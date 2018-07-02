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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Мир » Северная Америка » Новости Мексики

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место".

Как Мексика будет
Лопес Обрадор Фото: vybory-91.livejournal.com

Как он это будет делать?

1 июля на всеобщих выборах Андрес Мануэль Лопес Обрадор, или, как его называют в стране по заглавным буквам, AMLO получил 53 процента голосов избирателей и выиграл выборы президента в первом туре. Он победил кандидата от правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Хосе Антонио Мида, а также Рикардо Анайя, который был выдвинут коалицией "Гражданский фронт за Мексику". Отрыв от ближайшего соперника составил более чем 20 пунктов.

Это сенсационнный результат, учитывая, что Обрадор баллотируется уже в третий раз с 2006 года и каждый раз от победы его отделяли немногие проценты. Левые также добились беспрецедентного регионального успеха на выборах губернаторов, взяв шесть из девяти губернаторских постов. Впервые женщина, Клаудия Шейнбаум, 56-летний ученый и верный соратник AMLO, возглавит столицу Мехико с населением более 20 миллионов жителей.

Большинство в нижней палате парламента и половина в сенаторском корпусе позволят Обрадору принимать изменения в Конституцию. Главные проблемы страны — насилие на улицах, коррупция во властных структурах и предательство Дональда Трампа, которого Обрадор пообещал "поставить на место" в плане причинения убытков экономике торговыми пошлинами, строительства пограничной стены "за счет Мексики" и причисления мексиканцев к преступникам.

Победа AMLO интересна тем, что Мексика демонстрирует поворот влево, тогда как вся в целом Латинская Америка уходит вправо. Поражение левых сил в Аргентине, Бразилии, Чили, кризисы в Венесуэле и Никарагуа развалили прежде компактный континент и его интеграционные проекты. О ситуации в Мексике "Правде.Ру" рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАН, председатель научного совета Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

— В чем причины победы Обрадора?

— Лопес Обрадор, по мнению многих наблюдателей, на прошлых выборах не выиграл из-за махинаций при подсчете голосов. Он был успешным мэром мегаполиса Мехико и показал, что умеет работать. Причин его победы три.

Первая - эрозия престижа действующего правительства ИРП и ее президента Энрике Пенья Нето ввиду фантастического размаха коррупции и преступности.

Вторая - Лопес Обрадор сумел в этот раз продемонстрировать куда более спокойный примирительный тон. Он не перестал быть левым, но он, скорее, левый образца бразильских президентов Лулы да Сильва, Дилмы Руссеф и чилийского Мишель Бачелет. Это никакой не Николас Мадуро и не Уго Чавес, хотя его пытаются с ним сравнить. Одна из трех партий коалиции отнюдь не левая, а консервативная евангелическая партия "Социальная встреча" с очень радикальной антиамериканской внешней политикой, но при этом очень консервативная во внутренних вопросах. Он сумел ее привлечь в коалицию и за счет этого обеспечил рост популярности в северных штатах Мексики.

И третья — Лопес Обрадос стал символом надежды на то, что можно жить как-то иначе. Он давно говорил, что действующее правительство не будет хорошим. Он оказался прав в том, что коррупция — главная проблема страны. И очень важно, что его с ней не увязывают. Не сработала и страшилка, что он связан с русскими. Лопес Абрадор с юмором обыграл этот момент. Он назвал себя "Андресом Мануэловичем" и снял видео, где он стоит в порту Веракрус и ждет русскую подлодку с золотом. Этот ролик набрал сотни тысяч просмотров…

— Это означает, что американцы перестали вмешиваться в выборы?

— Напрямую американцы в выборы не вмешивались и раньше, но поддерживали заинтересованных — прежде всего, Институционно-революционную партию, которая 70 лет контролировала страну.

Но в этот раз все уверенно предсказывали победу Лопеса Обрадора. Тот же "Голден Сакс Банк", "Форбс"… И прогнозы о том, что мексиканский песо упадет в цене, не оправдались. Наоборот, он подрос после известия о победе. Американцы, конечно, смотрят, что там происходит, и для них это важно.

Кстати, я думаю, что фактор Трампа сыграл на Лопеса Обрадора, потому что его нападки на мексиканцев очень сильно обострили националистические чувства в Мексике, а там все политики — разного уровня националисты. Лопес Обрадор это ясно артикулирует. И мы, вполне возможно, увидим идеологические стычки Дональда Трампа и Обрадора.

— Какую политику будет вести Обрадор в регионе Латинской Америки?

— Во внешней политике создания радикальных групп вроде ALBA (Боливия, Эквадор, Куба, Венесуэла, Никарагуа) от Мексики ждать не стоит. Возможно, Мексика в условиях кризиса в Бразилии попробует взять на себя роль одного из локомотивов в латиноамериканской интеграции. Ей уже на это намекают, и президент Боливии, и бывший президент Бразилии Дилма Руссеф, и в Перу об этом заговорили.

Мексика в начале XXI века отошла от Латинской Америки, сблизилась достаточно тесно с США. Сейчас она может сделать хороший шаг назад. Но вряд ли покинет Тихоокеанский альянс (Мексика, Чили, Колумбия, США). Он для нее своего рода спасательный круг, особенно если двусторонние отношения с США ухудшатся.

Резкого улучшения отношений с нашей страной я не ожидаю. У нас экономические отношения хорошие, но политически мы сами не будем туда активно лезть. Ну, было бы приятно, если бы, к примеру, Мексика вошла в число стран, которые в безвизовом режиме у нашей страны.

Напомним, Дональд Трамп одним из первых поздравил Лопеса Обрадора с победой. Ранее президент США дал распоряжение о строительстве пограничной стены между странами, чтобы препятствовать нелегальной иммиграции: "Между нами и Мексикой — нацией, преступный уровень которой является одним из наивысших в мире, — должна быть стена". Американский президент также заявил о возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой. Мексика также попала в число стран, для которых США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Газета Infobae.com подчеркивает, что одной из ответных мер Обрадора может быть прекращение "упорядочивания" нелегальной миграции в США через Мексику. Такой совместный проект, как "Южная граница", предусматривает обнаружение в Мексике и депортацию в свои страны мигрантов, пытающихся найти свое счастье в США. Также Обрадор может пойти на прекращение сотрудничества с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Это чревато лишением прибылей для многих американских "честных предпринимателей".

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Темы выборы Мексика Виктор Хейфец Лопес Обрадор
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Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

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