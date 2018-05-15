Мирзиёев в США: создается триумвират против России?

Во вторник, 15 мая, начался трехдневный официальный визит президента Узбекистана в США. Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа. Американские СМИ отмечают, что США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства в двусторонних отношениях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото: ru.sputniknews-uz.com

Это будет не первая встреча узбекского лидера с главой Белого дома. Мирзиёев уже встречался с Трампом в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Саудовской Аравии. В сентябре 2017 года президент Узбекистана принял участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где также состоялась неформальная встреча лидеров США и Узбекистана.

В сентябре 2017 года американские и узбекские бизнес-структуры подписали в Нью-Йорке контракты на сумму почти в три миллиарда долларов. Было также принято решение об открытии в Нью-Йорке торгового дома Узбекистана "Узтрейд", а в Ташкенте — филиала Вебстерского университета, который станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского вуза.

"Мы с нетерпением ожидаем исторический визит президента Мирзиёева в Вашингтон, который ознаменует начало новой эры стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном, — говорится в заявлении госдепартамента США. — Визит углубит двусторонние отношения с учетом широкого спектра обоюдных приоритетов, таких как укрепление региональной безопасности, торговли и экономического развития региона, а также роли Узбекистана в Центральной Азии и поддержки им усилий США в Афганистане".

В Вашингтоне рассчитывают также, что саммит лидеров США и Узбекистана укрепит "шестисторонний формат переговоров США и бывших советских республик Центральной Азии" и позволит США и Узбекистану конструктивно взаимодействовать в рамках этого механизма по "спектру вопросов, включая Афганистан".

Наблюдатели отмечают, что Мирзиёев стал вторым после Нурсултана Назарбаева лидером региона Центральной Азии, получившим благословение Дональда Трампа на создание альянса на двусторонней основе. Напомню, лидер Казахстана побывал в Вашингтоне с визитом в январе этого года. И сразу после визита он отменил визовый режим для граждан США, посещающих Казахстан. Кроме того, он разрешил Пентагону использовать базы ВМС Казахстана Курык и Актау на Каспии.

А что же Шавкат Мирзиёев? Он тоже решил не отставать от Нурсултана Назарбаева. Его реверансом в сторону Дональда Трампа стало заявление с трибуны Генассамблеи ООН о том, что "Узбекистан является участником Движения неприсоединения и отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз".

Иными словами, Мирзиёев дал понять Вашингтону, что Ташкент окончательно выходит из орбиты влияния Москвы: Узбекистан окончательно вышел из ОДКБ и не собирается вступать в ЕАЭС.

Такой поворот во внешней политике Ташкента пришелся явно по душе хозяину Белого дома. И он похвалил Узбекистан за начало важных реформ, расширяющих права и свободы граждан и стимулирующих расширение торговли и инвестиций.

Таким образом, уже сегодня можно говорить о создании стратегического треугольника Вашингтон — Астана — Ташкент, цель которого — выработка единой позиции в оценке международных проблем.

Тем самым лидеры Казахстана и Узбекистана дают понять Москве, что они дистанцируются от политики "холодной войны" России в отношениях с заокеанской сверхдержавой. Напротив, Астана и Ташкент хотят дружить с Вашингтоном, понимая, что такая дружба сулит политические дивиденды и экономическую выгоду.

В примеру, на переговорах Мирзиёева в Вашингтоне будут обсуждаться крупные инвестиционные проекты в нефтегазовую отрасль Узбекистана. Президент Узбекистана приглашает американских гигантов Chevron и Exxon Mobil к геологоразведке и добыче полезных ископаемых, а General Electric — к участию в реконструкции энергетических станций республики.

За визитом Мирзиёева в Вашингтон ревностно следят в Баку: Дональд Трамп не приглашает Ильхама Алиева в свой Овальный кабинет. Причина проста: еще несколько лет назад госдеп США обвинил руководство Азербайджана в репрессиях в отношении правозащитников и оппозиционных движений. В ответ Баку посоветовал Вашингтону не вмешиваться во внутреннюю политику Азербайджана.

Так что официальный визит Ильхама Алиева в США — пока вопрос отдаленного будущего. Впрочем в Баку надеются, что Шавкат Мирзиёев, наладивший прекрасные отношения с Вашингтоном, может стать посредником в восстановлении доверительных отношений между Азербайджаном и США.

А пока в Баку готовятся к официальному визиту президента Узбекистана в Азербайджан. Этот визит может стать ключевым в создании нового регионального транспортно-энергетического альянса с участием Азербайджана и стран Центральной Азии.

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