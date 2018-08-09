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Автор Василий Амирджанов

"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций

Мир » Северная Америка » США и Канада

Насколько трудно жить с "Новичком" в голове, стало ясно, когда в США озвучили причину введения очередных санкций против России. Тот самый случай, когда схемы действий потомственных алкоголиков, именующихся в просторечии "синяками", ничем не отличаются от модели мышления респектабельных с виду американских политиков. Повод для обеих социальных групп всегда найдется.

8 августа американцы объявили, что с 22 августа вводят новые санкции против России. Иными словами, они поддержали идею британского специалиста по боевым отравляющим веществам Терезы Мэй о причастности России к постановке в Солсбери. Логика в событиях с отравлениями, если они действительно имели место быть, только в одном — в том самом поводе.

В новом санкционном пакете подразумевается, в частности, полный запрет на экспорт в Россию электроники двойного назначения. По идее, если русские военные пользуются американскими смартфонами, планшетами или ноутбуками, то всё. Знаменитые яблочные продукты разделят участь польских яблок, которые перестали попадать на русский рынок.

Требуют от России ни много ни мало расписаться в своем участии в дутой истории с ядами, прекратить виртуальную практику отравления своих и чужих граждан, а также допустить иноземных экспертов на все мыслимые и немыслимые объекты на своей территории. Забыли еще потребовать и ключ от квартиры, где деньги лежат.

Уже прошло достаточно приличное время, как ОЗХО выдало соответствующие документы России, подтверждающие полное уничтожение химического оружия в стране. При том, что США и Великобритания продолжают располагать внушительными арсеналами боевых отравляющих веществ. Это обстоятельство вот совсем не трогает борцов с химическим оружием. Хотя бы белые каски, что ли, надели для солидности.

Санкции предполагают и ограничения в космической сфере. Правда американцы оговорились, что будут подходить к реализации санкций избирательно. Там, где у них полный швах, например, в ракетных двигателях и способах доставки экипажа на МКС, они продолжат сотрудничество с Россией.

Также решительно станут пропускать на американский рынок комплектующие для авиационной промышленности США. Не летают самолеты без русского титана и других узлов, которые производятся в России для того же "Боинга". Не станут и ограничивать экспорт в Россию продукции для гражданских нужд, включая и необходимый перечень товаров, обеспечивающих безопасность авиационных полетов.

Дуальность происходящего зашкаливает. Администрацию США совсем не смущает такое непоследовательное отношение к коварному врагу, каким она выставляет Россию. Иными словами, на американском грозном пиратском корабле на мачте подняли суровый черный флаг с черепом и костями и, на всякий случай, белый.

Практически одновременно с заявлением о грядущих санкциях президент США передает через своего личного гонца-сенатора письмо своему русскому коллеге. По словам сенатора, в послании Трамп рассказывает Путину о важности взаимодействия двух стран в борьбе с терроризмом, о расширении межпарламентского диалога и восстановлении культурных обменов.

С одной стороны, России выдвинули ультиматум, с другой — вроде бы предлагают дружиться до восторга от щекоток. Вот и иранцам Дональд Трамп предлагает "мир во всем мире" и одновременно вводит жесткие санкции, что даже Евросоюз фактически не может ничего сделать, чтобы защитить свои компании от американского экономического шантажа.

Креатив американских парламентариев продолжает организованно шагать к большой драке с Россией. Проект так называемого "Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", помимо запрета на инвестиции в российский госдолг и требования вернуть Крым Украине, предлагает признать Россию государством — спонсором терроризма. В этой связи предлагается заблокировать для русских банков возможность долларовых транзакций.

В этот самый момент даже закрались сомнения. А вдруг и вправду мы американцам выбрали президента, а сейчас выбираем им парламент? Ведь прямо шуруют по тезисам Владимира Путина о стремлении России отказаться от долларовой зависимости в расчетах с ее торговыми партнерами.

Странная все-таки история с американскими методами домогательств. Россия уже который год под санкциями. Некоторые из них достались стране, пусть и под другим именем, но с теми же параметрами ограничений, из советского времени. Ультиматум за ультиматумом. Уже даже используемое в дипломатии слово "партнеры" в отношении коллективного Запада звучит, как неприличный сетевой троллинг.

Есть стойкое ощущение, что рано или поздно американские элиты доиграются. Если удастся лишить американский доллар платежной исключительности, то Соединенным Штатам придется туго со своими непомерными запросами на исключительность, которую корректнее называть манией вседозволенности и безнаказанности.

При определенных условиях американская долларовая зелень вполне может стать гербарием. В Китае, к примеру, очень хорошо знают, как обращаться с травами и делают это умело. С такой интенсивностью маразматического креатива и проявления наглости шутка про доставку американских астронавтов на МКС с помощью батута может в недалеком будущем стать объективной реальностью.

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