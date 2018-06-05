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Автор Редакция рубрики "Мир"

Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

Мир » Северная Америка » США и Канада

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой.

8 ноября 2017 года The Washington Post опубликовала большую редакционную статью, в которой авторы подробно описывали резню в Йемене, при этом не сказав ни слова о роли США в конфликте. Американские журналисты влиятельнейшего издания просто списали всю вину на Саудовскую Аравию и Иран, рассказывает AntiMedia.

Летом 2017 года редактор Джексон Диль написал дополнительную статью на ту же тему, но также проигнорировал тот факт, что США поддержали действия Саудовской Аравии по бомбардировке Йемена. Напротив, автор статьи выставил США спасителем Йемена с помощью ярого сторонника Саудовской Аравии и "защитника прав человека" — сенатора Линдси Грэм.

В последние несколько месяцев газета неохотно стала признавать роль Вашингтона в кровопролитной осаде, указывая при этом, что США должны продолжать участвовать в бомбардировке Йемена ради достижения гуманных целей.

В своих недавних статьях, одна из которых вышла под заголовком "Самый тяжелый гуманитарный кризис в мире может стать еще тяжелее" ("The world's worst humanitarian crisis could get even worse"; 28 мая 2018 года), редакторы The Washington Post подготовили новую позицию, согласно которой, США не должны прекращать поддерживать саудовцев, но могут мягко упрекнуть саудовцев и заставить их совершать не такое большое количество военных преступлений на пути к разрешению кризиса, хотя никто толком не знает, что это за решение и на чем оно основано.

В марте газета писала о том, что "Соединенные Штаты… должны использовать свои рычаги, чтобы остановить это безрассудство", и что Трамп "обусловливает дальнейшую американскую военную помощь мерами гуманитарной помощи". Поначалу казалось, что одна из центральных газет США стала писать о необходимости прекратить вопиющие военные преступления. Но на самом деле издание лоббировало процессы, идущие вразрез с законопроектом Ли — Сандерса, который фактически закончил бы войну в Йемене.

Газета продолжала переписывать факты на свой манер. В одной из недавних статей было указано, что администрации как Обамы, так и Трампа оказывали ограниченную поддержку саудовской коалиции, пытаясь сдержать безрассудные бомбардировки и обострение гуманитарного кризиса в Йемене.

Сама идея о том, что Обама и Трамп предлагали "ограниченную" поддержку Саудовской Аравии, не что иное, как вопиющая ложь. Помощь США (в части материально-технического обеспечения, дозаправки, по продаже оружия на 110 миллиардов долларов, по оказанию политического прикрытия в ООН и даже по выбору целей бомбардировок) имела решающее значение для проведения военной кампании в Йемене, которая продолжается уже три с половиной года. По мнению журналистов американского истеблишмента, эта поддержка США не является вспомогательной — она жизненно необходима.

Газета The Washington Post пытается выступать как правозащитником, так и рупором основных принципов имперской внешней политики Америки. Это требует чрезвычайно сложной ловкости рук, поскольку США проводят военные кампании против нескольких самых бедных стран на Земле. Поэтому официальной прессе приходится выставлять эти массовые убийства людей как действия, направленные на предотвращение этих же самых убийств.

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Темы Йемен СМИ США Washington Post жертвы США бомбардировки йемен и саудиты Саудовская Аравия
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Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой

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