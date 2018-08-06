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Автор Василий Амирджанов

Стивен Сигал разберется с русофобами в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

МИД России сообщил о назначении популярного американского актера и мастера восточных единоборств Стивена Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Его задачу определили как содействие развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Речь об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Что-то похожее на статус послов доброй воли ООН.

Как прокомментировал свое назначение сам Стивен Сигал, он длительное время неофициально занимался налаживанием отношений России и США: "Я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. У меня всегда было очень сильное стремление сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше".

Полезное дело, когда диалог между странами сводится к закрытым встречам двух лидеров на нейтральной территории. Особенно на фоне нескончаемой истерики американских политиков, которые заняты борьбой с очередным якобы русским вмешательством в выборы.

Теперь, по мнению некоторых американских политиков, Россия сумела вмешаться в выборы в конгресс США, которые еще и не начинались. Поразительный рывок назад в будущее, который может изменить пространственно-временной континуум. Странно, что ФБР еще не объявило в международный розыск доктора Эмметта Брауна.

Возможно, человеку с мировой известностью, гражданину обеих стран, удастся убедить представителей здравомыслящей американской политической элиты в необходимости предсказуемости отношений между Россией и США. Да и с другими странами, которые не хотят быть послушными Белому дому.

Правда что-то подсказывает, что в период неомаккартизма, который в США уже принял форму пандемии, Стивен Сигал может легко стать соседом Марии Бутиной по тюремному блоку.

Пока Дональд Трамп радуется в Twitter падению китайского рынка от введенных им заградительных пошлин, растет и синергия взаимодействия России и Китая. Ссориться сразу с двумя ядерными державами было огромной ошибкой. Китай не сегодня, так завтра может сместить США с пьедестала самой мощной экономики мира.

Австрийское издание Contra Magazin предрекает президенту США очередной повод для беспокойства. КНР намерена поддержать сирийскую армию в ее противостоянии террористам. Тут стоит напомнить, что тот, кто для вменяемого человека — террорист, тот для людей с измененным вектором гуманитарной тяги — борец за свободу.

К слову, я до сих пор не понимаю, как еще в странах коллективного Запада не стали считать "Аль-Каиду" гуманитарной организацией, а бен Ладену посмертно не вручили Нобелевскую премию мира? То ли оттого, что посмертно не вручают, то ли не догадались, а может, и просто не успели.

Прямое участие Китая в судьбе Сирии на стороне ее законного правительства — серьезный сигнал для США. Это уже не будильник с увеличивающимся уровнем громкости, это уже колокол. Звоночки были раньше, и их воспринимали за океаном, как забаву.

Совместные учения подразделений армий и флотов России и Китая. Участие боевых кораблей КНР в первом военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Медиа в свое время обратили недостаточное внимание, что в ночь, когда США нанесли свой второй ракетный удар по Сирии под предлогом фейкового применения Асадом химического оружия, китайские корабли стояли у берегов арабской республики единым фронтом с русскими.

Прерывать диалог между странами, которые могут уничтожить друг друга физически, а заодно и все человечество, равносильно сиесте водителя, когда его автомобиль движется на всех парах по скоростной трассе. Конечно же, за кулисами соцсетей и других медиа руководители государств и военные не теряют друг друга из виду, но этого явно недостаточно.

Очевидно, что происходит движение к глобальному конфликту. Если не к прямому военному столкновению, то уж определенно к серьезным экономическим встряскам мирового масштаба. И Россия не одинока на своей стороне баррикад, как это случалось ранее.

Политики из страны исключительного самомнения сумели отвернуть от США даже некоторых своих традиционных союзников. Кто-то все-таки должен обратить внимание американцев, что ситуация катится совсем не в сторону величия Америки. Существует некий шанс, что это сделают такие люди, как Стивен Сигал. А может, и получится. Попытка не пытка.

При такой обструкции, которую устроили Дональду Трампу его же однопартийцы-республиканцы, не говоря уже о Демократической партии, русофобский гвалт может прервать либо большая катастрофа, либо терпение и настойчивость буддийских практик. Собственно, Стивен Сигал преуспел и в этом роде деятельности.

Хочется надеяться, что новости о трудах Стивена Сигала на поприще народной дипломатии не будут выглядеть, как отрывки из кровавых сцен из фильмов с его участием. Хотя в фильме "Руслан" герой Сигала на фоне виртуозного рукоприкладства ярко продемонстрировал познания в русской нецензурной лексике. Подтвердил, так сказать, правильность утверждения, что мат и диамат — грозное оружие в руках пролетариата.

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