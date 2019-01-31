На Украине стартовал большой политический карнавал

За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта прогноз по ним в видеостудии "Правды.Ру" дал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Из трех наиболее вероятных вариантов первого тура эксперт "Правды.Ру" назвал самым большим сюрпризом победу Владимира Зеленского. Почему Зеленский способен выиграть президентские выборы? Почему нет единого кандидата от оппозиции? Каково влияние России и США на выборы? Почему каждый украинец должен проголосовать? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил Руслан Бортник.

— Руслан Олегович, расскажите, пожалуйста, о начале избирательной кампании президентских выборов на Украине, которые состоятся 31 марта. 5 февраля истекает срок подачи заявок. Уже подано порядка 30 заявок. Какие из кандидатур являются наиболее перспективными?

— В итоге, я думаю, на украинских выборах будет где-то 40-50 кандидатов в президенты. Будет рекорд. Ранее максимальное количество — 29 кандидатов — было на выборах 2004 года.

Нынешний вал претендентов обусловлен несколькими факторами. Президентские выборы на Украине совпадают с парламентскими, и те политики, которые хотят зацепиться за парламент, просто вынуждены идти и на президентские выборы, чтобы напомнить о себе.

Это также обусловлено тем, что теперь только один раз в пять лет можно засветиться на таком уровне. Украинские политические периоды поменялись. Если раньше они были двухгодичными периодами: президентские, а через два года — парламентские выборы, — то сегодня все это будет вместе один раз в пять лет. Большой карнавал в политике, а потом пять лет будет уже полное использование власти.

Во-вторых, причиной этого, как ни парадоксально, стали низкие рейтинги и высокие антирейтинги всех кандидатов. Сегодня даже лидер состязаний имеет в районе 20 процентов — это очень мало. Низкие антирейтинги создают в глазах других политических игроков иллюзию того, что можно прийти и с наскока захватить престол или хотя бы высокую политическую позицию.

И третий фактор, сильно влияющий на все эти процессы, конечно, активные внешние вмешательства в украинские выборы. Также на этих выборах очень много технических и инструментальных кандидатов, которые нацелены на решение тех или иных политтехнологических задач. Всех кандидатов можно разбить на четыре ключевые группы.

Первая группа — это наш топ: трое-пятеро кандидатов, которые сегодня имеют реальные или хотя бы небольшие шансы на попадание во второй тур и, следовательно, на борьбу за президентскую корону. У Тимошенко — приблизительно 15-22 процента электоральной поддержки из числа тех, кто пойдет на выборы и определился. Если брать из чистого электората, там будет намного меньше этот процент.

Следующий — Зеленский. У него — 10-15 процентов поддержки. Порошенко находится приблизительно где-то в районе 7-12 процентов поддержки. Это три ключевых кандидата.

Два кандидата сохраняют относительные шансы на попадание во второй тур. Это Анатолий Гриценко с 6-7 процентами поддержки и пока неопределенный бело-голубой кандидат. Условный бело-голубой кандидат - потому что до недавнего времени в этом сегменте лидировал Юрий Бойко, который все годы возглавлял оппозиционный блок.

Сейчас оппозиционный блок распался и развернулась ожесточенная конкуренция между Вилкулом, Бойко, Мураевым и другими кандидатами. В этой борьбе внутри оппозиционного блока ключевую роль, наверное, сыграют наличие бренда и организационных способностей привести избирателя на участки.

Я думаю, что ближе к дате выборов кто-то из них выйдет четко вперед. Он потенциально будет иметь небольшие очень шансы на попадание во второй тур, но не иметь шансов на окончательную победу. Еще где-то десять кандидатов рассматривают президентские выборы как возможность побороться и протянуть свой парламентский проект.

Это очень разнообразная публика, начиная от Олега Ляшко с "Радикальной партией" и заканчивая Кошулинским (представитель правых, "Свободы" и других правых организаций). Их рейтинг где-то от одного до нескольких процентов. Еще будет, думаю, человек десять-пятнадцать, которые участвуют в выборах просто для того, чтобы потешить свое самолюбие.

— Давайте поговорим о трех основных кандидатах. Кто стоит за Юлией Тимошенко? Те же самые американские условные силы, которые сделали на нее ставку, или какие-то украинские олигархи, которые недовольны Порошенко и тем, как им управляют Соединенные Штаты?

— Сложно сказать, кто за ней не стоит, потому что часть яиц в Юлину корзину положили все ключевые украинские олигархи. И она имеет, безусловно, и часть внешней поддержки. Но внешний фактор, особенно американский, на этих выборах достаточно фрагментирован. Сейчас нет единой американской политики в отношении тех или иных кандидатов, ее просто нет.

Петра Порошенко, безусловно, поддерживает часть американского истеблишмента — это, условно говоря, ястребы. Он им выгоден на сегодня. Его показательно, но условно поддерживает и часть украинских олигархов, потому что они его пока что опасаются.

Белый дом поддерживает одного, Сорос — другого, республиканцы — третьего, демократы — четвертого, силовики — пятого. Ситуативно их интересы могут совпадать, но единого американского кандидата на этих выборах нет. Вокруг Юли действительно есть некий условный консенсус олигархов, которые в основном исходят из принципа "кто угодно, только не Порошенко".

Зеленского связывают сегодня с Коломойским. Но я думаю, что это, как минимум, преувеличение. Зеленский — человек очень амбициозный, которым невозможно управлять в ручном режиме. Более того, он работал и на телеканале "Интер" топ-менеджером, построил очень успешный собственный бизнес, не олигархический, не на госденьгах, а собственный бизнес в сфере услуг.

— Такой мини-Трамп?

— Да. Он хорошо знает украинскую политику, многие годы вертелся в ней, но не был в ней игроком. Он знает всех украинских президентов, знает, что и как функционирует. Поэтому на данном этапе он пользуется поддержкой группы "Приват". Но я не думаю, что это будет длиться вечно. Ситуация может резко измениться. И как раз сам Зеленский — это такой фактор неожиданности в украинской политике.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев