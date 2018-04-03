"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"

Североамериканские газеты обсуждают, какую еще свинью можно подложить Путину.

Между Западом и Россией еще не закончился обмен дипломатическими ударами, а аналитики уже прогнозируют следующую стадию "войны миров". В ведущей англоязычной прессе причастность Владимира Путина к отравлению экс-шпиона Скрипаля не обсуждается, весь вопрос в том, как следует отвечать на эту и другие акции, которые, как полагают обозреватели, готов предпринять Кремль.

Запретите российским клептократам въезд на Запад

Бывший дипломат, вице-президент и научный сотрудник Канадского института по международным делам Колин Робертсон (Colin Robertson) опубликовал в газете The Globe and Mail статью "Канада должна использовать встречу "большой семерки" для решения проблем, созданных Путиным". В нынешнем году саммит G7 пройдет в Канаде, в качестве хозяина встречи премьер-министр Джастин Трюдо должен настоять на том, чтобы противодействие Путину стало частью повестки. "G7 должна первой выработать коллективный ответ Путину и убедить другие западные страны присоединиться к нему", — пишет автор.

Он уверен, что высылка агентов российской разведки, работавших в качестве дипломатов, была необходимым и важным шагом. Научный сотрудник ни на минуту не сомневается, что отравление бывшего российского шпиона и его дочери в британском городе Солсбери было инициировано сами понимаете кем.

"Российский президент Владимир Путин перешел красную черту, применив отравляющее вещество на территории Великобритании, пишет Колин Робертсон. — Запад должен ответить на это коллективной акцией, исключающей подобные гнусные формы покушения на жизнь".

Ответить — как?

"Россия обещает предпринять ответные действия по принципу "око за око" или в какой-то иной форме. Путинский стиль заключается в том, чтобы оказывать давление, но только до тех пор, пока давление не окажут на него самого".

Первый шаг, предлагаемый вице-президентом Канадского института по международным делам, состоит в демонстративном игнорировании западными лидерами церемонии "реинаугурации" Путина, которая состоится 7 мая: "Путин сделал себя парией, и обращаться с ним нужно соответственно".

О предложении автора использовать саммит G7 в качестве орудия воспитания мирового злодея уже говорилось.

"Разрабатывая дальнейшие меры воздействия, Запад должен проявлять мудрость, — читаем в статье Колина Робертсона. — Он должен противостоять путинскому режиму, но не российскому народу. Нельзя ни отзывать из Москвы своих послов, ни высылать российских. Подобная старомодная тактика лишает лидерства наших наиболее опытных дипломатов в момент, когда нам нужны их советы и их работа на местах, призванная избежать взаимного непонимания и опасной эскалации".

"Кроме того, нельзя вводить санкции, затрагивающие культурный, образовательный и научный обмен с русскими. Деятели этих сфер зачастую являются критиками режима. Мы должны вдохновлять их, демонстрируя альтернативу и знакомя с жизнью в наших либеральных демократиях". Автор считает, что канадским научным заведениям стоило бы вновь присоединиться к работе Международного института прикладного системного анализа (IIASA). Созданный сразу после Карибского кризиса, этот институт стал совместной инициативой советских и американских ученых в области научного сотрудничества. Автор считает, что IIASA, чей головной офис находится в Вене, проделал "великолепную работу" в период холодной войны, выстраивая мосты между странами и помогая решать глобальные проблемы.

"Наиболее разумные санкции в наш цифровой век состоят в том, чтобы поставить под удар кошельки клептократов, лишая их возможности убежища. Запретите им въезд на Запад. А для того, чтобы они почувствовали удар, не выезжая из своей страны, запретите их женам и детям делать покупки, учиться и работать на Западе". В качестве уже предпринятого шага в этом направлении автор статьи в The Globe and Mail называет "акт Магницкого", который неплохо было бы принять парламентам стран-союзниц.

И в заключении заявляет: "Путин стремится создать пророссийский блок государств бывшего Советского Союза. В экономической и военной сфере он хочет привязать их к России. Вторжения в Грузию, Молдавию и на Украину, равно как и сирийская интервенция, ставят целью нарушить сложившийся после холодной войны порядок, базирующейся на определенном наборе правил. Путин игнорирует границы и вмешивается в процесс выборов в либеральных демократиях. Он использует силу — традиционную, химическую и цифровую — для взятия реванша. Проблемы, созданные Путиным, необходимо обсудить на встрече G7 в Квебеке. Будучи принимающей стороной, Канада должна выступить с идеями стратегического характера. В мире так много беспорядка, что мы не можем скатываться к новой холодной войне".

С последним предложением трудно поспорить.

Время жесткого сценария

Газета The New York Times опубликовала статью обозревателя Уильяма Бернса "Путин переоценил себя", начинающуюся с напоминания о том, что в ответ на отравление ядом бывшего российского разведчика и его дочери в Великобритании 27 стран выслали более 150 российских дипломатов.

У автора статьи, как и у его коллеги из канадской газеты, нет ни тени сомнения в том, что это злодеяние было совершено по личному распоряжению российского лидера.

Уильям Бернс предлагает свои формы борьбы с Владимиром Путиным, но перед этим он задается вопросом: расстался ли Дональд Трамп с иллюзиями о возможностях "большого торга" с путинской Россией? Наступает ли эпоха более трезвой и долгосрочной политики?

"Путин гордится способностью вести успешную игру, имея на руках плохие карты", — пишет Бернс. Из его статьи можно сделать вывод, что автором наблюдения по поводу "плохих карт" является сам российский президент.

"Путин считает, что располагает широкими возможностями переигрывать противников за рубежом и цементировать свои позиции дома. Для этого он использует асимметричные приемы, опираясь на темное искусство набега, на умение использовать в своих интересах уязвимость открытых обществ, подчеркивая преимущества своего, закрытого, — пишет Уильям Бернс. — Приемы Путина постоянно совершенствуются. Он имел возможность испытать их в зонах своих особых интересов, самой заметной из которых стала Украина. Атака против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии демонстрирует очередной классический прием гротескной игры Путина. Это достаточно ясный месседж политическим оппонентам: протест может дорого обойтись. Это также сигнал соперникам на Западе о том, что Путин всегда готов атаковать и уверен в своей безнаказанности".

Однако возможности злодея не безграничны. С точки зрения автора статьи в The New York Times, наиболее уязвимой стороной российского лидера является его "дипломатическое одиночество". "У него и близко нет той сети альянсов и партнерств, которые есть у Соединенных Штатов. Хотя деятельность в рамках коалиций почти всегда выстраивается медленнее и тяжелее, результаты этой деятельности, как правило, имеют более продолжительный характер, и такая деятельность более эффективна". Поэтому Бернс считает крайне важной работу с государствами-союзниками США и с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для ответа на "несерьезные отказы Путина признать вину".

Автор считает, что Америка и союзники показали свою способность согласованно работать, введя "болезненные санкции после путинского вторжения в Украину". Теперь, уверен Уильям Бернс, наступил момент еще крепче завинтить гайки, полностью реализовав пакет антироссийских санкций, одобренных конгрессом прошлым летом, и тесно сотрудничать в этом направлении с партнерами США.

"Проект "Сделаем Россию великой" является одним из методов обогащения Путина и его дружков-капиталистов, — пишет американский аналитик. — И в этом еще одна его слабая сторона. Многие страны долгое время способствовали обогащению узкого круга коррумпированных приближенных Путина. Этому необходимо положить конец".

"Следующим логичным шагом после высылки дипломатов должна стать такая же скоординированная кампания, которая ударит по кошелькам кремлевской элиты. Для некоторых экономик, включая нашу, это не будет безболезненным. Однако этот шаг станет сигналом о том, что иметь бизнес с вышедшей за рамки Москвой больше нельзя и что могут последовать новые, более резкие шаги. Ведь Путин понимает, что без прямых иностранных инвестиций его экономику быстро постигнет коллапс", — пишет обозреватель The New York Times.

С его точки зрения, поддержанная европейскими странами дипломатическая акция Америки была успешной. "Динамичная дипломатия все еще служит инструментом воздействия, — считает Уильям Бернс. — Однако сейчас наступает черед жесткого сценария. Путин прав в том, что в наших руках более крупные козыри. Просто до сих пор мы играли слишком беспорядочно".

Доказательства под горой обвинений

Когда знакомишься с представлениями о политической реальности авторов ведущих мировых газет, которые в России называют английским словом "мейнстрим" (mainstream), на память приходит фраза Сталина, обращенная к высокопоставленному чиновнику, пожаловавшемуся вождю на то, что обласканные советской властью писатели пьянствуют, предаются разврату и, страшно подумать, в частных разговорах высказывают антисоветские мысли. Вождь ответил философски: "Других писателей у меня для вас нет". А для читателей The New York Times и не только — нет других журналистов и аналитиков.

Это, конечно, не значит, что альтернативные точки зрения не высказываются вовсе. Они звучат в социальных сетях и на "нонконформистских" медиаплощадках, и хотя ряды читателей последних несопоставимы по численности с аудиторией ведущих газет, "рукописи не горят". Особенно в цифровой век.

Одним из таких ресурсов является созданный профессором экономики Университета Оттавы Мишелем Чоссудовски портал GlobalResearch.ca, имеющий несколько языковых версий и привлекающий авторов со всего мира.

Вот что пишет один из постоянных авторов GlobalResearch. ca, житель Хьюстона Масуд Найери (Massoud Nayeri) в статье "Высказываться против войны и говорить правду чревато последствиями": "Наиболее боеспособные подразделения НАТО вовлечены в предвоенную "игру обвинений" против России. Официальная версия гласит, что Путин лично распорядился убить бывшего шпиона и его дочь с помощью российского нервно-паралитического яда Novichok. Британские детективы обнаружили высокую концентрацию яда у входной двери дома жертв. Одновременно с этим они сообщают, что состояние здоровья Юлии Скрипаль улучшается, хотя она пока еще не может общаться со следователями.

Однако следователи до сих пор не предоставили поддающиеся проверке доказательства или разумные мотивы того, почему за этим злодейским актом может стоять Россия. Они согласны в одном — в том, что "вероятность этого высока" и что Россия могла пойти на такой шаг просто потому, что больше никто на подобное не способен. Другими словами, их доказательства погребены горой обвинений".

…Не так давно автор этой статьи побывал на круглом столе в Совете Федерации, который вел сенатор Алексей Пушков. Оценивая современные тенденции в мировом информационно-пропагандистском пространстве, Пушков приводил пугающие исторические аналогии. По его мнению, развернутая против России информационная война является "калькой" информационной политики США в отношении Ирака, Ливии, Сирии, где все закончилось прямым военным вмешательством. При этом вина режимов, подвергнутых вначале информационной атаке, а затем вооруженной агрессии, не была доказана, что сегодня мало кого занимает, так как дело сделано. Формулу этой стратегии Пушков формулирует так: "Интенсивность пропагандистской кампании перекрывает необходимость доказательств". Согласитесь, что эта формулировка очень созвучна последней фразе американского автора канадского интернет-издания.

Автор также задается вопросом: что дальше — чем завершится эта игра?

"В то время как лидеры западных демократий, ведущие антироссийскую кампанию, товарищески похлопывают друг друга по спине, они недоумевают по поводу того, как далеко стоит им заходить. Для разных стран НАТО, демонстрирующих антироссийское единство, последствия кризиса также будут разные. Это обстоятельство делает их единство шатким и недолговечным. Германия уже задает вопросы Великобритании и Америке по поводу конкретных доказательств причастности Москвы к токсической атаке в Солсбери".

"Логическим завершением англо-американской кампании против России является военный конфликт", — пишет автор-алармист, хотя и не настаивает на этом фатальном сценарии.

Вместо этого он обращает внимание на то, что называет "призраком цензуры". Те, кто сегодня выступает против войны и высказывает правду, становятся объектами преследования, а в будущем они станут жертвами безосновательных обвинений, считает автор статьи, опубликованной порталом GlobalResearch. ca. В качестве подтверждения своего мрачного прогноза он приводит недавнее решение правительства Эквадора изолировать от окружающего мира и лишить права на визиты близких укрывающегося в посольстве этой страны в Великобритании редактора WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Автор называет это "сигналом тревоги для всех свободомыслящих" и заключает: "Активисты движения за мир и демократы всех стран должны объединиться против цензуры и войны независимо от их идеологии".

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