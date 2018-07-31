"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг

После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, которые принялись пересматривать, а чаще переписывать и придумывать историю страны. И теперь не позавидуешь украинским школьникам: родители рассказывают свое прошлое, в интернете пишут всякое разное, а в учебниках по истории и вовсе что-то третье и несусветное.

Фото: Youtube.com

Кто такие древние укры, выкопавшие яму под Черное море для цивилизации шумеров и насыпавшие Карпатские горы, чтобы ближе и легче было общаться с Богом? Кстати, арабы живут в домах, имеющих не более трех этажей, чтобы не беспокоить Аллаха.

Христос и Будда, естественно, были украми. Кем же еще?! Ими же были египетские фараоны, монархи Клеопатра и Артур, завоеватели Чингисхан и Александр (которого по ошибке считают македонским). От украинского языка произошел латинский, и для сокрытия этого был придуман латинский алфавит. Доказательств тому тьма: в Ливии укры основали город Триполи, на Пиренейском полуострове целому региону дали название Галисия, а самое популярное местное мужское имя Рауль происходит от "рогуля".

Великая цивилизация, способная выкопать огромный котлован, разумеется, отличилась и в других аспектах. Именно укры одомашнили коров и свиней, придумали сало и кормили им всех соседей, изобрели колесо и порох, построили мощный флот, на котором открыли Америку (Фернан Магеллан вовсе не португалец, разумеется, — тому подтверждение ТРЦ его имени в Киеве). Но никто из этих "историков", написавших кандидатские и докторские диссертации, не может толком объяснить, что же случилось с этими древними украми. Неужели они исчезли вместе с Атлантидой на дне Черного моря?

Эти бездоказательные и зачастую бредовые идеи стали вызывать смех и раздражение даже у "щирих" патриотов, и поэтому они захотели "декоммунизировать" уже самого Вятровича. Когда же прекратится непрестанное переписывание истории страны? И вообще, есть ли у Украины национальная идея, кроме как "остаточне прощавай" и "москаляку на гиляку"? Какой целью можно объединить восток и запад, север и юг страны?

Президент Украины неустанно придумывает своему народу эти цели, но пока что, кроме безвизового режима, все его идеи кажутся утопическими. Сейчас он продвигает в массы три свои мечты. Первая — вступление в НАТО. Даже если и внесут эту цель в Конституцию Украины (что само по себе уникально и глупо), то от этого Североатлантический альянс не станет ближе ни на сантиметр. И на то есть две веские причины. Во-первых, у НАТО есть свои принципы (хотя они их часто и нарушают), среди которых — не принимать страны, у которых есть территориальные и/или военные проблемы. Во-вторых, при всем существующем заочном противостоянии с РФ Брюссель не станет присоединением Украины обострять его до прямого конфликта с Москвой.

По другим причинам Украину не примут и в Евросоюз. По крайней мере, в тот, что существует нынче. Там в горячей фазе выяснение отношений, с одной стороны, с уходящей Великобританией, с другой стороны, с качающей права Польшей, с третьей стороны, со странами вышеградской четверки, в упор почему-то не желающими разбавлять свое население мигрантами. На все это накладывается конфликт Евросоюза в целом и Германии в отдельности с Дональдом Трампом. Можно вспомнить вдобавок и Турцию, которая уже 25 лет бьет копытом на пороге Евросоюза. Как шутя говорят эксперты, Киев примут в ЕС сразу после Анкары, а ее не примут никогда.

Третья идея фикс Петра Алексеевича — создание своей приватной Церкви. Ну, очень ему хочется и по этому поводу сказать россиянам "остаточне прощавай", чтобы затем во всех переподчиненных его ставленнику церквах пели осанну гаранту и призывали поддерживать его и, разумеется, голосовать за него. Несмотря на неоднократное обещание, что это вот-вот случится, никаких реальных предпосылок к этому не видно пока даже в телескоп.

Но ни одна из этих трех идей не стала определяющей и общенациональной. Число сторонников быть членом военного союза неуклонно снижается, что не мешает главнокомандующему утверждать, что вся нация жаждет вступить в НАТО. (Полагающийся в этом случае референдум Петр Алексеевич проводить, конечно, не собирается.) Стать европейцем в полном смысле этого понятия, разумеется, многие из оставшихся в стране 30 миллионов жителей были бы не против. Но доживут ли они до этого желанного момента? А переподчинение не признанному в религиозном мире Филарету в Украинской православной церкви даже не рассматривается.

Так что же может стать для граждан Украины основополагающей национальной идеей и мечтой, к которой они могли бы стремиться? Мы спросили об этом у экспертов.

Блогер Макс Бужанский, как всегда, был конкретен и даже лаконичен: "У Украины нет никакой национальной идеи в принципе".

Каждое новосоздаваемое государство пытается придумать свою собственную историю, пробует объяснить украинский политтехнолог Василий Стоякин. "Даже не так — сначала создается история, а потом уже под нее возникает государство. Естественно и то, что каждая страна пытается придумать себе историю подревнее и позначительнее. Такие процессы происходят повсеместно, — поясняет эксперт. — Как ни парадоксально, но пример тут показывает и Россия, с очень забавным течением "новой хронологии" (по версии Фоменко и Носовского, до XVII века в мире существовало только одно государство — Россия). В общем, то, что происходит в украинской истории, — явление, достаточно естественное. Как писал Михаил Покровский: "История — это политика, обращенная в прошлое". Ну а поскольку в прошлом история Украины всегда была связана с историей России, вполне естественно, что необходимо исторически обосновать независимость Украины. Чем ближе связи с метрополией, тем жестче конфликт. Да, но, к примеру, в Индии английский язык никто не запрещает".

На Украине популярность Вятровича ниже плинтуса и поэтому так много его пиарят, полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Украинцам все равно, какие у нас стоят памятники и кто нам Бандера. Это только украинская власть много говорит о декоммунизации и о героизации Бандеры и Шухевича, а сами украинцы на это даже не обращают внимания. Опросы, которые проводили на Западной Украине, показывают, что среди тамошнего населения популярность Бандеры не больше десяти процентов. Сейчас более интересна идея интеграции Украины в ЕС и создания новых рабочих мест, роста зарплат и пенсий. Вот это действительно популярные цели и темы, но Порошенко боится говорить об экономике, поэтому так много слов националистического характера", — полагает эксперт.

"Укры — это мифическая субстанция, придуманная в 1990-е. Если не ошибаюсь, культ укров начал распространяться с легкой руки львовского псевдоисторика Богдана Чепурко, который на заре независимости издал книгу "Українці-укри-краяни: триєдиний світ культури". Племя укров действительно существовало, но не на территории Украины, а в пределах нынешней Германии. Сторонники теории генетической связи между украинцами и украми полагают, что на территорию Германии укры прикочевали с Украины, отступая под натиском степных народов. В их представлении укры — это развитая цивилизация, определяющая развитие мировых культур, построившая египетские пирамиды и придумавшая колесо. Отсюда и ироническое "укры вырыли Черное море", — комментирует украинский политолог, историк, глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

"Профессор" Валерий Бебик пошел еще дальше: он разместил Милет в Мелитополе, Трою на киевской Троещине, а Геракла объявил украинцем. Новая волна псевдоисторических исследований ставит знак равенства между украми и шумерами. Это вполне объяснимая болезнь гуманитарного сообщества, проявляющаяся в попытках подменить историю беллетристикой (этот процесс наблюдается на всем постсоветском пространстве). Но только на Украине он пользуется поддержкой со стороны государства", — поясняет эксперт.

Еще один параллельный процесс — это замена пантеона исторических личностей и "галичанизация" истории Украины: галицкая региональная концепция начинает восприниматься как общеукраинская. Отсюда культ Бандеры и УПА, обращает внимание Константин Бондаренко. "По сути, Украине навязывают узкорегиональный шаблон в качестве общегосударственного. Но сказать, что подобные действия приводят к формированию национальной идеи, невозможно. Общенациональная идея для Украины так и не сформирована. По сути, если еще вчера национальная идея звучала в евроинтеграционном контексте, то сегодня, понимая, что членство в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе нам не светит, власть взялась за внедрение на общенациональном уровне идеи "Украина — не Россия". И систематически пытается доказать это не столько гражданам, сколько сама себе. То есть это аутотренинг, возведенный в ранг национальной идеи", — заключил эксперт.

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