Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор о РСМД слишком долго"

Администрация президента США Дональда Трампа заявила 1 февраля, что Соединенные Штаты снимают с себя ограничения по договору о контроле над ядерным оружием средней дальности с Россией. США начнет процесс выхода из договора о РСМД практически сразу, со 2 февраля. При этом Трамп заявил, что в решении США выйти из договора РСМД виновата Россия.

"Россия безнаказанно нарушала договор слишком долго, тайно разрабатывая и принимая на вооружение запрещенную ракетную систему, которая представляет прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", - заявил Дональд в Трамп.

Договор о РСМД, подписанный в 1987 году, оставался центральным документом по контролю над ядерным вооружением двух супердержав со времен холодной войны. Многие полагают, что конец эпохи договора РСМД означает негласное начало новой гонки вооружений.

В субботу США приостановят свои обязательства по договору, что означает, что Вашингтон будет освобожден от своих ограничений по данному документу и сможет приступить к испытаниям и развертыванию ракет, которые были ранее запрещены пактом. Процесс выхода из договора займет приблизительно шесть месяцев.

"США полностью соблюдали договор на протяжении более 30 лет, но мы не будем ограничены его условиями, в то время как Россия сообщает нам ложную информацию о своих действиях. Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.

Представители НАТО ранее заявляли, что, если Москва не уничтожит все новые ракетные системы, которые, как настаивает Вашингтон, нарушают договор о РСМД, то Россия будет нести полную ответственность за прекращение его действия.

Вашингтон "будет продвигаться вперед в разработке наших собственных вариантов военного реагирования, и мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию любых военных преимуществ, которые она может получить в результате своего незаконного поведения," - заявил Трамп.

Выход США из договора о РСМД ожидали уже несколько месяцев. Этот документ стал первой мерой контроля над вооружениями, который запретил целый класс оружия: крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров.

Официальные лица США также выразили обеспокоенность тем, что Китай, который не является участником договора 1987 года, получает значительное военное преимущество в Азии, размещая в регионе большое количество ракет, дальность действия которых превышает установленные договором значения. Следовательно, выход США из договора о РСМД позволит администрации Трампа противостоять Китаю, но пока остается неясно, как именно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в начале декабря 2018 года, что Вашингтон даст Москве 60 дней для того, чтобы рассмотреть вопрос о соблюдении договора. Этот срок истекает 2 февраля 2019 года, и администрация США полагает, что усилия по выработке соглашения о соблюдении договора потерпели неудачу, поэтому соблюдение условий договора будет приостановлено.

На переговорах, которые состоялись на этой неделе в Пекине, США и Россия не достигли прогресса в своем споре по поводу соблюдения условий договора. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил после переговоров в Пекине: "К сожалению, прогресса нет. Позиция американской стороны очень жесткая и звучит, как ультиматум". Тем не менее, добавил он, Москва по-прежнему готова искать решение, которое могло бы сохранить договор в силе.

Вывод США из договора о РСМД повышает вероятность дальнейшего ухудшения американо-российских отношений, которые уже находятся на крайне низком уровне. Эксперты по ядерному оружию Фонда Карнеги за Международный мир заявили на этой неделе, что, хотя нарушение Россией договора о РСМД и является серьезной проблемой, но выход США из него будет контрпродуктивным при нынешних обстоятельствах и приведет к ракетной гонке вооружений между странами.

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