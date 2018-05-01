Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"

Американский экономист Пол Крейг Робертс в 2013 году специально для "Правды.Ру" написал статью о современном НАТО, которое США активно используют в своих целях и интересах. По мнению Робертса, Вашингтон уверенно ведет мир к Третьей мировой войне. Насколько справедливыми являются оценки и выводы экономиста спустя пять лет?

Создание Североатлантического альянса было бессмысленным

НАТО существует на этом свете слишком долго. Организация Североатлантического договора была создана 4 апреля 1949 года как оборонительный союз, чьей задачей было защищать Западную Европу в случае советского вторжения. Первый генсек НАТО заявлял, что организация была сформирована для того, чтобы "сдерживать проникновение русских в Западную Европу и Америку".

И создание НАТО было этаким первым действием, первым актом в холодной войне. Причем тогда не было никаких доказательств того, что Советский Союз намеревается напасть на Западную Европу. Вспомнить хотя бы отказ Сталина поддержать локальные коммунистические мятежи в Греции в 1948 году. Однако президент США Гарри Трумэн и его советники расценили греческие восстания как часть советского плана по мировому господству. Точно так же были впоследствии расценены и подобные мятежи во Вьетнаме.

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Я считаю, что у Сталина на тот момент вообще не было никаких планов относительно мировой революции. Этот проект был предан забвению тогда, когда Сталин уничтожил сторонника мировой революции Льва Троцкого. Сам же вождь был сторонником "революции в одной стране". Однако представление о том, что СССР готовит масштабный проект под названием "мировая революция", прочно укоренилось в США, начиная правлением Трумэна и заканчивая правлением Рейгана.

Культивирование этого мифа, пропаганда "красной угрозы" были очень выгодны военно-промышленному комплексу США. Обратите внимание, что с распадом Советского Союза Вашингтон отыскал новую угрозу — исламистский терроризм. И все это опять для увеличения военного бюджета и ущемления гражданских свобод в США. Однако очевидно, что террористы с садовыми ножницами пугают американцев больше, чем Советский Союз с ядерным оружием.

Но вернемся к 1949 году. Для Советского Союза, у которого не было никаких военных замыслов в отношении Западной Европы, создание НАТО было подобно блокадному кольцу. Ответом Сталина стало заключение Варшавского договора с Восточной Европой в 1955 году — спустя шесть лет после образования НАТО. И надо сказать, что Варшавский пакт был тотчас же искажен сторонниками холодной войны: они это все представили как доказательство военных планов Советского Союза в отношении Европы.

В те дни американские новостные издания пестрили картами войск Варшавского пакта, выстроенных против войск НАТО. И преимущество советских войск довело президента Эйзенхауэра до отчаяния, особенно когда политик стал подсчитывать финансовые затраты. При этом до сих непонятно, были ли цели НАТО соизмеримы с риском, то есть стоила ли игра свеч.

Расширение НАТО на восток

В любом случае НАТО после распада СССР утратило всякий смысл своего существования. Сегодня эта организация существует по инициативе Вашингтона и лишь благодаря его поддержке. США, по сути, возглавили НАТО и преобразовали его в военный альянс, который помогает Штатам вести войны за мировое господство. Причем речь идет не просто о существовании и функционировании, но и о расширении географических границ блока.

Режимы Клинтона и Джорджа Буша-младшего привлекли в НАТО государства бывшего соцлагеря, а также республики бывшего СССР — Венгрию, Чешскую Республику, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Словению, Словакию, Болгарию и Румынию. Сейчас Барак Обама работает над тем, чтобы в НАТО вошли две бывшие советские республики — Украина и Грузия.

Российские власти понимают, что расширение НАТО привело к созданию вокруг РФ своеобразного блокадного кольца. И эта мощная и дерзкая блокада России со стороны Вашингтона и натовских стран-марионеток усугубляется размещением ракетных баз на территории стран бывшего Варшавского договора. Назначение этих баз заключается в фактической нейтрализации российских средств ядерного устрашения. Ведь никто не верит в заявления Белого дома о том, что системы ПРО на границе с Россией направлены против Ирана.

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Конечно, Россия — это не Советский Союз, тем не менее страна обладает достаточным количеством ядерного оружия и средств его доставки, чтобы разрушить Западную Европу и Америку. При всем при этом возникает множество вопросов. В чем смысл того, чтобы быть слугой США и противником России? Неужели какие-то там цели соизмеримы с риском ядерной войны? Зачем Вашингтону до предела накалять отношения с Москвой? Ответ опять же прост: обязательства Вашингтона перед военно-промышленным комплексом ценнее жизни и безопасности. Пока есть "оружейное лобби" США, американцам все время будет недоставать врагов. Ведь стоять на страже безопасности Америки — это очень выгодный бизнес.

НАТО как орудие внешеполитической борьбы

Здесь надо сказать, что НАТО — отличное орудие Штатов во внешнеполитической борьбе. Вспомним хотя бы события в Югославии, Косово… В 2001 году Вашингтон сделал вид, что атаки 9 сентября были делом рук афганских исламистов и заставил НАТО прибегнуть к пятой поправке Устава. В этой поправке говорится о том, что если атаке подвергся хоть один член организации, то это означает, что атаке подверглись все страны-участницы блока. И вот под этим соусом на подмогу Вашингтону пришли все страны НАТО. Как итог — вторжение в Афганистан и война…

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В 2011 году режим Обамы использовал альянс, чтобы свергнуть правительство Ливии. Сейчас США пытаются втянуть альянс в конфликт с Сирией…Также памятна августовская война 2008 года, когда Грузия (по наущению Вашингтона) атаковала российские миротворческие войска и мирное население Южной Осетии. Однако тогда США недооценили силы и возможности России.

Без НАТО Соединенные Штаты бессильны

В настоящее время Вашингтон пытается протолкнуть Грузию в НАТО, которая, кстати, значительно удалена от Северной Атлантики. Но это нисколько Соединенные Штаты не смущает, ведь главное — цель: членство в НАТО сделает Грузию подконтрольной территорией США, а также станет серьезным устрашающим фактором для России.

Надо сказать, что именно НАТО развязывает Вашингтону руки и позволяет ему вести себя дерзко и агрессивно. Без натовского прикрытия и без натовских баз США превратились бы из решительного агрессора в дружелюбного соседа. В настоящее время Штаты пытаются объединить военные силы 27 стран Североатлантического альянса в такую единую и личную армию Вашингтона. За примерами далеко ходить не надо: так, испанские морские суда оснащены американскими системами вооружения, такими как Иджис, и включены в состав американских вооруженных сил по принципу "взаимодействия между странами-членами НАТО". Другими словами, европейские правительства теряют контроль над собственными вооруженными силами, которые все больше и больше теряют способность осуществлять свою деятельность вне натовской структуры.

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Виды на Японию

Еще один масштабный проект Соединенных Штатов — включение в состав Североатлантического альянса Японии. Все это, по-видимому, направлено на устрашение Китая. 15 апреля (тогдашний - прим.) генсекретарь НАТО Расмуссен и японский премьер-министр Абэ подписали Совместную декларацию о сотрудничестве. В декларации провозглашается, что Япония и НАТО разделяют одинаковые вызовы безопасности и объединены едиными ценностями.

Однако содержание НАТО, расширение блока — удовольствие не из дешевых. Подобные расходы особенно бьют по европейским странам, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Европа не может позволить себе воевать в интересах Вашингтона на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и Азии. При всем при этом безработица и бедность растут, а власти европейских государств продолжают свои военные авантюры, да еще, по сути, в чужих интересах. А Вашингтон тем временем уверенно держит курс на Третью мировую войну.

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