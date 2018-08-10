Найден "жареный петух", который клюнет Америку

Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море. Объявлено о воссоздании Второго флота США. Какой "жареный петух" должен клюнуть американцев, чтобы они перестали провоцировать Россию как ядерную державу?

Второй флот был создан в 1947 году для контроля над Северной Атлантикой, от берегов Америки до берегов России. Расформирован он был в 2011 году под предлогом переаспределения средств на военные расходы и в связи с "перезагрузкой" отношений с Россией. Сейчас радиостанция Голос Америки" сообщила, что с 24 августа Второй флот получит второе рождение. По словам командующего военно-морскими операциями США адмирала Джона Ричардсона, его командование будет находиться в одном месте с Объединенным командованием НАТО в Норфолке, что позволит Вашингтону и союзникам США "адаптироваться по мере роста российской угрозы".

Эти угрозы перечисляются в статье Лукаса Томлинсона в Fox News.

— Возрастающая активность российских подводных лодок. Три года назад российские лодки, дислоцированные в Средиземном море запускали ракеты, "чтобы помочь подавить мятеж, сражающийся с режимом Асада", пишет автор. Он приводит слова того же Ричардсона о том, что "российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до "максимального уровня активности за 25 лет". Далее Томлинсон подчеркивает, что "за два месяца до саммита в Хельсинки" российская "новейшая подводная лодка" в Белом море произвела пуск четырех баллистических ракет с радиусом действия 6000 миль, что "позволяет поразить Вашингтон, округ Колумбия". Пуск зафиксировали американские разведывательные спутники.

— Проход кораблей ВМС через пролив Ла-Манш в Атлантику в "непосредственной близости от берегов Великобритании". Последний пример "силового воздействия" произошел 7 августа. Два российских корабля — противолодочный корабль "Североморск" и крейсер "Маршал Устинов" — прошли через Ла-Манш в сопровождении британского эсминца. "Взаимодействия, подобные этому, стали настолько распространены, что в Королевском флоте есть боевые корабли, круглосуточно дежурящие в порту", — пишет автор.

— Радиоэлектронное подавление кораблей НАТО в международных водах.

Надо отметить надуманность истерики. Во-первых, "размах" российских действий не идет ни в какое сравнение с размахом учений США и НАТО в Черном море в непосредственной близости от российских берегов. Последние учения состоялись недавно с участием Украины и 19 стран — Sea Breeze 2018. Всего в мероприятиях было задействовано 29 кораблей, катеров и судов, одна подводная лодка, 25 летательных аппаратов, около трех тысяч человек личного состава стран НАТО, которые тренировали высадку десанта, понятно, на чью территорию.

Во-вторых, обвинения в том, что Россия "держит камень за пазухой" после Хельсинки, беспочвенны. Скорее в этом можно обвинить американскую администрацию, которая через месяц после Хельсинки объявила о новых жестких санкциях против России "за отравление Скрипалей". Если они будут введены — это будет объявление экономической войны России.

В-третьих, очевидна обработка своего читателя-налогоплательщика в плане того, что Россия — "агрессор" и ее надо сдерживать на его деньги.

"В среду США заявили, что наложат на Россию санкции за нападение (на Великобританию) паралитическим газом", — пишет Томлинсон. И тут же приводит мнение эксперта о том, что Россия "запугивает" Запад. "Я думаю, что Россия сигнализирует нам, что Медведь вернулся. Скорее всего, мы увидим больше этих запугивающих, угрожающих действий со стороны российского флота", — сказал Fox news Питер Брукс, старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в Heritage Foundation. "Это выражение внешней политики президента Путина, и оно направлено на Соединенные Штаты", — заключил он.

Как сказал "Правде.Ру" член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, "Россия никому не угрожает ни на военном, ни на дипломатическом поле". Что касается озабоченности, которую Пентагон периодически выражает о набирающем силу российском военном присутствии в разных регионах мира, то "это объективное следствие реформ в нашей армии и возросшей военной мощи РФ".

Заявления американских и британских военных вполне понятны, отметил в интервью "Правде.Ру" Андрей Манойло, потому что эти лица аффилированы с оборонно-промышленным комплексом и желают получить новые финансовые ассигнования, "которые затем можно будет творчески освоить, распилить, так, чтобы всем было хорошо".

По словам политолога, "наша военная активность не является прямым ответом на их санкции". "Но у нас стараются путем "демонстрации флага" дать понять американским партнерам, что загонять в угол санкциями страну с мощной армией, флотом и ядерным вооружением — это, как минимум, неразумно. Но проблема заключается в том, что американцы эти сигналы не воспринимают. Сколько мы им не демонстрировали ракеты на ядерных пусковых установках, они начнут реагировать, только если какая-нибудь ракета шмякнется у них где-нибудь в районе Пентагона". То есть, пока "жареный петух не клюнет", ждать какой-то реакции от США не стоит", — сказал Андрей Манойло в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Фото: АПЛ "Ясень", автор АО "СПМБМ "Малахит"

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