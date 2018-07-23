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Автор Антон Куликов

Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу

Мир » Северная Америка

Бывший посол США в России Майкл Макфол человек, явно не обделенный вниманием прессы. Его постоянно приглашают в качестве эксперта на телевидение, печатают в газетах, публикуют в онлайн-изданиях. Ну в самом деле, кого еще спрашивать, как не специалиста по российской действительности, о мотивации Путина и маневрах кремлевских стратегов?

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Майкл Макфол. Архивное фото

Особенно часто Макфол появляется в эфире телеканала MSNBC, где комментирует практически все, что хоть в малейшей степени касается России, а также президента США Дональда Трампа. Вообще говоря, в качестве эксперта экс-посол был приглашен NBCUniversal News Group еще в 2014 году. И в общем, пришелся ко двору — особенно после раскручивания скандала с "российским вмешательством".

Так что кого ж еще было позвать-то прокомментировать итоги саммита в Хельсинки, как не профессора Стэнфордского университета?

Тем более, что здесь затронуты интересы самого Макфола — он был назван в числе людей, которые российские правоохранительные органы хотели бы допросить по делу о махинациях финансиста Уильяма Браудера.

Начал, впрочем, Макфол с того, что выразил уверенность, будто "Россия ведет очень активную рекрутинговую операцию в США и мире".

"Она добирается до людей, которые симпатизируют ее политическим взглядам. И что касается политики, (бывший советник Дональда Трампа) Картер Пейдж симпатизирует российским взглядам, взглядам Путина.

Не хочу попусту гадать, является ли он агентом или нет. Это правовой вопрос. Вижу ли я в этом спланированную операцию российской разведки? Ответ: да", — сообщил Майкл Макфол.

Что удобно в такого рода заявлениях, так это то, что отвечать за свои слова нет никакой необходимости. Вижу спланированную операцию — да. Выяснится вдруг, что ничего за этим нет — ну так не владею секретной информацией, высказываю свою личную точку зрения.

Что касается дела Браудера, то изначально было понятно, что в Вашингтоне не пойдут на то, чтобы предоставить возможность допроса американских граждан. Понятное дело, что и от Москвы при таком раскладе любезности ждать не стоит. Но предложение Путина Трампу того же Макфола явно зацепила.

Нет, он уверен в том, что на допрос в Россию его не отправят. Однако повод для беспокойства все равно есть.

"Но вот что страшно. Есть такая организация, как Интерпол, которая может задерживать таких людей, как я. Книга Билла Браудера называется "Красный циркуляр" (Red Notice — список подозреваемых в

совершении преступлений). И он в течение уже многих лет испытывает на себе притеснения и угрозы со стороны российского правительства", — сказал Макфол.

Следует ли после этого заявления распустить Интерпол, поскольку он фактом своего существования заставляет испытывать чувство дискомфорта бывшего посла — вопрос открытый. Но претензии весьма интересны.

Браудера действительно несколько раз задерживали. Не так давно, например, в Испании. Но кроме самого факта пребывания в течение пары часов в полицейском участке ничем более серьезным для финансиста это не оборачивалось. А в Интерполе потом еще и чуть ли не извинялись, ссылаясь на ошибки и несогласованность действий. Так что преследования так себе.

Майкл Макфол не отрицает, что уже три десятка лет знаком с Уильямом Браудером. Но уверяет, что никаких дел с ним не делал. Хотя еще задолго до начала работы в Москве в качестве посла, он писал следующее: "Эта необузданная Россия уничтожила западные состояния и помешала инвестициям путем произвольного навязывания природоохранных постановлений, направленных против западных нефтяных

компаний, исключения иностранных участников из разработки газового месторождения Штокман и отказа во въезде в страну крупнейшему портфельному инвестору в российскую экономику, британскому гражданину Уильяму Браудеру…".

Напомним, чего собственно хотят от Макфола в России. По словам официального представителя генпрокуратуры Александра Куренного, под руководством Макфола в 2009–2010 годах компилировались докладные записки в госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Сергея Магнитского. Сам же экс-посол представляет дело так, будто его прямо из Стэнфорда собираются прямиком отправить в Gulag.

Вообще же, после отбытия из России Майкл Макфол полностью раскрыл талант пропагандиста. На дипломатическом поприще приходилось себя сдерживать, хотя иногда случались проколы. Но сейчас ничто не мешает ему разоблачать ужасы путинской России, в жертвы который мистер Макфол готов записать и себя.

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Темы Майкл Макфол Уильям Браудер дело Магнитского саммит в Хельсинки
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