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Автор Василий Амирджанов

Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова

Мир » Северная Америка » США и Канада

За последние лет десять чего только ни наблюдал в информационном пространстве. Обратил внимание на сообщение, что государственный департамент США и Белый дом солидарны в вопросе встречи президента страны с руководством Ирана.

Трамп может потерять контроль над силовиками. 390340.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Казалось бы, порадоваться новости, что хотя бы какие-то государственные структуры США в чем-то пришли к единому мнению. На самом деле, когда читаешь такое новостное сообщение, возникает ощущение воплощения шутки из одного старого французского комедийного фильма: "Один за всех и каждый за себя!"

Бесчисленное количество спецслужб США, внешнеполитическое ведомство, министерство обороны и некоторые другие структуры с момента начала охоты на Трампа стали выступать как самостоятельные единицы.

И президент им не указ, и в парламенте они теперь самостоятельные игроки. Осталось только дворникам объявить о вмешательстве в их внутренние дела русских хакеров и критиковать какой-нибудь "Вашингтон-водоканал" за связи с Москвой.

В истории случались коллизии с двоевластием, но то, что демонстрирует американская политическая и административная элита, уже даже не вписывается не только в приличия, но и в подобие наличия чувства самосохранения государства.

В такие моменты я вспоминаю 90-е годы в России. Министры не сильно заморачивались высказыванием консолидированной позиции. Каждый был сам себе столыпиным и ришелье. Мэр, который, по идее, должен был заниматься городом, быть муниципальным завхозом, делал политические заявления по международной повестке.

Настало время, и, видимо, бумеранг европейских ценностей угодил прямиком в самое уязвимое место американской государственности. Все-таки не самые умиротворяющие ощущения вызывают новости из ядерной державы, что правая и левая руки внезапно согласились с головой.

В этой связи, вполне логично, что президент США, главы Пентагона и госдепа постоянно меняют "показания" и изворачиваются. Создается впечатление, что каждый сам по себе. Понятно, что они вертятся, как флюгер, не от хорошей жизни. Внутриполитические условия требуют соревнований на публике в трамвайном хамстве в отношении России и других государств, включая и союзников самих США.

Дипломаты деликатно это называют разрушением системы доверия. Так как я не исповедую химеру толерантности ни в какой ее чудовищной форме, то назову по-русски — бардак. Бардак обмана.

Арнольд Шварценеггер правильно разглядел обобщающий образ вареной макаронины. Не деликатно, но в сущности — по делу. Вот это уважаемое мучное изделие сейчас стало практически символом ерзающей на сковородке русофобии американской государственной машины.

Это же катастрофа, если вдруг высказать что-то разумное по поводу русско-американских отношений вопреки базарному тренду. Даже если в интересах самих США, то все равно — предательство, абсурд и русские хакеры.

Так было во времена агонии Российской империи, когда начался развал русской армии. Единоначалие было разрушено болтовней убежденных либералов того времени, которая привела в конечном счете к развалу государства, повторной смене власти в стране и кровавой Гражданской войне.

Мыслимо ли, чтобы МИД и администрация руководителя государства выдавали как событие, заслуживающее специального заявления пресс-службы, то, что они согласились с мнением президента страны? Отныне это международная новость. Свершение. И как договариваться с государством, где у каждого политического чебурашки свой крокодил гена?

Завтра американские силовики решат, что им можно игнорировать своего верховного главкома, потом отберут ядерную кнопку и устроят праздник непослушания. Все может быть. Там, наверное, уже и черт не шутит, потому что сбывается.

Я не завидую русскому МИД, не завидую президенту России, которому приходится встречаться со своим американским коллегой, как с солдатом в самоволке. Когда Дональду Трампу приходится оправдываться, что он не вел себя на встрече с Владимиром Путиным как Никита Хрущев на трибуне ООН с ботинком в руке, невольно и по-человечески сочувствуешь американскому лидеру.

Иногда даже хочется подсказать Трампу варианты отмазок. В армии, когда никакие талантливые идеи не приходили в голову, чтобы оправдать свою временную недоступность для отцов-командиров, срабатывало надежное: "Я был в туалете!"

Американскому президенту сложнее. У него даже переводчики под колпаком у прокурора Мюллера. Запись в анкете "В порочащих связях замечен не был" ему, конечно, пока не подпортили. Правда, кто его знает, что еще придет в голову креативной группе, занимающейся бессознательной дискредитацией государственной системы США.

В какой-то момент госдеп или того хуже — армия и спецслужбы взаправду поверят в свою самостоятельность и решат от слов перейти к делу. Русофобия как аналог 58 статьи советского УК уже взята на вооружение. По ней они и статую Свободы заставят признаться в связях с Кремлем. Пришьют дело о вмешательстве в выборы движениями руки с факелом и прямиком в Гуантанамо.

22 мая 2019 года исполнится 70 лет с начала преодоления клинической русофобии времен маккартизма. Тогда с криком "Русские идут!" бывший министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна психиатрической больницы.

Говорят, что в Соединенных Штатах по-прежнему сильна клиническая психиатрия. Это обстоятельство внушает надежду, что и нынешняя пандемия отступит. Солнце останется таким же ярким, трава зеленой, а в государственной системе США шаловливые руки снова подчинятся голове, чтобы себя и окружающих не поранили.

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