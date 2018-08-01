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Автор Станислав Варыханов

В США предложили дружить с Россией против Китая

Мир » Северная Америка » США и Канада

Обозреватель американского консервативного издания предлагает дружить с Россией против Китая. Этим он оправдывает политику Трампа, называя ее "пророссийской".

Американский портал с репутацией консервативного Breitbart.com опубликовал исследование аналитика, печатающегося под псевдонимом Virgil (Вергилий) "Противоречивая политика президента на российском направлении: хорошим парням грозит поражение, когда объединяются плохие". В отличие от подавляющего большинства американских обозревателей, Вергилий не обвиняет Дональда Трампа в предательстве, а предлагает взглянуть на его российскую политику через призму обостряющегося конфликта между США и Китаем и совершает исторический экскурс в период Второй мировой войны, когда Америка и Великобритания были союзниками сталинского СССР.

"Президент Соединенных Штатов попал под огонь критики за близость с Россией, каждый день он подвергается атакам за помощь этой стране, переживающей кризис, — пишет Virgil. — Однако президент, рожденный и воспитанный как состоятельный житель Нью-Йорка, упрямо продолжает вести пророссийскую политику". Последнее, на мой взгляд, звучит чересчур оптимистично. Однако давайте слепо доверимся автору, выступающему в популярном среди американских правых изданий под скромным ником Вергилий.

"Вам это ничего не напоминает?" — спрашивает он читателей. И подсказывает: "Взгляд в историю, а конкретно — анализ выбора, сделанного Франклином Рузвельтом в 1941 году, поможет разобраться в происходящем сегодня".

"В начале 1940-х годов Дядя Сэм и Русский медведь нашли общий язык на фоне небывалого кризиса. Их отношения были крайне нестабильными, однако благодаря их сотрудничеству были спасены Америка и весь мир.

23 августа 1939 года нацистская Германия и советская Россия заключили договор — так называемый "пакт Молотова-Риббентропа". Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина было трудно назвать друзьями, они даже никогда не встречались друг с другом. Однако их договор имел принципиальную важность, поскольку позволял обоим диктаторам осуществлять завоевательные планы.

Можно догадываться, какой представлялась геополитическая ситуация в 1939 году из Лондона и Парижа: зловещие диктаторы Гитлер и Сталин, обладающие огромными армиями и обуреваемые жаждой завоеваний, объединились. С точки зрения либеральной демократии, худшее трудно было представить: возможности объединивших усилия плохих парней многократно превосходили возможности парней хороших", — читаем в статье.

Virgil пишет, что для того, чтобы обеспечить защиту Великобритании, Черчиллю предстояло сделать выбор: он не мог противостоять одновременно двум диктаторам. И если Гитлер был фигурой полностью враждебной, то Сталина теоретически можно было сделать другом. Это вынудило Черчилля выступить со знаменитым заявлением: "Если бы Гитлер вторгся в ад, то я, по крайней мере, благожелательно отозвался бы в палате общин о сатане".

Что касается американского президента Рузвельта, то для него перспектива войны с Германией была еще более очевидной, "нравилось ему это или нет", пишет Virgil. "В 1940 году было непонятно, выживут ли Соединенные Штаты как свободная страна, не говоря уже о том, выйдет ли Америка из Второй мировой войны страной-победительницей. Рузвельт осознавал, что Америка должна была делать нечто большее, чем просто ждать горькой участи. В июне 1940 года, когда нацисты вошли в Париж, Рузвельт выступил в Университете Вирджинии, сказав: "Некоторые американцы все еще пребывают в заблуждении, считая, что Соединенные Штаты могут оставаться одиноким островом в мире, где торжествует философия силы", — цитирует автор слова президента Рузвельта, добавляя, что годы спустя стало известно о том, что Гитлер вынашивал планы нанести удар по США на территории самой страны.

Параллель с днями сегодняшними для автора очевидна: "Одной из веских причин, заставляющей президента Соединенных Штатов рассматривать возможность сотрудничества с Россией (не важно, насколько отвратителен царящий в ней режим), является перспектива выстраивания коалиции против более серьезной угрозы. В 1941 году такую угрозу представляла нацистская Германия, в 2018 году это Китайская Народная Республика".

Virgil расстроен тем, что американцы чересчур медленно осознавали масштабы исходящей от Китая угрозы. Он напоминает заявление Билла Клинтона о "конструктивном стратегическом партнерстве" с Китаем, а также о том, что не только Клинтон, но и Буш-младший, и Барак Обама выступали за более широкую "свободную торговлю" с этой страной.

Однако в последние годы американцы "проснулись", считает аналитик портала Breitbart. com. В ходе избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп обвинил Китай в "изнасиловании" США в сфере торговли, а сегодня между Америкой и Китаем идет настоящая торговая война. "На самом деле, не только Америка, но и весь мир встревожен быстро растущей военной, экономической и геополитической мощью Китая", — пишет автор. Он цитирует слова директора ФБР Кристофера Рэя о том, что если русские являются всего лишь "агрессивными игроками" на мировой арене, то китайцы представляют для Соединенных Штатов реальную угрозу.

Альянс США и России против Китая возможен еще по одной причине: "Русские всегда с подозрением относились к Китаю. Эти страны являются естественными соперниками за господство в Евразии. Их история сопровождалась бесчисленными войнами и стычками на приграничных землях, последняя из которых произошла в 1969 году. Китайцы считают обширную часть российских территорий своей, солидный отрезок того, что русские называют Сибирью, китайцы именуют Верхней Манчжурией".

"Для США возможно и желательно заручиться поддержкой России в политике сдерживания Китая. Если же подобный санитарный кордон не будет выстроен, и Россия "соскользнет" в орбиту китайских интересов, то такой сценарий будет крайне плохим для Соединенных Штатов. Перспектива объединения Евразии под знаменем антиамериканизма — откровенно пугающая", — заключает аналитик портала Breitbart. com.

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Темы США СССР Китай Россия Германия Иосиф Сталин Дональд Трамп Адольф Гитлер Уинстон Черчилль Франклин Рузвельт Вторая мировая война
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