты парламента и председатель аналогичного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Он, в частности, отметил, что "введя санкции по "делу Скрипалей", США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия, как "доказательная база" и "презумпция невиновности".

Наиболее резко отреагировал на риторику США и ввод санкций премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он прямо назвал ввод подобных мер "началом экономической войны". И заявил, что если такая война начинается, то Россия будет вынуждена "реагировать экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать".

Учитывая недавнюю статью все в том же The Washington Post бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла о том, что данный пакет санкций "это только первый шаг" и нужно бы сделать "еще более решительные шаги", далеко не все "американские друзья" здраво оценивают ситуацию и вообще понимают, что таким образом давить на Россию — это добиваться прямо противоположных ожидаемым результатов.

С другой стороны, понятен и чисто психологический момент. Россия очень долго не отвечала на пакеты санкций Штатов, и кажется, с новым витком противостояния определенный барьер будет окончательно пройден. А России, в целом, есть что ответить. И по европейскому, и по азиатскому, и отдельно по американскому направлениям.

Источник фото: Fotodom.ru

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