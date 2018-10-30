Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО

Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.

"Во время совместных учений вооруженных сил Украины с НАТО военнослужащие альянса могут многому научиться у украинских солдат, которые сражаются с Россией в условиях гибридной войны. Совместные учения "Чистое небо 2018" нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой", — заявил Петр Алексеевич.

Совершенно не понятно, о каких авиаударах говорит президент и какую цену должен заплатить Кремль. Он это серьезно и в трезвом уме? Или это сугубо предвыборная технология, в которой все темы годятся?

Однако своего главнокомандующего вполне ожидаемо поддержал командующий ВМС Игорь Воронченко. Он дал интервью ВВС, в котором высказал абсолютную решимость дать отпор "агрессору": "Действия кораблей российских пограничников и Черноморского флота РФ, которые досматривают суда, следующие в Мариуполь и Бердянск, являются обоснованными. Но и мы можем так же поступать, но так грязно действовать мы не будем. Но в случае какого-либо обострения мы применим силу. Несмотря на то что соотношение сил один к двадцати (а по качеству — еще больше: у них есть ракеты "Калибр", у нас — нет). Но у нас нет другого выхода", — заявил адмирал.

"Скоро выборы, и риторика президента все чаще становится непонятной и запутанной", — обратил внимание президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "На данный момент четко понятно, что и Порошенко, и Тимошенко оседлали антироссийскую риторику и на ней пиарятся. Во многом это связано с тем, что говорить об экономике Украины они оба боятся. А еще потому, что сейчас антироссийская риторика — весьма популярная тема, служащая цели скрывать свою некомпетентность и неумение управлять государством. Поэтому заявление Порошенко об авиаударах — это, скорее, желание показать себя великим стратегом, который чуть ли не командует силами НАТО. При том что альянс об этом, разумеется, даже не догадывается. Чем ближе к выборам, тем агрессивной риторики будет все больше и больше. Так что ждите новых информационных "авиаударов". Нужно показать избирателям новый успех, ибо сложно им объяснить, почему его обещание скорой победы в Донбассе оказалось блефом. Поэтому теперь в ход пошла новая сказка про ВВС Украины", — объясняет эксперт.

"Петр Алексеевич не собирается спрашивать у России, что ему делать на Украине. Он прав, разумеется. Ведь что делать, он всегда спрашивает у США, хоть тут он не противоречит здравому смыслу, — полагает депутат Госдумы Дмитрий Белик. — Однако, что говорит Порошенко, мне не очень понятно: над Украиной покрутились американские истребители и улетели обратно, а свои военно-воздушные силы они успешно угробили".

"Очень легко быть отважным в ситуации, когда ты уверен, что она с тобой не произойдет", — поясняет политолог Александр Дудчак. "Не нужно идти на поводу у Порошенко и пытаться строить предположения, представлять развитие событий — на это и рассчитано. Нынешняя власть таким образом своеобразно открывает окно Овертона, помещая граждан Украины в виртуальный мир сражения с Россией, с авиаударами и прочими ужасами полномасштабной войны. Иначе сложно оставаться на плаву нынешнему киевскому руководству. А угроза вооруженного конфликта, если в нем убедить общественность, может стать поводом и для переноса выборов", — прогнозирует эксперт.

Похожая точка зрения и у члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка. "Больные фантазии господина Порошенко на тему налетов российской авиации на Украину, а также оценка мощи украинской авиации демонстрируют степень неадекватности украинского руководства. Президент Незалежной не удержался и пригрозил нам из-за спины генералов НАТО, тем самым выдав истинные цели военных учений в небе над Украиной", — заявил Сергей Железняк.

"Вся русофобская риторика Порошенко призвана убедить вашингтонский обком в том, что только он является единственным кандидатом, способным проводить антироссийский курс Украины и в дальнейшем", — поясняет экс-депутат Верховной рады Александр Голуб. "При этом он прекрасно понимает, что украинские ВВС никак не могут конкурировать с российскими в силу целого множества причин: навыков летчиков, наличия и состояния самолетов, подготовки технических специалистов. Гораздо более опасное для Украины состоит в том, что несмотря на все это ради сохранения своей власти и возможности грабить страну Порошенко по указке из-за океана готов бросить украинских военных в кровавую мясорубку", — заключает политик.

Слова Порошенко о применении украинских ВВС прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Подобные высказывания ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости. Безусловно, это идёт вразрез с имеющимися договорённостями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулёзно выполняются украинской стороной".

"Зачем Порошенко заявил о намерении использовать украинские ВВС против России? Ведь ни о каких реальных авиаударах речи быть не может, так как это попросту невозможно", — поясняет украинский политолог Александр Лазарев. "Не только с точки зрения технических возможностей Украины и России (соседи владеют одной из лучших в мире ПВО), а с точки зрения дозволенности Западом. Не секрет, что на Банковой ни одно стратегически важное решение не принимается без согласования с западными кураторами, а прямой конфликт с РФ не интересует Вашингтон, даже если он будет осуществлен руками их союзников.

Нынче не 2008 год, сейчас игра идет по новым правилам, и Штаты интересует виртуальная война, которая поможет выжать из сателлитов больше денег, а вовсе не реальная, итогом которой будет уничтожение большей части земного пространства.

Ситуация нагнетается с обеих сторон, создается спрос в проекциях на вооружение. Сюда же можно добавить и возможный выход США из договора РСМД. Штаты хотят загрузить с головой свой ВПК заказами, Россия им в этом подыгрывает и, в свою очередь, также планирует на этом заработать. Так что выпады Петра Порошенко, Анджея Дуды и других им подобных имеют тактическое задание — легитимизовать дальнейшие действия мирового капитала. А Петр Алексеевич попутно решает еще и свои предвыборные задачи", — резюмирует Александр Лазарев.

"Порошенко говорит подобные вещи сугубо в рамках предвыборной кампании", — так полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. "Он сейчас не в состоянии строить заводы, трудоустроить безработных, повысить уровень медицины, и поэтому он поднимает темы, в которых может показать себя лидером украинского народа и отцом нации. Вместо того чтобы проводить переговоры с Донбассом, он жаждет активизировать военные действия. Все это предвыборная кампания для националистически и радикально настроенной части его электората, который не позволит ему восстановить нормальные отношения с Россией", — заключил эксперт.

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