Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Северная Америка
США и Канада Карибские страны Мексика
Автор Любовь Степушова

Найден "жареный петух", который клюнет Америку

Мир » Северная Америка » США и Канада

Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море. Объявлено о воссоздании Второго флота США. Какой "жареный петух" должен клюнуть американцев, чтобы они перестали провоцировать Россию как ядерную державу?

Найден

Второй флот был создан в 1947 году для контроля над Северной Атлантикой, от берегов Америки до берегов России. Расформирован он был в 2011 году под предлогом переаспределения средств на военные расходы и в связи с "перезагрузкой" отношений с Россией. Сейчас радиостанция Голос Америки" сообщила, что с 24 августа Второй флот получит второе рождение. По словам командующего военно-морскими операциями США адмирала Джона Ричардсона, его командование будет находиться в одном месте с Объединенным командованием НАТО в Норфолке, что позволит Вашингтону и союзникам США "адаптироваться по мере роста российской угрозы".

Эти угрозы перечисляются в статье Лукаса Томлинсона в Fox News.

— Возрастающая активность российских подводных лодок. Три года назад российские лодки, дислоцированные в Средиземном море запускали ракеты, "чтобы помочь подавить мятеж, сражающийся с режимом Асада", пишет автор. Он приводит слова того же Ричардсона о том, что "российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до "максимального уровня активности за 25 лет". Далее Томлинсон подчеркивает, что "за два месяца до саммита в Хельсинки" российская "новейшая подводная лодка" в Белом море произвела пуск четырех баллистических ракет с радиусом действия 6000 миль, что "позволяет поразить Вашингтон, округ Колумбия". Пуск зафиксировали американские разведывательные спутники.

Проход кораблей ВМС через пролив Ла-Манш в Атлантику в "непосредственной близости от берегов Великобритании". Последний пример "силового воздействия" произошел 7 августа. Два российских корабля — противолодочный корабль "Североморск" и крейсер "Маршал Устинов" — прошли через Ла-Манш в сопровождении британского эсминца. "Взаимодействия, подобные этому, стали настолько распространены, что в Королевском флоте есть боевые корабли, круглосуточно дежурящие в порту", — пишет автор.

Радиоэлектронное подавление кораблей НАТО в международных водах.

Надо отметить надуманность истерики. Во-первых, "размах" российских действий не идет ни в какое сравнение с размахом учений США и НАТО в Черном море в непосредственной близости от российских берегов. Последние учения состоялись недавно с участием Украины и 19 стран — Sea Breeze 2018. Всего в мероприятиях было задействовано 29 кораблей, катеров и судов, одна подводная лодка, 25 летательных аппаратов, около трех тысяч человек личного состава стран НАТО, которые тренировали высадку десанта, понятно, на чью территорию.

Во-вторых, обвинения в том, что Россия "держит камень за пазухой" после Хельсинки, беспочвенны. Скорее в этом можно обвинить американскую администрацию, которая через месяц после Хельсинки объявила о новых жестких санкциях против России "за отравление Скрипалей". Если они будут введены — это будет объявление экономической войны России.

В-третьих, очевидна обработка своего читателя-налогоплательщика в плане того, что Россия — "агрессор" и ее надо сдерживать на его деньги.

"В среду США заявили, что наложат на Россию санкции за нападение (на Великобританию) паралитическим газом", — пишет Томлинсон. И тут же приводит мнение эксперта о том, что Россия "запугивает" Запад. "Я думаю, что Россия сигнализирует нам, что Медведь вернулся. Скорее всего, мы увидим больше этих запугивающих, угрожающих действий со стороны российского флота", — сказал Fox news Питер Брукс, старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в Heritage Foundation. "Это выражение внешней политики президента Путина, и оно направлено на Соединенные Штаты", — заключил он.

Как сказал "Правде.Ру" член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, "Россия никому не угрожает ни на военном, ни на дипломатическом поле". Что касается озабоченности, которую Пентагон периодически выражает о набирающем силу российском военном присутствии в разных регионах мира, то "это объективное следствие реформ в нашей армии и возросшей военной мощи РФ".

Заявления американских и британских военных вполне понятны, отметил в интервью "Правде.Ру" Андрей Манойло, потому что эти лица аффилированы с оборонно-промышленным комплексом и желают получить новые финансовые ассигнования, "которые затем можно будет творчески освоить, распилить, так, чтобы всем было хорошо".

По словам политолога, "наша военная активность не является прямым ответом на их санкции". "Но у нас стараются путем "демонстрации флага" дать понять американским партнерам, что загонять в угол санкциями страну с мощной армией, флотом и ядерным вооружением — это, как минимум, неразумно. Но проблема заключается в том, что американцы эти сигналы не воспринимают. Сколько мы им не демонстрировали ракеты на ядерных пусковых установках, они начнут реагировать, только если какая-нибудь ракета шмякнется у них где-нибудь в районе Пентагона". То есть, пока "жареный петух не клюнет", ждать какой-то реакции от США не стоит", — сказал Андрей Манойло в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Фото: АПЛ "Ясень", автор АО "СПМБМ "Малахит"

Читайте по теме:

СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России

"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению

Провал и беспорядки: как минское Провал и беспорядки: как минское "Динамо" разорвало питерский "Зенит"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Ужасающие русские подлодки": НАТО пустил все силы на поиск "Акул"
Темы НАТО Пентагон Атлантика ВМС России Андрей Манойло подводный флот
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Россия
Усадьбы новый век настал?
Новости Все >
Все из-за Турции: МИД Греции нашел причину проблем с Россией
Военный эксперт США: до ядерной войны остался один шаг
В MIT разработали блокчейн-программу для полиции
Продажи в новостройках Новой Москвы удвоились
Глава украинских психиатров написал жалобу директору ЦРУ
Черному морю предсказали неминуемую гибель
Американский хоккеист рассказал, как унижают русских в НХЛ
В Австралии построят дата-центр на солнечной энергии
Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США
НАТО приготовило коммюнике на случай побега Трампа
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид? Видео 
Читательский топ
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
"Заныкали два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
СМИ США нашли внутреннего врага "пострашнее Путина"
Крупнейшие олигархи переводят все активы в Россию
Санкции США начали рушить рубль и российский рынок
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Экономика
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию

Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".

Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Политика
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Украина
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Здоровье
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Культура
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Любовь Степушова Найден "жареный петух", который клюнет Америку Любовь Степушова Соломон Соловьев Звездный след Анатолия Собчака Соломон Соловьев Сергей Костин Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы Сергей Костин
Комментарии
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Почему ЦИК стал продвигать референдум
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Ученые предупреждают: трусы могут оставить мужчин бездетными
"Заныкали два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Россияне начали скупать валюту по $20 млн в день
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Новые санкции убьют США, а не Россию
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Россия перед выбором: замена элит или революция
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Новые санкции убьют США, а не Россию
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
Мир
Как промывают мозги химическим оружием

Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, кандидат химических наук Антон Уткин.

Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Ближний Восток
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ