2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет

Официальное заявление президента США Дональда Трампа о разгроме Исламского Государства* в Сирии на первый взгляд могло показаться заявлением о победе, которую Трамп достиг в его яростном противостоянии бессмысленным авантюрным войнам.

"Мы разгромили ИГИЛ* в Сирии - это моя единственная причина, по которой мы там находились," - написал в своем Твиттере Трамп не без оттенка триумфа. "После исторических побед в войне против ИГИЛ*, пришло время вернуть наших молодых людей домой!" заключил он.

Однако же, как признают многие американские эксперты, надеяться на скорый и быстрый вывод американских войск из Сирии не приходится.

Во-первых, США не разгромили ИГИЛ* - это сделала сирийская арабская армия при поддержке России, Ирана и Хезболлы. Во-вторых, вряд ли ИГИЛ* была единственной причиной, по которой США сохраняли свое военное присутствие в Сирии. Целью американских войск было поддерживать мятеж против правительства сирийского президента Башара Асада в Дамаске путем обучения и вооружения джихадистов, большинство которых были связаны с ИГИЛ*. Стоит также отметить, что в течение последних шести месяцев военные силы США в Сирии пытались противостоять влиянию Ирана.

И наконец, что немаловажно, США не сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Американские войска останутся там на неопределенный период времени, чтобы сделать Ракку эквивалентом Зеленой зоны в Багдаде. По официальным данным, в бывшей столице "Исламского государства"* находится 503 американских военнослужащих. По неофициальной информации, эта цифра приближается к 4 тысячам, что вдвое больше, чем то количество американских военнослужащих, которое Трамп планирует вывести из Сирии.

Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным. Дамаск сейчас находится на стадии консолидации. Россия, Иран и Турция в настоящее время работают по формированию комитета для разработки новой сирийской конституции.

На самом деле, официальное заявление Дональда Трампа о полном выводе американских войск из Сирии говорит о чем-то совершенно противоположном.

Трамп заканчивает свой второй год в должности президента. Картина на настоящий момент проста: Дональд Трамп может предлагать различные внешнеполитические инициативы, но Пентагон, Госдепартамент, разведывательный аппарат и все остальные департаменты, которые называют "глубинным государством", либо отложат, сделают с точностью наоборот, или же вообще не будут осуществлять то, что предлагает президент.

Сирия весьма показательный пример в этом отношении, и он один из многих. Трамп объявил в марте, что он выведет американские войска из Сирии, как только борьба с ИГИЛ* будет закончена. В сентябре Пентагон сказал "нет", поскольку силы США должны были остаться в стране до полного урегулирования кризиса. В Ракке был создан новый штаб, из которого силы США будут расширять "общий контроль, возможно, на неопределенный срок, на территории, составляющей почти треть Сирии" писала The Washington Post.

Так и прошел 2018 год для Трампа. У него очень мало хороших идей, и можно не сомневаться в том, что те люди, которые контролируют инициативы Трампа по внешней политике, заблокируют и другие его предложения, если они не будут соответствовать общепринятым правилам игры.

В декабре этого года Трамп жаловался на неконтролируемый бюджет Пентагона и пообещал сократить его, хотя и незначительно, с нынешних 716 млрд. долларов до 700 млрд. в 2020 финансовом году. "Я уверен, что когда-нибудь в будущем, президент Си Цзиньпин, я и президент России Путин начнем говорить о прекращении того, что стало неуправляемой гонкой вооружений. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов на это. Это безумие!" написал Дональд Трамп в Твиттере.

Несколько дней спустя президент Трамп встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и председателями комитета по вооруженным силам Палаты представителей и Сената. Сразу после этого Белый дом объявил о согласовании военного бюджета на 2020 год в размере 750 млрд. долларов. Таким образом, сумма бюджета повысилась почти на 5 процентов сразу в ходе всего лишь одной встречи.

Не стоит говорить и о том, что инициатива Трампа об улучшении отношений с Россией натолкнулась на мощное противостояние внутри США с самого начала. Его встреча на высшем уровне с Путиным в Хельсинки в июле вызвала еще большее недовольство, которое только усилилось после того, как Трамп предложил Путину посетить Вашингтон осенью. Над Трапом издевались все, кому не лень по поводу этого приглашения, включая директора национальной разведки Дэна Коутса. Логично предположить, что в 2019 году новой встречи на высшем уровне между президентами России и США не будет.

Трапу досталось и за его усилия по налаживанию отношений с ДПРК. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в мае установила рабочую связь между двумя странами. Это было огромным достижением администрации американского президента.

Но американская пресса, тем не менее, стала неистово критиковать Трампа за то, что он не вернулся домой с подробностями о предстоящем ядерном разоружении Северной Кореи. СМИ стали в один голос трубить о том, что Ким водит Трампа за нос. В результате этой медийной шумихи, вторая встреча на высшем уровне между лидерами США и ДПРК, по-видимому, была вычеркнута с повестки дня Белого дома, несмотря на заявление Трампа в ООН о том, что лидеры встретятся снова "довольно скоро".

На основе всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что американским лидерам говорят о том, как нужно себя вести во внешней политике и какие решения нужно принимать, и при этом совершенно неважно, кто именно занимает пост президента Соединенных Штатов Америки.

По материалам zerohedge.com

*ИГИЛ, "Исламское государство" - террористические организации, запрещены в России

Фото: The US Army

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